Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру
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Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая
Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру
Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Главное управление разведки Минобороны Украины приписало себе взрыв газового баллона во Владивостоке
2025-05-30T18:00
2025-05-30T18:01
эксклюзив
хроники
россия
москва
владивосток
владимир путин
юрий ушаков
ск рф
следственный комитет
александр коц
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О предотвращённом в Москве теракте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ."Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы."Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — отмечалось в публикации.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.По информации телеграм-канала Mash, теракт был запланирован на 9 мая. При этом организатором теракта был РДК*"По информации Mash, исполнитель — 26-летний Андрей Б. из Кировской области, любитель Адольфа Гитлера, расовой теории и прочего неонацистского. Его арестовали 10 мая. Ранее он был судим за экстремизм. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу на заработки. Три месяца назад был завербован украинским РДК*. От кураторов должен был получить СВУ и инструкции. Чтобы устроить взрыв на Красной площади. За выполнение задания ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. О его задержании стало известно сегодня, так как всё это время шли следственные действия", — сообщил телеграм-канал.По информации Mash, при обыске у подозреваемого нашли карты с маршрутами и инструкции. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.Российский военкор Александр Коц призвал не идти на поводу у украинских спецслужб."Всё-таки, надо обладать особым складом ума, чтобы сначала публично ругать СВО (поддерживать РДК*, топить за вiльну Украiну, призывать к штурму Кремля – нужное подчеркнуть), а потом хранить у себя в телефоне переписку с представителями украинских спецслужб. Действительно, что же может пойти не так? Не занимайтесь глупостями, вас найдут и надолго посадят. А обещанные куратором деньги вы никогда не увидите", — подчеркнул Коц.По его словам, примеров того, как плачевно заканчивается сотрудничество с украинскими спецслужбами, хватает."Казалось бы, столько уже было примеров. Но находятся люди, которые надеются "обмануть систему"", — подытожил Коц.Президент России Владимир Путин 19 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал о том, что Россия предотвратила угрозы совершения терактов около Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков."В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причём большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", — пересказал Ушаков слова президента России.Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.Взрывы во ВладивостокеДнём 30 мая стало известно о перекрытых дорогах во Владивостоке."Силовики перекрыли трассу в Приморье — установили пост и запустили вертолёт. Речь об автодороге в сторону Шаморы — сейчас там не проехать. Почему, пока неясно. Говорят, проводятся следственные мероприятия. На месте образовалась пробка", — сообщил телеграм-канал Amur Mash.Позднее появилось сообщение Антитеррористической комиссии Приморского края."Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отмечалось в сообщении.В Антитеррористической комиссии подчеркнули, что угроза нейтрализована."Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — указали в комиссии.Главное управление разведки Минобороны Украины поспешило взять ответственность за произошедшее на себя."Из источников "Украинской правды" известно, что это стало следствие проведения успешной операции Главного управления разведки", — сообщило издание "Украинская правда".Однако позднее Антитеррористическая комиссия Приморского края выпустила новое сообщение, в котором раскрывались подробности произошедшего."Установлено, что причиной взрывов послужило воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-смесью. Повреждений административных зданий не имеется", — сообщила Антитеррористическая комиссия.Таким образом, версия о "спецоперации ГУР" не подтвердилась. Тем временем украинские СМИ сообщают о серьёзном конфликте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова** с руководством украинского государства.* - запрещённая в РФ организация** - внесён в список террористов и экстремистовПодробнее о конфликте Буданова** - в статье Михаила Павлива "Почему Зеленский решил убрать Буданова** и как это связано с назначением нового посла США на Украине".
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, россия, москва, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, ск рф, следственный комитет, александр коц
Эксклюзив, Хроники, Россия, Москва, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, СК РФ, Следственный комитет, Александр Коц

Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая

18:00 30.05.2025 (обновлено: 18:01 30.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Главное управление разведки Минобороны Украины приписало себе взрыв газового баллона во Владивостоке
О предотвращённом в Москве теракте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.
В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.
"Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — отмечалось в публикации.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.
13:02
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По информации телеграм-канала Mash, теракт был запланирован на 9 мая. При этом организатором теракта был РДК*
"По информации Mash, исполнитель — 26-летний Андрей Б. из Кировской области, любитель Адольфа Гитлера, расовой теории и прочего неонацистского. Его арестовали 10 мая. Ранее он был судим за экстремизм. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу на заработки. Три месяца назад был завербован украинским РДК*. От кураторов должен был получить СВУ и инструкции. Чтобы устроить взрыв на Красной площади. За выполнение задания ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. О его задержании стало известно сегодня, так как всё это время шли следственные действия", — сообщил телеграм-канал.
По информации Mash, при обыске у подозреваемого нашли карты с маршрутами и инструкции. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Российский военкор Александр Коц призвал не идти на поводу у украинских спецслужб.
"Всё-таки, надо обладать особым складом ума, чтобы сначала публично ругать СВО (поддерживать РДК*, топить за вiльну Украiну, призывать к штурму Кремля – нужное подчеркнуть), а потом хранить у себя в телефоне переписку с представителями украинских спецслужб. Действительно, что же может пойти не так? Не занимайтесь глупостями, вас найдут и надолго посадят. А обещанные куратором деньги вы никогда не увидите", — подчеркнул Коц.
По его словам, примеров того, как плачевно заканчивается сотрудничество с украинскими спецслужбами, хватает.
"Казалось бы, столько уже было примеров. Но находятся люди, которые надеются "обмануть систему"", — подытожил Коц.
Президент России Владимир Путин 19 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал о том, что Россия предотвратила угрозы совершения терактов около Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причём большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", — пересказал Ушаков слова президента России.
Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.
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Взрывы во Владивостоке
Днём 30 мая стало известно о перекрытых дорогах во Владивостоке.
"Силовики перекрыли трассу в Приморье — установили пост и запустили вертолёт. Речь об автодороге в сторону Шаморы — сейчас там не проехать. Почему, пока неясно. Говорят, проводятся следственные мероприятия. На месте образовалась пробка", — сообщил телеграм-канал Amur Mash.
Позднее появилось сообщение Антитеррористической комиссии Приморского края.
"Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отмечалось в сообщении.
В Антитеррористической комиссии подчеркнули, что угроза нейтрализована.
"Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — указали в комиссии.
Главное управление разведки Минобороны Украины поспешило взять ответственность за произошедшее на себя.
"Из источников "Украинской правды" известно, что это стало следствие проведения успешной операции Главного управления разведки", — сообщило издание "Украинская правда".
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 18:45
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Однако позднее Антитеррористическая комиссия Приморского края выпустила новое сообщение, в котором раскрывались подробности произошедшего.
"Установлено, что причиной взрывов послужило воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-смесью. Повреждений административных зданий не имеется", — сообщила Антитеррористическая комиссия.
Таким образом, версия о "спецоперации ГУР" не подтвердилась.
Тем временем украинские СМИ сообщают о серьёзном конфликте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова** с руководством украинского государства.
* - запрещённая в РФ организация
** - внесён в список террористов и экстремистов
Подробнее о конфликте Буданова** - в статье Михаила Павлива "Почему Зеленский решил убрать Буданова** и как это связано с назначением нового посла США на Украине".
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