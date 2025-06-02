https://ukraina.ru/20250602/memorandum-ukrainy-soboleznovaniya-rubio-glavnoe-na-utro-2-iyunya-1063566118.html

Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня

Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня - 02.06.2025 Украина.ру

Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня

Госсекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи c подрывами в Брянской и Курской областях. Российской делегации передали украинский проект меморандума

2025-06-02T09:47

2025-06-02T09:47

2025-06-02T09:47

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В ночь на 2 июня МИД РФ сообщил о разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио."Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом вокруг Украины. Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня", — указывалось в сообщении.В МИД РФ отметили, что с российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание."Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", — сообщил МИД РФ.Вечером 1 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что железнодорожные пути на месте подрыва расчищены."Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены! Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки — меньше, чем за сутки. Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ. Спасибо нашим дорожным организациям за предоставленную специализированную технику!" — отметил Богомаз.В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены траурными днями.Ранее, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Среди пострадавших — 3 ребёнка, младшему из которых — 8 месяцев.Как сообщил губернатор Богомаз, автомобильный мост подорвали во время прохождения пассажирского поезда.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о погибшем машинисте поезда."Машинистом поезда "Климово-Москва", на который обрушился подорванный мост, был 34-летний Павел Мишин", — отметил Коц.О процитировал жену погибшего Екатерину."К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас. У него стаж работы 13 лет. Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое", - рассказала она изданию "Комсомольская правда".У Мишина осталось две дочери. Младшей — 6 лет.Издание "Комсомольская правда" также рассказало 32-летней Виолетте Горыне — враче-педиатре из Москвы, которая погибла в крушении."Молодая женщина находилась в декрете с младшим сыном, которому сейчас всего четыре месяца. Семья — папа, мама и двое детей — ездили погостить к родственникам и возвращались домой. Известно, что Виолетта погибла на месте. Двое детей с различными травмами госпитализированы в московские больницы (младший — тот самый младенец, которого утром вертолётом доставили в Клинику доктора Рошаля)", — отмечалось в публикации издания.Также в Брянской области подрыв был осуществлён на железнодорожных путей на участке Унеча-Жеча. В этом случае никто не пострадал. Позднее на месте подрыва было обнаружено взрывное устройство.В Курской области в результате подрыва обрушился путепровод под грузовым поездом."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — сообщил 1 июня врио губернатора Александр Хинштейн.Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.Меморандум УкраиныГлава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает телеканал RT."Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, [помощник президента России] Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", — отмечалось в сообщении.Агентство Reuters опубликовало проект украинского меморандума накануне. Он делится на пять параграфов: "Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров", "Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров", "Прекращение огня", "Меры по укреплению доверия", "Встреча лидеров".В первом параграфе перечислены принципы переговоров. Так, указано, что "полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море", является предпосылкой для мирных переговоров. При этом указано, что режим прекращения огня устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления, мониторинг осуществляется "под руководством США при участии третьих стран". Также Украина требует обмена пленными в формате "всех на всех", гарантий мира. При этом Украина отказывается от нейтралитета, отмечая, что судьбу членства Киева в НАТО будут решать лишь члены Альянса. Также отметаются требования по ограничению численности украинских силовых структур."Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооружённых сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины", — указано в меморандуме.При этом Россия взамен не получает ничего: так, международное общество не признаёт новые регионы РФ, а "линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров".Что же до замороженных на Западе российских активов, то их должны использовать для восстановления Украины или для выплаты репараций.Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, как указано в украинском проекте меморандума, нужна для "согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования".О подрывах на железной дороге — в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".

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эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, александр богомаз, rt, мчс, reuters