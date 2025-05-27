Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине - 27.05.2025 Украина.ру
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Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине - 27.05.2025 Украина.ру
Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
Евросоюз превратился в инструмент глобалистов, которые намеренно разжигают войну на Украине ради сохранения своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
2025-05-27T19:15
2025-05-27T19:32
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Фефелов считает, что ЕС давно утратил самостоятельность и действует в интересах транснациональных элит, перебравшихся из США. По его мнению, России следовало признать Евросоюз террористической организацией и выстраивать отношения с отдельными европейскими странами в обход Брюсселя."Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине", — подчеркнул эксперт.Политолог также отметил, что глобалисты, контролирующие ЕС, используют Украину как плацдарм для войны с Россией. Если фронт рухнет, у Москвы появится шанс сломать эту систему. В противном случае конфликт рискует превратиться в долгую и изматывающую позиционную войну. При этом эксперт не исключил, что крах украинского фронта может стать триггером для начала распада самого Евросоюза.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
https://ukraina.ru/20250526/sanktsii-tarify-poshliny-chem-tramp-grozit-rf-i-naskolko-eto-realno-1063420221.html
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новости, украина, россия, великобритания, ес, сша, евросоюз, конфликт, распад, международные отношения, война, война на украине, сво, дзен новости сво, элита
Новости, Украина, Россия, Великобритания, ЕС, США, Евросоюз, конфликт, распад, международные отношения, война, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, элита

Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине

19:15 27.05.2025 (обновлено: 19:32 27.05.2025)
 
© point.md
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Евросоюз превратился в инструмент глобалистов, которые намеренно разжигают войну на Украине ради сохранения своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
Фефелов считает, что ЕС давно утратил самостоятельность и действует в интересах транснациональных элит, перебравшихся из США. По его мнению, России следовало признать Евросоюз террористической организацией и выстраивать отношения с отдельными европейскими странами в обход Брюсселя.
"Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине", — подчеркнул эксперт.
Политолог также отметил, что глобалисты, контролирующие ЕС, используют Украину как плацдарм для войны с Россией. Если фронт рухнет, у Москвы появится шанс сломать эту систему.
В противном случае конфликт рискует превратиться в долгую и изматывающую позиционную войну. При этом эксперт не исключил, что крах украинского фронта может стать триггером для начала распада самого Евросоюза.
Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
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