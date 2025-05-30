"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Политическая неопределенность в США создает дополнительные возможности для России в украинском вопросе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Так вот [президент США Дональд] Трамп и его администрация - именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков", - заявил эксперт, характеризуя текущую позицию американского руководства.
"Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны", - добавил Перенджиев, объясняя причины такой нерешительности.
Военный политолог подробно проанализировал расстановку политических сил в США, где сталкиваются различные группы влияния по вопросу дальнейшей поддержки Украины. По его словам, это противостояние существенно ослабляет позицию Вашингтона.
"Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание", - отметил эксперт, описывая более широкий контекст ситуации.
Перенджиев также связал колебания американской позиции с успехами ВС РФ в зоне СВО, которые делают поставки западного оружия все менее эффективными с военной точки зрения, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
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