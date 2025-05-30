https://ukraina.ru/20250530/predotvraschnnyy-terakt-v-moskve-gur-pytaetsya-nagnetat-paniku-itogi-30-maya-1063531168.html

Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая

Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру

Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Главное управление разведки Минобороны Украины приписало себе взрыв газового баллона во Владивостоке

2025-05-30T18:00

2025-05-30T18:00

2025-05-30T18:01

эксклюзив

хроники

россия

москва

владивосток

владимир путин

юрий ушаков

ск рф

следственный комитет

александр коц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d908ff048c326f17191c0b6c8955be03.jpg

О предотвращённом в Москве теракте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ."Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы."Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — отмечалось в публикации.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.По информации телеграм-канала Mash, теракт был запланирован на 9 мая. При этом организатором теракта был РДК*"По информации Mash, исполнитель — 26-летний Андрей Б. из Кировской области, любитель Адольфа Гитлера, расовой теории и прочего неонацистского. Его арестовали 10 мая. Ранее он был судим за экстремизм. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу на заработки. Три месяца назад был завербован украинским РДК*. От кураторов должен был получить СВУ и инструкции. Чтобы устроить взрыв на Красной площади. За выполнение задания ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. О его задержании стало известно сегодня, так как всё это время шли следственные действия", — сообщил телеграм-канал.По информации Mash, при обыске у подозреваемого нашли карты с маршрутами и инструкции. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.Российский военкор Александр Коц призвал не идти на поводу у украинских спецслужб."Всё-таки, надо обладать особым складом ума, чтобы сначала публично ругать СВО (поддерживать РДК*, топить за вiльну Украiну, призывать к штурму Кремля – нужное подчеркнуть), а потом хранить у себя в телефоне переписку с представителями украинских спецслужб. Действительно, что же может пойти не так? Не занимайтесь глупостями, вас найдут и надолго посадят. А обещанные куратором деньги вы никогда не увидите", — подчеркнул Коц.По его словам, примеров того, как плачевно заканчивается сотрудничество с украинскими спецслужбами, хватает."Казалось бы, столько уже было примеров. Но находятся люди, которые надеются "обмануть систему"", — подытожил Коц.Президент России Владимир Путин 19 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал о том, что Россия предотвратила угрозы совершения терактов около Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков."В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причём большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", — пересказал Ушаков слова президента России.Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.Взрывы во ВладивостокеДнём 30 мая стало известно о перекрытых дорогах во Владивостоке."Силовики перекрыли трассу в Приморье — установили пост и запустили вертолёт. Речь об автодороге в сторону Шаморы — сейчас там не проехать. Почему, пока неясно. Говорят, проводятся следственные мероприятия. На месте образовалась пробка", — сообщил телеграм-канал Amur Mash.Позднее появилось сообщение Антитеррористической комиссии Приморского края."Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отмечалось в сообщении.В Антитеррористической комиссии подчеркнули, что угроза нейтрализована."Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — указали в комиссии.Главное управление разведки Минобороны Украины поспешило взять ответственность за произошедшее на себя."Из источников "Украинской правды" известно, что это стало следствие проведения успешной операции Главного управления разведки", — сообщило издание "Украинская правда".Однако позднее Антитеррористическая комиссия Приморского края выпустила новое сообщение, в котором раскрывались подробности произошедшего."Установлено, что причиной взрывов послужило воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-смесью. Повреждений административных зданий не имеется", — сообщила Антитеррористическая комиссия.Таким образом, версия о "спецоперации ГУР" не подтвердилась. Тем временем украинские СМИ сообщают о серьёзном конфликте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова** с руководством украинского государства.* - запрещённая в РФ организация** - внесён в список террористов и экстремистовПодробнее о конфликте Буданова** - в статье Михаила Павлива "Почему Зеленский решил убрать Буданова** и как это связано с назначением нового посла США на Украине".

https://ukraina.ru/20250530/ukrainskaya-isterika-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-maya-1063517635.html

https://ukraina.ru/20250530/nadezhda-rossii-bunt-v-zakarpate-glavnoe-na-utro-30-maya-1063507954.html

https://ukraina.ru/20250529/terakt-so-smertnikom-itogi-29-maya-1063503630.html

россия

москва

владивосток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, москва, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, ск рф, следственный комитет, александр коц