https://ukraina.ru/20250517/vtoroy-raund-peregovorov-sostav-delegatsii-rf-i-format-vstrech-s-kievom-peskov-otvetil-na-glavnye-1063206205.html

Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы

Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы - 17.05.2025 Украина.ру

Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы

Говорить о следующем раунде переговоров России и Украины пока рано. Состав делегации РФ на будущих встречах с Украиной остается прежним. Москва работает над перечнем условий для прекращения огня. Переговоры идут и будут проходить в закрытом режиме. Россия намерена и дальше работать над урегулированием украинского конфликта

2025-05-17T12:11

2025-05-17T12:11

2025-05-17T12:18

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Такие заявление сделал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 17 мая в ходе общения с журналистами. Отвечая на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины, он заявил, что на данный момент речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу.Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. По его словам, Москва ведет эту работу. "Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", — заявил Песков.Комментируя вопрос журналистов о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной, спикер Кремля ответил отрицательно. Он заявил, что речи об этом не идет, работа будет продолжать с нынешними дипломатами от Москвы.Также Песков отметил, что переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме. Он подчеркнул, что "при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы". Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари.Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Кроме того, источники нескольких российских изданий сообщили, что украинская сторона хоть и имела переводчика, но не воспользовалась его услугами.Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.

https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html

https://ukraina.ru/20250517/ukrainskoy-delegatsii-ne-stoilo-polagatsya-na-buffonadu-zelenskogo-na-peregovorakh--smi-1063205158.html

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новости, россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, переговоры, перемирие, прекращение огня на украине