https://ukraina.ru/20250521/glavnoe-na-1300-pishu-1063294766.html

Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00

Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00 - 21.05.2025 Украина.ру

Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00

Украина.ру, 21.05.2025

2025-05-21T13:00

2025-05-21T13:00

2025-05-21T13:22

эксклюзив

сумская область

новости

россия

украина

курская область

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888948_0:0:2237:1259_1920x0_80_0_0_428acba75dc6620882268ef344b365ff.jpg

Песков рассказал о том, как продвигается работа над меморандумом России и Украины.Удар ВС РФ по полигону ВСУ в Сумской Шостке. Евросоюз "машет пакетами" с антироссийскими санкциями перед лицом Трампа. Лидер РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона. Украинцы торгуют в интернете "трофеями" с СВО.Песков про меморандумПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая рассказал прессе о том, что работа над меморандумом Москвы и Киева идет динамично, "никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс". В то же время он подчеркнул, что большая часть работы ведется в закрытом режиме. Песков добавил, что перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно.Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" также в работе, как и обмен заключенными по формуле "9 на 9" с США.Сумская ШосткаВ среду, 21 мая, Национальная гвардия Украины официально признала удар ВС РФ по полигону в городе Шостка Сумской области. В заявлении отмечается, что в момент ракетного попадания на стрельбище проходили учения. В ведомстве также добавили, что командира воинской части отстранили от службы, начато расследование.Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в Шостке. По данным российского военного ведомства, в результате были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.Произошедшее привело депутатов Верховной Рады в ярость: несколько парламентариев, включая Марьяну Безуглую, потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А Алексей Гончаренко* добавил к своему предложению еще и обсценную оценку случившегося, что в переводе с нецензурного значит "полный провал".Гончаренко* пояснил свое негодование тем, что полигон находится меньше, чем в 50 километрах от границы с РФ, и подобное происходит уже не в первый раз, однако до сих пор никто не был привлечен к ответственности.Украинский блогер Анатолий Шарий добавил, что даже в официальном признании командования ВСУ была зашита ложь: на самом деле погибло как минимум 54 военнослужащих, утверждает он, а сообщили о шестерых."Вам опять врут. Врут как всегда", - заявил он.Комментируя удар по полигону в Шостке, украинское издание "Страна.ua" отметило, что "частично это связано с украинскими операциями в районе Теткино и полосы курского приграничья, которую, по данным Украины, еще удерживают ВСУ, при этом на территории соседней Сумщины еще с марта продвигаются российские войска".Издание уточнило, что в последней сводке американского "Института изучения войны" говорится о продвижении ВС РФ в юго-западной части Локни, об атаках российских военных в Беловодах и Водолагах западнее Локни, а также о прорыве через границу в районе сумского села Турьи, "где еще недавно ВСУ штурмовали село Демидовка"."Противник, в этом вопросе проявляет достаточно завидное упорство и настойчивость. Думаю, так сказать "конечной" целью наступления, есть не сама дорога, которую противник и так контролирует в огневом отношении, а высоты в районе села Юнаковка, овладение которыми, явно поспособствует ему в дальнейшем расширении его тактического вклинения в нашем приграничье, как на восток от Юнаковки, так и на север и северо-запад от неё (в первую очередь, по обоим берегам реки Снагость). Поэтому, скорее всего, в ближайшее время следует ожидать от передовых подразделений противника достаточно интенсивных атакующих\штурмовых действий, как в направлении на Юнаковку, так и по обеим берегам реки Снагость", - привела "Страна" комментарий украинского военного эксперта Константина Машовца.Надежда на санкции умирает последнейТем временем в ЕС продолжают возмущаться отказу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы. Например, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что "нужно и дальше сокращать денежные потоки, которые все еще значительны и поступают в российскую казну", а Украина, наоборот, должна получать еще более мощную поддержку в сфере поставок вооружений.Также Писториус раскритиковал отказ Трампа рассматривать возможность вступления Украины в НАТО и недостаточное, на его взгляд, давление, оказанное лидером США на президента России Владимира Путина. И что самое главное, несмотря на недвусмысленный посыл Вашингтона об антироссийских санкциях Писториус констатировал, что США пока не дали понять, присоединятся ли к следующему пакету ограничительных мер против Москвы.Примерно такое же заявление эфире телеканала ZDF сделал и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отметив, что Штаты якобы разрабатывают новый пакет санкций против России."В американском Сенате есть большой пакет санкций, законопроект об этом. Его поддержали уже почти 80 коллег в Сенате", - заявил Вадефуль.Между тем, в среду, 21 мая, Трамп ответил на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против Москвы, подчеркнув, что только американский лидер вправе принимать такие решения."Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме, уточнив, что для украинского урегулирования настал "критический момент".Параллельно глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета санкций против России. Предыдущий - 17-ый - был принят накануне.Путин в Курской областиЛидер РФ Владимир Путин посетил Курскую область - впервые с момента полного освобождения региона. В столице области он пообщался с волонтерами, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Также глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.По результатам визита лидер страны констатировал, что хотя противник и не оставляет попыток двигаться в сторону границы РФ, Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан.Отдельного внимания главы государства удостоилась тема уничтожения памятников Великой Отечественной войны руками солдат ВСУ. Это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, подчеркнул Путин."Понятно, с кем мы воюем: если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, понятно, это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, что же еще то... Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отметил глава РФ.Он также поддержал идею о создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024-2025 годов.Украинцы торгуют "трофеями" СВО на международных маркетплейсахТем временем, украинцы выставляют на иностранных интернет-площадках обломки беспилотников, фрагменты военных самолетов, шевроны российских бойцов и даже их предметы гигиены. Описания товаров в самом худшем смысле этого слова поражают воображение (и совесть у тех, у кого она имеется)."Настоящий исторический экспонат с украинских полей и окопов для вашей коллекции", - говорится в описании одного из "трофейных" лотов.Причем у ряда таких продавцов есть даже положительные отзывы. Стиль тот же, что и в описании их лотов."Хороший товар, очень подходит для моих лекций. Слава Украине!" - говорится в одном из отзывов.Цены на части дронов и самолетов варьируются от 20--300 до 700 долларов (16-56 тысяч рублей) в зависимости от их размеров. А, например, бронзовый русский православный крест с распятием, в описании которого написано, что это "прекрасный пример христианского искусства из Российской Федерации" украинский продавец оценил в 175 долларов (14 тысяч рублей).Другие события дня - в материале Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250521/vam-opyat-vrut-na-ukraine-zayavili-o-debilnykh-prikazakh-v-vsu-posle-udara-po-poligonu-v-shostke-1063288438.html

https://ukraina.ru/20250520/neft-na-ogurtsy-mat-za-doch-i-putin-s-trampom-itogi-20-maya-1063271824.html

https://ukraina.ru/20250521/oblomki-bpla-samoletov-i-dazhe-predmety-gigieny-ukraintsy-prodayut-na-ebay-trofei-svo-1063290583.html

сумская область

россия

украина

курская область

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, сумская область, новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес, сенат, санкции, "искандер", германия, борис писториус