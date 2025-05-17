https://ukraina.ru/20250517/v-kremle-otvetili-pri-kakikh-usloviyakh-putin-vstretitsya-s-zelenskim--1063206854.html

В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским

В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским - 17.05.2025 Украина.ру

В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-17T12:30

2025-05-17T12:30

2025-05-17T12:30

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перемирие

прекращение огня на украине

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По его словам, "поступило очень много вопросов по теме возможной встречи лидеров двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина". Он также отметил, что Кремль проинформирует, если Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера сделал несколько важных заявлений касательно переговоров Москвы и Киева. Главное из брифинга Пескова: — РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня; — Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000; — Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины; — О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась; — РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.Подробнее о каждом из заявлений, сделанных Москвой, в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы. Что касается условий, которые якобы выдвинула Россия на переговорах с Украиной, как утверждают западные СМИ, то более подробно о них — в статье Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле.Накануне состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся почти два часа. Они стали первым контактом Москвы и Киева с начала Специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как проходила встреча, в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.

https://ukraina.ru/20250516/obmen-plennymi-i-prodolzhenie-kontakta-itogi-peregovorov-v-stambule-1063196965.html

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новости, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, перемирие, прекращение огня на украине