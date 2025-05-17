В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским - 17.05.2025 Украина.ру
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В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским - 17.05.2025 Украина.ру
В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-05-17T12:30
2025-05-17T12:30
новости
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
перемирие
прекращение огня на украине
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По его словам, "поступило очень много вопросов по теме возможной встречи лидеров двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина". Он также отметил, что Кремль проинформирует, если Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера сделал несколько важных заявлений касательно переговоров Москвы и Киева. Главное из брифинга Пескова: — РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня; — Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000; — Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины; — О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась; — РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.Подробнее о каждом из заявлений, сделанных Москвой, в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы. Что касается условий, которые якобы выдвинула Россия на переговорах с Украиной, как утверждают западные СМИ, то более подробно о них — в статье Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле.Накануне состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся почти два часа. Они стали первым контактом Москвы и Киева с начала Специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как проходила встреча, в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
https://ukraina.ru/20250516/obmen-plennymi-i-prodolzhenie-kontakta-itogi-peregovorov-v-stambule-1063196965.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, перемирие, прекращение огня на украине
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры, перемирие, прекращение огня на Украине

В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским

12:30 17.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По его словам, "поступило очень много вопросов по теме возможной встречи лидеров двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина".
"Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — заявил Песков.
Он также отметил, что Кремль проинформирует, если Путин и президент США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера сделал несколько важных заявлений касательно переговоров Москвы и Киева. Главное из брифинга Пескова:
РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня;
— Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000;
— Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины;
— О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась;
— РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.
Подробнее о каждом из заявлений, сделанных Москвой, в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы.
Что касается условий, которые якобы выдвинула Россия на переговорах с Украиной, как утверждают западные СМИ, то более подробно о них — в статье Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 16:44
Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в СтамбулеПереговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна. Такое сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости
Накануне состоялись переговоры России и Украины, продлившиеся почти два часа. Они стали первым контактом Москвы и Киева с начала Специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как проходила встреча, в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
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НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд Трамппереговорыперемириепрекращение огня на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
12:30В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
11:43Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"
11:14Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
10:55Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
10:17Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
10:09Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
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