Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
12:11 17.05.2025 (обновлено: 12:18 17.05.2025)
Говорить о следующем раунде переговоров России и Украины пока рано. Состав делегации РФ на будущих встречах с Украиной остается прежним. Москва работает над перечнем условий для прекращения огня. Переговоры идут и будут проходить в закрытом режиме. Россия намерена и дальше работать над урегулированием украинского конфликта
Такие заявление сделал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 17 мая в ходе общения с журналистами.
Отвечая на вопрос о следующем раунде переговоров России и Украины, он заявил, что на данный момент речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу.
"Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега [помощник президента РФ Владимир] Мединский", — пояснил Песков.
"Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", — заявил Песков.
Комментируя вопрос журналистов о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной, спикер Кремля ответил отрицательно. Он заявил, что речи об этом не идет, работа будет продолжать с нынешними дипломатами от Москвы.
Также Песков отметил, что переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме. Он подчеркнул, что "при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы". Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари.
Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
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