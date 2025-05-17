В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По его словам, "поступило очень много вопросов по теме возможной встречи лидеров двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина".
"Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — заявил Песков.
Он также отметил, что Кремль проинформирует, если Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера сделал несколько важных заявлений касательно переговоров Москвы и Киева. Главное из брифинга Пескова:
— Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000;
— Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины;
— О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась;
— РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.
Подробнее о каждом из заявлений, сделанных Москвой, в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы.
Что касается условий, которые якобы выдвинула Россия на переговорах с Украиной, как утверждают западные СМИ, то более подробно о них — в статье Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Накануне состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся почти два часа. Они стали первым контактом Москвы и Киева с начала Специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как проходила встреча, в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
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