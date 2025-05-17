Зеленский призвал Запад надавить на Россию
13:56 17.05.2025 (обновлено: 14:01 17.05.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
После прошедших в пятницу переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против Москвы. Об этом глава киевского режима написал в своем Телеграм-канале 17 мая
Российские СМИ, которые обратили внимание на эту публикацию, отмечают, что это случилось буквально на следующий день, то есть в субботу, 17 мая. Зеленский утверждает, что "без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию она не будет искать реальной дипломатии".
При этом российская сторона после встречи накануне выразила готовность продолжать переговоры с Киевом. Несмотря на то, что Россия и Турция выразили оптимизм относительно прошедшей встречи, накануне западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал Зеленского "великим торгашом". По словам главы Белого дома, украиснкий политик превзошел его в умении торговаться.
"Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня", — заявил Трамп в интервью Fox News. Американский лидер отметил, что Зеленский приезжает в Вашингтон и каждый раз возвращается домой с сотнями миллионов долларов.
В прошлом году Трамп уже "награждал" главу киевского режима этим званием.
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросыГоворить о следующем раунде переговоров России и Украины пока рано. Состав делегации РФ на будущих встречах с Украиной остается прежним. Москва работает над перечнем условий для прекращения огня. Переговоры идут и будут проходить в закрытом режиме. Россия намерена и дальше работать над урегулированием украинского конфликта
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
Между тем сегодня, 17 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом — в материале В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским.
13:38Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику ЗеленскогоВладимира Зеленского "поджимает время". Для Украины все зависит от роли США в конфликте. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле. Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств Москвы и Вашингтона. Такие публикации появились 17 мая в западном и украинском сегменте интернета
Кроме того, 17 мая агентство Bloomberg написало, что в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию. По словам источников, европейские государства "разочарованы" постоянным изменением позиции президента США касательно украинского конфликта. Свою позицию президент США также обозначил в субботу, об этом — в публикации "Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ.
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