"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине - 30.05.2025 Украина.ру
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"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине
"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине - 30.05.2025 Украина.ру
"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине
Политическая неопределенность в США создает дополнительные возможности для России в украинском вопросе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-30T03:45
2025-05-30T03:45
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"Так вот [президент США Дональд] Трамп и его администрация - именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков", - заявил эксперт, характеризуя текущую позицию американского руководства.Военный политолог подробно проанализировал расстановку политических сил в США, где сталкиваются различные группы влияния по вопросу дальнейшей поддержки Украины. По его словам, это противостояние существенно ослабляет позицию Вашингтона."Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание", - отметил эксперт, описывая более широкий контекст ситуации.Перенджиев также связал колебания американской позиции с успехами ВС РФ в зоне СВО, которые делают поставки западного оружия все менее эффективными с военной точки зрения, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20250529/maykl-bom-tramp-ne-verit-v-uspeshnost-peregovorov-rf-i-ukrainy-no-zolotaya-likhoradka-ne-daet-emu-1063477629.html
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новости, сша, россия, украина, александр перенджиев, дональд трамп, василий прозоров, украина.ру, вооруженные силы украины, запад, лоббизм, военная помощь, сво, спецоперация, война, дзен новости сво, война на украине
Новости, США, Россия, Украина, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Василий Прозоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запад, лоббизм, военная помощь, СВО, Спецоперация, война, дзен новости СВО, война на Украине

"Трамп мечется между ястребами": эксперт объяснил двойственную позицию США по Украине

03:45 30.05.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP / Alex Brandon
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Политическая неопределенность в США создает дополнительные возможности для России в украинском вопросе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Так вот [президент США Дональд] Трамп и его администрация - именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков", - заявил эксперт, характеризуя текущую позицию американского руководства.
"Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны", - добавил Перенджиев, объясняя причины такой нерешительности.
Военный политолог подробно проанализировал расстановку политических сил в США, где сталкиваются различные группы влияния по вопросу дальнейшей поддержки Украины. По его словам, это противостояние существенно ослабляет позицию Вашингтона.
"Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание", - отметил эксперт, описывая более широкий контекст ситуации.
Перенджиев также связал колебания американской позиции с успехами ВС РФ в зоне СВО, которые делают поставки западного оружия все менее эффективными с военной точки зрения, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
Майкл Бом интервью
Вчера, 04:50
Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покояКак только ВС РФ дойдут до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей, у Трампа появится основание снять санкции с России. Это основной приз для лидера США: он сможет хвастаться, что добился "золотой лихорадки" для американских корпораций на привилегированной основе в России.
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