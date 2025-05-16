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Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина

Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина - 16.05.2025 Украина.ру

Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина

Участники состоявшегося 16 мая в Тиране саммита Европейского политического сообщества пожаловались президенту США на "неприемлемое" поведение президента России. Об этом в столице Албании сообщил журналистам британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает британская The Guardian.

2025-05-16T18:14

2025-05-16T18:14

2025-05-16T18:14

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"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в пятницу, что он и лидеры Франции, Германии и Польши, а также президент Украины Владимир Зеленский согласились, что позиция России на мирных переговорах "неприемлема", и обсудили этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в публикации.Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, глава британского правительства заявил, что они тесно "согласованы" в своих ответных мерах на политику, которую демонстрирует Россия. Поводом стала позиция Москвы в переговорном процессе в Стамбуле. "У нас только что была встреча с президентом Зеленским, а затем телефонный разговор с президентом Трампом, чтобы обсудить ход переговоров сегодня. И позиция России явно неприемлема, и не в первый раз, - сказал Стармер. - Поэтому в результате встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы теперь тесно координируем наши ответы и будем продолжать это делать".По информации британского издания, комментарии Стармера предполагают, что некоторые западные лидеры предпримут согласованные действия по ужесточению антироссийских санкций, если Кремль не согласится на прекращение огня. При этом под дискриминацию попадёт торговля российскими энергоносителями.Телефонный разговор участников мероприятия в Тиране состоялся после завершения переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. Комментируя их, украинский чиновник назвал требования Москвы "бесперспективными".В частности, сообщило британское издание, украинский чиновник в общении с Associated Press на условиях анонимности заявил, что Кремль в новых "неприемлемых требованиях" к Киеву указал вывести воска украинской армии с огромных участков территории в зоне СВО.При этом издание отметило, что по итогам стамбульских переговоров 16 мая Украина и Россия договорились о крупном обмене военнопленными. В публикации сказано, что украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире украинского телевидения по завершении переговоров в Стамбуле сообщил, что Россия и Украина договорились обменять по 1000 военнопленных с каждой стороны.Также на эту тему: "Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции" Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

https://ukraina.ru/20250516/obmen-plennymi-i-prodolzhenie-kontakta-itogi-peregovorov-v-stambule-1063196965.html

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