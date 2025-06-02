https://ukraina.ru/20250602/memorandum-ukrainy-soboleznovaniya-rubio-glavnoe-na-utro-2-iyunya-1063566118.html
Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня
Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня - 02.06.2025 Украина.ру
Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня
Госсекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи c подрывами в Брянской и Курской областях. Российской делегации передали украинский проект меморандума
2025-06-02T09:47
2025-06-02T09:47
2025-06-02T09:47
эксклюзив
хроники
россия
украина
сша
марко рубио
сергей лавров
александр богомаз
rt
мчс
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В ночь на 2 июня МИД РФ сообщил о разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио."Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом вокруг Украины. Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня", — указывалось в сообщении.В МИД РФ отметили, что с российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание."Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", — сообщил МИД РФ.Вечером 1 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что железнодорожные пути на месте подрыва расчищены."Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены! Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки — меньше, чем за сутки. Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ. Спасибо нашим дорожным организациям за предоставленную специализированную технику!" — отметил Богомаз.В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены траурными днями.Ранее, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Среди пострадавших — 3 ребёнка, младшему из которых — 8 месяцев.Как сообщил губернатор Богомаз, автомобильный мост подорвали во время прохождения пассажирского поезда.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о погибшем машинисте поезда."Машинистом поезда "Климово-Москва", на который обрушился подорванный мост, был 34-летний Павел Мишин", — отметил Коц.О процитировал жену погибшего Екатерину."К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас. У него стаж работы 13 лет. Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое", - рассказала она изданию "Комсомольская правда".У Мишина осталось две дочери. Младшей — 6 лет.Издание "Комсомольская правда" также рассказало 32-летней Виолетте Горыне — враче-педиатре из Москвы, которая погибла в крушении."Молодая женщина находилась в декрете с младшим сыном, которому сейчас всего четыре месяца. Семья — папа, мама и двое детей — ездили погостить к родственникам и возвращались домой. Известно, что Виолетта погибла на месте. Двое детей с различными травмами госпитализированы в московские больницы (младший — тот самый младенец, которого утром вертолётом доставили в Клинику доктора Рошаля)", — отмечалось в публикации издания.Также в Брянской области подрыв был осуществлён на железнодорожных путей на участке Унеча-Жеча. В этом случае никто не пострадал. Позднее на месте подрыва было обнаружено взрывное устройство.В Курской области в результате подрыва обрушился путепровод под грузовым поездом."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — сообщил 1 июня врио губернатора Александр Хинштейн.Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.Меморандум УкраиныГлава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает телеканал RT."Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, [помощник президента России] Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", — отмечалось в сообщении.Агентство Reuters опубликовало проект украинского меморандума накануне. Он делится на пять параграфов: "Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров", "Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров", "Прекращение огня", "Меры по укреплению доверия", "Встреча лидеров".В первом параграфе перечислены принципы переговоров. Так, указано, что "полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море", является предпосылкой для мирных переговоров. При этом указано, что режим прекращения огня устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления, мониторинг осуществляется "под руководством США при участии третьих стран". Также Украина требует обмена пленными в формате "всех на всех", гарантий мира. При этом Украина отказывается от нейтралитета, отмечая, что судьбу членства Киева в НАТО будут решать лишь члены Альянса. Также отметаются требования по ограничению численности украинских силовых структур."Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооружённых сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины", — указано в меморандуме.При этом Россия взамен не получает ничего: так, международное общество не признаёт новые регионы РФ, а "линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров".Что же до замороженных на Западе российских активов, то их должны использовать для восстановления Украины или для выплаты репараций.Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, как указано в украинском проекте меморандума, нужна для "согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования".О подрывах на железной дороге — в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".
https://ukraina.ru/20250601/ataka-bespilotnikov-v-zapolyare-i-sibiri-itogi-1-iyunya-1063557942.html
https://ukraina.ru/20250601/podlyy-akt-terrora-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-1-iyunya-1063552143.html
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эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, александр богомаз, rt, мчс, reuters
Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня
Госсекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи c подрывами в Брянской и Курской областях. Российской делегации передали украинский проект меморандума
В ночь на 2 июня МИД РФ сообщил о разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова
и госсекретаря США Марко Рубио
.
"Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом вокруг Украины. Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня", — указывалось в сообщении.
В МИД РФ отметили, что с российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание.
"Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", — сообщил МИД РФ.
Вечером 1 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил
о том, что железнодорожные пути на месте подрыва расчищены.
"Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены! Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки — меньше, чем за сутки. Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ. Спасибо нашим дорожным организациям за предоставленную специализированную технику!" — отметил Богомаз.
В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены траурными днями.
Ранее, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Среди пострадавших — 3 ребёнка, младшему из которых — 8 месяцев.
Как сообщил губернатор Богомаз, автомобильный мост подорвали во время прохождения пассажирского поезда.
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал
о погибшем машинисте поезда.
"Машинистом поезда "Климово-Москва", на который обрушился подорванный мост, был 34-летний Павел Мишин", — отметил Коц.
О процитировал жену погибшего Екатерину.
"К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас. У него стаж работы 13 лет. Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое", - рассказала она изданию "Комсомольская правда".
У Мишина осталось две дочери. Младшей — 6 лет.
Издание "Комсомольская правда
" также рассказало 32-летней Виолетте Горыне
— враче-педиатре из Москвы, которая погибла в крушении.
"Молодая женщина находилась в декрете с младшим сыном, которому сейчас всего четыре месяца. Семья — папа, мама и двое детей — ездили погостить к родственникам и возвращались домой. Известно, что Виолетта погибла на месте. Двое детей с различными травмами госпитализированы в московские больницы (младший — тот самый младенец, которого утром вертолётом доставили в Клинику доктора Рошаля)", — отмечалось в публикации издания.
Также в Брянской области подрыв был осуществлён на железнодорожных путей на участке Унеча-Жеча. В этом случае никто не пострадал. Позднее на месте подрыва было обнаружено взрывное устройство.
В Курской области в результате подрыва обрушился путепровод под грузовым поездом.
"Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — сообщил 1 июня врио губернатора Александр Хинштейн.
Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский
сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает телеканал RT
.
"Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, [помощник президента России] Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", — отмечалось в сообщении.
Агентство Reuters опубликовало проект украинского меморандума накануне. Он делится на пять параграфов: "Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров", "Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров", "Прекращение огня", "Меры по укреплению доверия", "Встреча лидеров".
В первом параграфе перечислены принципы переговоров. Так, указано, что "полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море", является предпосылкой для мирных переговоров. При этом указано, что режим прекращения огня устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления, мониторинг осуществляется "под руководством США при участии третьих стран". Также Украина требует обмена пленными в формате "всех на всех", гарантий мира. При этом Украина отказывается от нейтралитета, отмечая, что судьбу членства Киева в НАТО будут решать лишь члены Альянса. Также отметаются требования по ограничению численности украинских силовых структур.
"Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооружённых сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины", — указано в меморандуме.
При этом Россия взамен не получает ничего: так, международное общество не признаёт новые регионы РФ, а "линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров".
Что же до замороженных на Западе российских активов, то их должны использовать для восстановления Украины или для выплаты репараций.
Встреча президента России Владимира Путина
с Владимиром Зеленским
, как указано в украинском проекте меморандума, нужна для "согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования".