Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев

Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен

Почитайте "Великую шахматную доску" Бжезинского и посмотрите, что произошло за последние 20 лет. Фактически случилось все то, чего он боялся и против чего пытался бороться. Бжезинский думал, что США могут где-то упустить или Россию, или Китай. А они упустили и нас, и китайцев, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко