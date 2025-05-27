https://ukraina.ru/20250527/neskolko-mesyatsev-nazad-pochemu-merts-medlil-s-soobscheniem-o-snyatii-veto-na-dalnoboynye-udary-po-rf-1063429406.html

"Несколько месяцев назад": почему Мерц медлил с сообщением о снятии вето на дальнобойные удары по РФ

"Несколько месяцев назад": почему Мерц медлил с сообщением о снятии вето на дальнобойные удары по РФ - 27.05.2025 Украина.ру

"Несколько месяцев назад": почему Мерц медлил с сообщением о снятии вето на дальнобойные удары по РФ

Теме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад". Тогда почему эти заявления он делает только сейчас?

2025-05-27T11:30

2025-05-27T11:30

2025-05-27T12:29

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"Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад", - сказал канцлер ФРГ о снятии вето для ВСУ на дальнобойные удары, а СМИ отметили, что вероятно, он имеет в виду решение Джо Байдена ноября 2024 года, а также обратили внимание на то, что в соцсетях появились слухи о решении выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередной метод убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко.Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США: Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?. Однако чуть позже вице-канцлер страны Ларс Клингбайль опроверг эту информацию.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера заметил, что "эти потенциальные решения абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию"."Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Киеву еще в марте и уже были использованы по территории РФ.Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.Ряд экспертов отметили, что решение Мерца позволит ВСУ увеличить глубину ударов по российским территориям, а также даст Киеву возможность получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров.О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта."Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.Тем временем во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО, и выяснилось, что Киев исчерпал запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Парижем и Римом. В ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.

https://ukraina.ru/20250527/nadeyus-khot-eti-ne-podralis-zakharova-poshutila-nad-nemetskimi-dalnoboynymi-raznoglasiyami-1063427426.html

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новости, киев, россия, германия, фридрих мерц, джо байден, владимир скачко, вооруженные силы украины, украина.ру, politico, дальнобойные ракеты