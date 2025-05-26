Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится? - 26.05.2025 Украина.ру
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Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится? - 26.05.2025 Украина.ру
Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу WDR
2025-05-26T17:11
2025-05-26T17:11
новости
киев
россия
украина
фридрих мерц
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
politico
ес
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Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Киеву еще в марте и уже были использованы по территории РФ.Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.Тогда что меняет решение Мерца? Во-первых, ВСУ смогут увеличить глубину ударов по российским территориям, во-вторых, Киев сможет получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров.О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта."Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.Тем временем во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО, и выяснилось, что Киев исчерпал запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Парижем и Римом. В ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.В Кремле многократно подчеркивали, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине. Также президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае применения Киевом западного дальнобойного оружия, Москве придется принимать решения о санитарной зоне.По сути об этом же в понедельник сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что последние удары ВС РФ по украинской военной инфраструктуре - ответ на атаки ВСУ на мирное население РФ: Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.
https://ukraina.ru/20250526/zachistka-sumskoy-oblasti-i-novye-kleschi-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063416134.html
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новости, киев, россия, украина, фридрих мерц, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, politico, ес
Новости, Киев, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Politico, ЕС

Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?

17:11 26.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу WDR

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - сказал он, добавив, что теперь нужно обеспечить ВСУ таким оружием.

Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Киеву еще в марте и уже были использованы по территории РФ.
Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.
Тогда что меняет решение Мерца? Во-первых, ВСУ смогут увеличить глубину ударов по российским территориям, во-вторых, Киев сможет получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров.
О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта.
"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал Паппергер: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
Тем временем во Франции пересчитали украинские ракеты для западных систем ПВО, и выяснилось, что Киев исчерпал запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Парижем и Римом. В ЕС была создана "коалиция желающих", которая пообещала Украине в том числе и военные поставки, однако пока соответствующая программа SAFE буксует, а специалисты напоминают, что Европа не сильна в производстве вооружений, и большая часть того, что есть у нее в арсенале - американское.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
13:33
Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводкаРоссийская группировка "Север" освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины. Этот факт в понедельник, 26 мая, подтвердили в Министерстве обороны РФ
В Кремле многократно подчеркивали, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине. Также президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае применения Киевом западного дальнобойного оружия, Москве придется принимать решения о санитарной зоне.
По сути об этом же в понедельник сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что последние удары ВС РФ по украинской военной инфраструктуре - ответ на атаки ВСУ на мирное население РФ: Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.
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