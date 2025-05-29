https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html

В Кремле ответили на требования Умерова, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 мая

В Кремле ответили на требования Умерова, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 мая - 29.05.2025 Украина.ру

В Кремле ответили на требования Умерова, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 мая

В Кремле ответили на требование министра обороны Украины Рустема Умерова предоставить меморандум. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-29T13:04

2025-05-29T13:04

2025-05-29T15:22

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта."Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", — заявил Песков.Он заявил, что Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести встречу в Стамбуле в ближайший понедельник."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", — добавил Песков.Ранее, 28 мая вечером, глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдёт 2 июня в Стамбуле. На них Россия представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.До этого в тот же день министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров потребовал от России предоставить меморандум, заявив, что у российской делегации есть "ещё не менее четырех дней до вылета", чтобы передать документ.Практически одновременно стало известно об угрозах семье главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского. Позже выяснилось, что данные на родных Мединского опубликовали на скандально известном сайте "Миротворец". Когда Мединский 28 мая в разговоре с Умеровым поднял эту тему, последний заявил, что к угрозам причастны националисты, а украинская власть с ними якобы ничего не может сделать.Обстрелы и налётыУтром 29 мая Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 по московскому времени 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 30 БпЛА – над территорией Белгородской области, 4 БпЛА – над территорией Орловской области, 4 БпЛА – над территорией Рязанской области, 4 БпЛА – над территорией Республики Крым, 3 БпЛА – над территорией Московского региона, 2 БпЛА – над территорией Брянской области, 1 БпЛА – над территорией Тамбовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 9 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 29 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР 4 раза объявляли ракетную/авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 54 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 15; Любимовка — 7; Заводовка — 5; Софиевка — 15; Васильевка — 2; Днепряны — 4; Алёшки — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Утром 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районепо посёлку Разумное, сёлам Ближнее, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Красный Хутор и Солохи выпущено 14 снарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В селе Красный Октябрь повреждены здание производственного предприятия и инфраструктурный объект водоснабжения. В селе Крутой Лог в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся гараж — сотрудниками МЧС возгорание ликвидировано", — писал губернатор.В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя FPV-дронами — повреждён социальный объект.В Валуйском муниципальном округе село Посохово подверглось атакам 2 беспилотников — повреждены инфраструктурный объект связи и автомобиль.Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Кроме того, село Борисовка подверглось атакам двух FPV-дронов."В результате детонации одного из них ранен боец подразделения "Орлан". Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести", — сообщил Гладков.Вчера вечером в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются сёла Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово, хутора Плотвянка, Давыдкин и Плотовка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и хутору Тополи выпущено 33 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Смородино повреждён частный дом, в хуторе Тополи — легковой автомобиль и газопровод.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 13 беспилотников самолётного типа. Без последствий."Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. В результате падения обломков загорелась сухая трава — силами ДПК возгорание ликвидировано", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка в ходе 10 обстрелов выпущено 73 боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждён инфраструктурный объект связи.Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 26 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты."В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями ног госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", — писал губернатор.В городе повреждены МКД, 4 частных дома, гараж, неэксплуатируемое здание и 8 транспортных средств, в селе Муром — 2 частных дома, один из которых сгорел, в хуторе Балки произошло возгорание частного домовладения. Вечером в городе Шебекино от детонации FPV-дрона один автомобиль повреждён, второй — уничтожен огнём.В Яковлевском муниципальном округе село Волобуевка атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-memorandum-i-peregovory-glavnoe-na-utro-29-maya-1063480087.html

https://ukraina.ru/20250528/nesbyvshiysya-buket-taurus-kurskie-ugrozy-zelenskogo-tramp-delit-mir-na-troikh-itogi-28-maya-1063466330.html

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Егор Леев

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