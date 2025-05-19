Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично - 19.05.2025 Украина.ру
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Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично
Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично - 19.05.2025 Украина.ру
Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично
Продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа, который ранее заявлял, что добьется мира. И поэтому ЕС будет воевать до последнего украинца. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-19T04:00
2025-05-19T04:00
новости
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дональд трамп
анатолий вассерман
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евросоюз
республиканцы
киевский режим
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По мнению эксперта, США вышли из числа нанимателей Украины, но своими действиями они заставляют Евросоюз, как оставшегося нанимателя действовать особо жестко.Вассерман напомнил, что команда президента США Дональда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки."А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел. Необязательно физически. Они надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах", — отметил собеседник Украина.ру.А чтобы этого добиться, оппонентам Трампа надо препятствовать любым действиям республиканцев, в том числе и на украинском направлении, указал публицист."То есть сейчас Евросоюз и глобалисты будут делать все, чтобы киевский режим действовал еще более фанатично и преступно и чтобы ликвидировать его можно было только военным путем", — уточнил Вассерман.А поскольку Трамп заявлял, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины ЕС рассматривает как удар по интересам президента США. И будет воевать до последнего украинца, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250517/mir-posle-svo-i-chetyre-psikho-politicheskikh-istochnika-rosta-rusofobii-1063210668.html
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, анатолий вассерман, ес, евросоюз, республиканцы, киевский режим, выборы
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Анатолий Вассерман, ЕС, Евросоюз, республиканцы, киевский режим, выборы

Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично

04:00 19.05.2025
 
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Продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа, который ранее заявлял, что добьется мира. И поэтому ЕС будет воевать до последнего украинца. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
По мнению эксперта, США вышли из числа нанимателей Украины, но своими действиями они заставляют Евросоюз, как оставшегося нанимателя действовать особо жестко.
Вассерман напомнил, что команда президента США Дональда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки.
"А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел. Необязательно физически. Они надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах", — отметил собеседник Украина.ру.
А чтобы этого добиться, оппонентам Трампа надо препятствовать любым действиям республиканцев, в том числе и на украинском направлении, указал публицист.
"То есть сейчас Евросоюз и глобалисты будут делать все, чтобы киевский режим действовал еще более фанатично и преступно и чтобы ликвидировать его можно было только военным путем", — уточнил Вассерман.
А поскольку Трамп заявлял, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины ЕС рассматривает как удар по интересам президента США. И будет воевать до последнего украинца, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
17 мая, 17:15
Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобииТрудно представить, чтобы делегациям России и Украины было по-настоящему комфортно сидеть за одним столом на рабочем ланче в президентском дворце Стамбула — даже из вежливости. Но разговор должен был начаться.
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