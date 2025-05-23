Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Администрация президента США Дональда Трампа принципиально не намерена продлевать масштабную военную поддержку Киеву. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
"После телефонного разговора с [президентом РФ Владимиром] Путиным стало очевидно: новых обязательств Белый дом на себя не взял, и через месяц-полтора американская помощь может полностью прекратиться", — подчеркнул эксперт.
"Украинское руководство понимает: если США сохранят нынешний курс, им придется выбирать между переговорами и затяжной войной без серьезной поддержки", — отметил Васильев.
Он обратил внимание на важный нюанс: "Администрация Трампа явно рассчитывает, что ограничение помощи заставит Зеленского пересмотреть свою непримиримую позицию". Cледующий месяц станет решающим — либо Киев пойдет на уступки, либо конфликт перейдет в новую, более опасную фазу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
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