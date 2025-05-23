Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре - 23.05.2025 Украина.ру
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Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре
Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре - 23.05.2025 Украина.ру
Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов проанализировал истинные мотивы интереса Дональда Трампа к украинскому вопросу. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
2025-05-23T20:15
2025-05-23T20:15
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новости переговоров
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"[Президент США Дональд] Трамп рассматривает украинский конфликт исключительно как инструмент для укрепления своих политических позиций - ему нужна громкая внешнеполитическая победа перед выборами", - заявил Краснов.Эксперт пояснил, что позиция американского лидера крайне прагматична. Как только появится возможность представить себя миротворцем, Трамп немедленно воспользуется этим для создания выгодного имиджа. Однако если переговорный процесс затянется, он, вероятнее всего, постарается дистанцироваться от проблемы, указал собеседник Украина.ру.Особое внимание Краснов уделил двойной игре Вашингтона. С одной стороны, американская администрация демонстрирует поддержку Киева, с другой - ведет переговоры с Москвой. Такая позиция, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что Украина остается всего лишь разменной монетой в большой политической игре."Зеленский оказался в ловушке - он понимает, что в любой момент может быть предан своими западными покровителями, но уже не может выйти из этого конфликта без серьезных потерь", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250523/ruslan-pankratov-kak-tolko-rossiya-razberetsya-s-ukrainoy-ona-zaymetsya-pribaltikoy-1063346519.html
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новости, украина, сша, вашингтон, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, политика, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, конфликт, война, киев
Новости, Украина, США, Вашингтон, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, политика, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, конфликт, война, Киев

Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре

20:15 23.05.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов проанализировал истинные мотивы интереса Дональда Трампа к украинскому вопросу. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
"[Президент США Дональд] Трамп рассматривает украинский конфликт исключительно как инструмент для укрепления своих политических позиций - ему нужна громкая внешнеполитическая победа перед выборами", - заявил Краснов.
Эксперт пояснил, что позиция американского лидера крайне прагматична. Как только появится возможность представить себя миротворцем, Трамп немедленно воспользуется этим для создания выгодного имиджа.
Однако если переговорный процесс затянется, он, вероятнее всего, постарается дистанцироваться от проблемы, указал собеседник Украина.ру.
Особое внимание Краснов уделил двойной игре Вашингтона. С одной стороны, американская администрация демонстрирует поддержку Киева, с другой - ведет переговоры с Москвой.
Такая позиция, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что Украина остается всего лишь разменной монетой в большой политической игре.
"Зеленский оказался в ловушке - он понимает, что в любой момент может быть предан своими западными покровителями, но уже не может выйти из этого конфликта без серьезных потерь", - заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
Руслан Панкратов интервью
04:19
Руслан Панкратов: Гражданская война в Америке витает в воздухеТема гражданской войны в США витает в воздухе. А тем временем Трамп даже не пытается вникнуть в детали, для того чтобы решить украинский конфликт вместе с Россией. Он говорит: давайте заключим мир. Российская сторона уточняет: на каких условиях это будет? А в ответ — договоримся потом, по дороге. И все, процесс "поплыл".
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20:45Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
20:30Эксперт заявил о крахе лжи Зеленского: почему Киев боится прямых переговоров с Москвой
20:15Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре
20:00Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
19:45Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
19:30Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
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