Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев - 23.05.2025 Украина.ру
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Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев - 23.05.2025 Украина.ру
Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
Администрация президента США Дональда Трампа принципиально не намерена продлевать масштабную военную поддержку Киеву. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-05-23T19:45
2025-05-23T19:45
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По словам Васильева, Вашингтон продолжает выполнять лишь ранее взятые обязательства, принятые еще администрацией Джо Байдена. "Сейчас мы наблюдаем сознательное снижение вовлеченности США, что должно подтолкнуть Украину к реальным переговорам", — пояснил собеседник издания. Он напомнил, что аналогичную тактику Трамп успешно применял в Сирии, постепенно сокращая поддержку и выводя войска."Без постоянной военной подпитки конфликт начнет купироваться естественным образом", — убежден Васильев. Однако эксперт не исключает, что Киев может пойти на провокации, чтобы вернуть внимание Запада. "Украинское руководство понимает: если США сохранят нынешний курс, им придется выбирать между переговорами и затяжной войной без серьезной поддержки", — отметил Васильев.Он обратил внимание на важный нюанс: "Администрация Трампа явно рассчитывает, что ограничение помощи заставит Зеленского пересмотреть свою непримиримую позицию". Cледующий месяц станет решающим — либо Киев пойдет на уступки, либо конфликт перейдет в новую, более опасную фазу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
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новости, украина, киев, россия, владимир васильев, владимир путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, война, война на украине, оружие, поддержка
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Васильев, Владимир Путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, война, война на Украине, оружие, поддержка

Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев

19:45 23.05.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Matt Rourke
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Администрация президента США Дональда Трампа принципиально не намерена продлевать масштабную военную поддержку Киеву. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

"После телефонного разговора с [президентом РФ Владимиром] Путиным стало очевидно: новых обязательств Белый дом на себя не взял, и через месяц-полтора американская помощь может полностью прекратиться", — подчеркнул эксперт.

По словам Васильева, Вашингтон продолжает выполнять лишь ранее взятые обязательства, принятые еще администрацией Джо Байдена. "Сейчас мы наблюдаем сознательное снижение вовлеченности США, что должно подтолкнуть Украину к реальным переговорам", — пояснил собеседник издания.
Он напомнил, что аналогичную тактику Трамп успешно применял в Сирии, постепенно сокращая поддержку и выводя войска.
"Без постоянной военной подпитки конфликт начнет купироваться естественным образом", — убежден Васильев. Однако эксперт не исключает, что Киев может пойти на провокации, чтобы вернуть внимание Запада.
"Украинское руководство понимает: если США сохранят нынешний курс, им придется выбирать между переговорами и затяжной войной без серьезной поддержки", — отметил Васильев.
Он обратил внимание на важный нюанс: "Администрация Трампа явно рассчитывает, что ограничение помощи заставит Зеленского пересмотреть свою непримиримую позицию". Cледующий месяц станет решающим — либо Киев пойдет на уступки, либо конфликт перейдет в новую, более опасную фазу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
Ростислав Ищенко интервью
12 мая, 07:00
Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и БьюкененПочитайте "Великую шахматную доску" Бжезинского и посмотрите, что произошло за последние 20 лет. Фактически случилось все то, чего он боялся и против чего пытался бороться. Бжезинский думал, что США могут где-то упустить или Россию, или Китай. А они упустили и нас, и китайцев, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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20:00Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
19:45Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
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