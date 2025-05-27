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Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине

Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине - 27.05.2025 Украина.ру

Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине

Евросоюз превратился в инструмент глобалистов, которые намеренно разжигают войну на Украине ради сохранения своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов

2025-05-27T19:15

2025-05-27T19:15

2025-05-27T19:32

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Фефелов считает, что ЕС давно утратил самостоятельность и действует в интересах транснациональных элит, перебравшихся из США. По его мнению, России следовало признать Евросоюз террористической организацией и выстраивать отношения с отдельными европейскими странами в обход Брюсселя."Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине", — подчеркнул эксперт.Политолог также отметил, что глобалисты, контролирующие ЕС, используют Украину как плацдарм для войны с Россией. Если фронт рухнет, у Москвы появится шанс сломать эту систему. В противном случае конфликт рискует превратиться в долгую и изматывающую позиционную войну. При этом эксперт не исключил, что крах украинского фронта может стать триггером для начала распада самого Евросоюза.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".

https://ukraina.ru/20250526/sanktsii-tarify-poshliny-chem-tramp-grozit-rf-i-naskolko-eto-realno-1063420221.html

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