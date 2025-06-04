https://ukraina.ru/20250604/ekonomika-ukrainy-i-voyna-vtorichnye-sanktsii-folksshturm-i-zakruchivanie-finansovykh-gaek-1063596709.html

Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек

Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек - 04.06.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек

В конце мая киевская власть засекретила содержание важнейших соглашений по "минеральной сделке", ужесточила правила финансового мониторинга, загоняя экономику в тень, чтобы штрафами и проверками активнее выводить бизнес и граждан из теневого сектора.

2025-06-04T04:55

2025-06-04T04:55

2025-06-04T04:58

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Одновременно закончился период для прохождения повторных медкомиссий в военкоматах, единственным исходом которых было признание годным мужчин для мобилизации в ВСУ с последующей отправкой в окопы.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Повышение "карательности" государства Киевская власть в лице Зеленского и Совбеза, которым размывается индивидуальная ответственность президента, ужесточила санкционный режим и теперь получила возможность карать за нарушения и обход санкций.По сути создаётся правовой механизм введения вторичных санкций (то есть против третьих лиц, которые не соблюдают введённые санкции) как это давно принято в США. При этом львиная доля первичных санкций абсолютно незаконна так как их нельзя вводить против граждан Украины. Теперь же за умышленное и даже неосторожное нарушение/обход санкций можно будет получить штраф в размере до 2 млн гривен и до 10 лет лишения свободы с запретом на 15 лет заниматься профессиональной деятельностью.Это нововведение сделает попавших в санкционные списки людей "токсичными" и даст возможность устроить ещё один передел собственности, наказав соратников и бизнес-партнёров лиц, попавших ранее в санкционные списки.Будни мобилизации5 июня истекает продлённый в феврале срок для прохождения повторной медкомиссии в военкоматах признанными ограниченно пригодными для военной службы мужчинами. Сколько человек её прошли не ясно, но из заявлений украинских чиновников следует, что 99% ограниченно пригодных признали пригодными со всеми вытекающими из этого последствиями. Тех же, кто медкомиссию не прошёл, автоматически признают годными и уклонистами, что позволит их задержать при любой возможности и "бусифицировать".Одновременно глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия (он же гражданин США Девид Браун) внёс в парламент законопроект, который предлагает разрешить работникам, которые не имеют военно-учетного документа, не стоят на воинском учете, не уточнили свои персональные данные или вообще находятся в розыске ТЦК, устраиваться на работу на критически важные предприятия и оформлять там бронь. Законопроект направлен на выведение из тени тех, кто никак не взаимодействовал с государством в последние годы из-за чего оно о таком человеке "забыло".Вероятность принятия такого законопроекта неочевидна, ещё ниже вероятность того, что граждане массово побегут легализовываться в условиях длительного и устойчивого опыта безгосударственности и осознания желания всей бюрократической машины убить как можно больше украинцев. Практика отчислений из ВУЗов, где в 2022–2024 годах выросло количество великовозрастных студентов, уклонявшихся от мобилизации, но теперь отчисленных и мобилизованных, показывает, что бывает с теми, кто "засветил" свои данные.А так как Украина, по признаниям её же руководства, способна обеспечить собственные потребности в оружии лишь на 40% и то при условии ритмичного и достаточного западного финансирования, то Кабмин разрешил предприятиям, обеспечивающим потребности ВСУ, бронировать 100% своих сотрудников против доступной ранее 50% брони. Как это послабление будет работать на практике пока не ясно, но не исключено, что за действующие контракты с ВСУ теперь будут требовать ещё больший объём денег в качестве взяток и откатов.Заодно в парламент внести законопроект о национальном сопротивлении, который, по словам замглавы Офиса Зеленского Ирины Верещук (бывший министр по делам оккупированных территорий) подразумевает подготовку как мужчин, так и женщин к войне с Россией. Её Верещук видит практически бесконечной, отмечая, что воевать будут как дети, так и внуки ныне живущих украинцев.По сути, речь идёт о формировании фольксштурма, куда будут записывать как добровольно, так и принудительно (в рамках обязательных программ), а готовить граждан к войне с Россией будут ветераны с боевым опытом на базе Центров подготовки, которые откроют по всей стране.Естественно, украинский фольксштурм поможет киевской власти примерно так же, как фольксштурм помог Вермахту в 1945 году, но воевать до последнего украинца киевская власть сможет чуть дольше. А другого ей и не нужно.Не вашего ума делоКабмин засекретил содержимое двух неопубликованных соглашений, входящих в пакет документов ратифицированной Радой "минеральной сделки". Это как раз те документы, в которых прописаны основные положения работы американо-украинского фонда и интересующие США месторождения полезных ископаемых. В качестве правового основания для засекречивания использована формулировка о необходимости обеспечения конфиденциальности положений договора, которые являются коммерческой тайной. Проще говоря, Кабмин тактично и дипломатично указал нардепу Железняку, — именно он обратился с запросом о раскрытии содержимого документов — что это не его (и не украинцев) дело.Заодно киевская власть инициировала пересмотр лицензий на добычу полезных ископаемых, исходя из того, что из 3 тыс. лицензий на добычу, неактивными являются 10%.Детенизация экономикиГлава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассчитывает на пополнение госбюджета на 4 млрд долларов в текущем году благодаря выведению экономики из тени по сравнению с показателем прошлого года в 2,5 млрд долларов.Гетманцев оценивает теневой сектор украинской экономики в 800–900 млрд гривен в год, что составляет от 30% до 60% от её общего объёма. А для этого власти будут штрафовать бизнес и граждан.К слову, за 4 месяца 2025 года налоговая провела свыше 6,5 тыс. проверок компаний, реализующих табачные изделия, насчитав им на 87,7% больше штрафов (116,2 млн гривен), чем за аналогичный период прошлого года.Также киевская власть ограничила лимиты на перевод денег без подтверждающих личность документов 100 тыс. гривен вместо прежних 150 тыс. гривен, что по номеру карты, что по телефону или IBAN. А для особо подозрительных лимит и вовсе составит 50 тыс. гривенНовые лимиты не распространяются на снятие наличных, оплату товаров и услуг (включая коммунальные), переводы между собственными счетами, а также переводы на счета компаний.Выйти за пределы ограничений позволят паспорт и документы, подтверждающие доход гражданина, но в дальнейшем лимиты для каждого клиента будут устанавливаться банком автоматически. Всё это приведёт к ещё большему уходу денежных операций в теневой сектор.А "Новая почта" — крупнейшая транспортно-логистическая компания страны — сообщила, что будет ограничивать денежные переводы через свою платёжную систему Novapay если её клиент часто получает деньга за посылки, доставленные наложенным платежом если он при этом не зарегистрирован в качестве ИП. Компания ограничения придумала не сама, её к ним принудили власти, которые пытаются выжать больше денег из своих же граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.А пока власти собирают штрафы и вводят налоги (включая налог на "старые туфли") промышленность продолжает падать: по итогам первого квартала 2025 года промпроизводство сократилось на 6,1%.Добывающая промышленность рухнула на 20% (добыча металлических руд просела на 4%, нефти и газа на 15%, а угля на 42%). Всё дело в уничтожении ВКС России 40% украинской газодобычи (если верить заявлениям киевской власти), потере шахт с коксующимся углём под Красноармейском и снижении цен мировых цен на железорудное сырье до уровня, когда экспорт руды с Украины обеспечивает лишь минимальную прибыль. При этом темпы роста в металлургии сократились с 11,7% до 7,9%, а нефтепереработка сократилась на 19,9%.Обрабатывающая промышленность сократилась на 2,1%. Пищепром упал на 12,3% — сказались сокращение производства масла, муки, хлебобулочных изделий и сахара (его производство упало на 84%).Прочие новостиПолучил развитие книжный скандал. Но если ранее тираж детских книг уничтожило днепропетровское издательство, то теперь это сделали в Харькове. "Клуб семейного досуга" уничтожил 30 тыс. свежеотпечатанного тиража из 6 книг американской писательницы Софи Ларк из-за её антиукраинских и русофильских заявлений. Если в 2022–2024 годах нормой было уничтожение русской классики из библиотечных фондов, то теперь жертвой украинского тоталитаризма стали издательства.Министерство развития общин и территорий Украины предлагает снять мораторий на повышение коммунальных тарифов, переложив на потребителей выплату накопленной после 24 февраля 2022 года задолженности водоканалов перед поставщиками электроэнергии. Проще говоря, тарифы на водоснабжение и водоотведение в ближайшее время вырастут.Зеленский с запозданием признал эффективность ударов ВКС России по подземным хранилищам газа и газовым промыслам, оценив дефицит газа примерно в 2 млрд евро, из которых 1 млрд пока не покрыт финансами. Сам Зеленский надеется, что деньгами Украине поможет Норвегия. На этом фоне резко выросла стоимость природного газа для бизнеса увеличившись с 1 по 28 мая с 18 180 гривен за 1 тыс. м3 до 22 644 гривен за 1 тысячу "кубов". Предела для роста цен нет, поэтому преодолев определённую отметку, компании-потребители газа просто начнут разоряться.За 2024/25 маркетинговый год Украина экспортировала 38 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,5% меньше, чем в прошлом маркетинговом году. Экспорт пшеницы сократился на 3 млн тонн, а кукурузы на 6,1 млн тонн.Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Цемин Украина", входящей в состав азербайджанской Neqsol основанной Насибом Хасановым, приобрести "Объединённую горно-химическую компанию". По сути, теперь азербайджанский бизнесмен контролирует одного из крупнейших производителей ильменита и рутила. Хасанов, к слову, владеет сотовым оператором Vodafone Украина.В Раде зарегистрирован законопроект, снижающий ненаказуемый порог превышения скорости на автодорогах с 20 км в час до 10 км в час. В случае принятия превышение скорости на 10 км водителя оштрафуют на 340 гривен, а при превышении на 21–30 км в час уже на 680 гривен.Зеленский подписал закон об отмене роуминга в сотовых сетях между Украиной и странами Евросоюза. Сам законопроект 15 апреля приняла Рада, а до того ЕС продлевал соглашение между 22 европейскими и 7 украинскими сотовым операторами об отмене роуминга.Начало работу агентство "ПлейСити", которое заменило разогнанное в прошлом году КРАИЛ в качестве регулятора рынка азартных игр и казино. Справится ли "ПлейСити" с возложенной на него задачей регулирования рынка онлайн-казино, покажет время.Стоимость возведения водовода в Николаев после проведения экспертизы сократилось с 8,7 до 6,2 млрд гривен. Проект, к слову, уже реализован на 70%, а строительство ведётся с января 2025 года.Финляндия направит 20 млн евро на программу реформирования старшей школы на Украине. На эти деньги повысят квалификацию педагогов, чтобы они эффективнее внедряли принципы Новой украинской школы.О том, как РФ интегрирует в свою экономику энергетику Украины - в статье Ивана Лизана "ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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