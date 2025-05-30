Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя

Как только ВС РФ дойдут до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей, у Трампа появится основание снять санкции с России. Это основной приз для лидера США: он сможет хвастаться, что добился "золотой лихорадки" для американских корпораций на привилегированной основе в России.