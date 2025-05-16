https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html

Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая

Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру

Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая

Стали известны итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле

2025-05-16T18:33

2025-05-16T18:33

2025-05-16T18:33

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Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об итогах встречи с украинской делегацией."О чём договорились. Первое: в ближайшие дни произойдёт масштабный обмен пленными тысячу на тысячу человек. Второе: украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье: мы договорились о том, что каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как это видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры", — указал Мединский.По его словам, в целом в России "удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт".Что же до украинской делегации, то её глава — Рустем Умеров — заявил, что целью переговоров было прекращение огня."Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, далее — обмен пленными, и также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене "тысяча на тысячу", мы также работаем над другими модальностями этого обмена", — отметил Умеров.По его словам, сначала украинской стороне нужно заняться обменом пленных, а потом она сообщит журналистам о дальнейших шагах.А вот западные СМИ не упустили шанс попугать читателей. Так, журналист западного издания The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник сообщил, что Мединский якобы заявил украинцам, что Россия готова сражаться десятилетиями."Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?" — якобы сказал глава российской делегации.При этом Мединский якобы подчеркнул, что "Швеция была бы великой державой и сегодня, если бы не это".В другой заметке в своём X Кэрролл привёл ещё более страшную "цитату" Мединского."И ещё одна цитата, приписываемая Мединскому: "Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно"", — писал британец.До этого Кэрролл спекулировал на якобы угрозах России отобрать у Украины регионы, если та не выведет ВСУ из новых российских регионов."Вот ещё кое-что. Хорошо информированный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня — только если Украина выведет войска из четырёх "аннексированных" областей, которые Россия даже не контролирует полностью. (!) Москва также пригрозила захватить ещё две: Харьков и Сумы", — писал Кэрролл.Новость о том, что Мединский якобы пригрозил, что, если ВСУ не выйдут из российских регионов, Украина лишится других регионов, активно распространялась в соцсетях. При этом утверждалось, что угроза прозвучала тогда, когда негодующие украинцы прервали переговоры после требования о выводе войск."Ну ок, в следующий раз переговоры закончатся ничем, потому что наши потребуют Одессу и Николаев. В итоге ещё через пару циклов переговариваться нам придется с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией и уже по несколько другому статусу территории Украины", — пошутил в ответ на эту "утку" российский военный эксперт Илья Крамник.В целом же в РФ расценили информацию западных СМИ как атаку."Пошла информатака на переговорный процесс. Западные "инсайдеры" уже запутались в своих "эксклюзивных" подробностях переговоров. Одни уверяют, что Россия угрожала захватить пятую область Украины. Другие берут выше - Сумскую и Днепропетровскую! Третьи - Сумскую и Харьковскую! Мединский готов воевать 21 год, как со шведами! И украинские ломы на полном серьёзе все это обсуждают, легитимизируя обыкновенную "слонячку". Ничем и никем не подтверждённые вбросы", — прокомментировал эти публикации член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, российский военкор Александр Коц.По его словам, задача таких вбросов — дискредитировать российских переговорщиков."Задача одна - дискредитировать российскую переговорную группу. Показать, что она не нацелена на диалог, и только сыпет своими капризами, хотелками и угрозами. Старый приём, рассчитанный на имбецилов, но каждый раз прокатывает", — отметил Коц.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал на контраст заявлений Умерова и Владимира Зеленского."В то время как министр обороны Умеров дает конструктивные оценки переговорному процессу, сам Зеленский в разговоре с Трампом заявил, что если Россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня, то должны последовать жесткие санкции. По его мнению, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока она не будет готова завершить войну", — указал Царёв.По его словам, ощущение диссонанса между реакцией Умерова и Зеленского не обманчиво. Царёв заявил, что во время пребывания у власти окружение Зеленского "превратилось не просто в миллионеров, а в мультимиллионеров, а некоторые даже стали миллиардерами"."Главная угроза для них — санкции со стороны США и уголовные дела за хищение американской помощи. Именно это Трамп пообещал устроить Зеленскому, если тот откажется подписать сделку по украинским ресурсам. Под давлением этих угроз Зеленский стал крайне восприимчив и чуток к указаниям из Вашингтона. Зеленский опасается, что собственное окружение может его предать. И эти опасения не беспочвенны — в случае выбора между преследованием со стороны США и сдачей Зеленского, его команда, несомненно, выберет последнее", — подчеркнул Царёв.По словам эксперта, многие из приближенных Зеленского давно подготовили "запасные аэродромы" и готовы свалить по тихому, выполнив любые указания из Вашингтона."Пока сам Зеленский пытается сопротивляться, но его слабое место — именно его команда. Он стал заложником собственного окружения", — подытожил Царёв.На Украине тем временем, несмотря на сдержанное и в целом оптимистичное заявление Умерова о переговорах, продолжают обсуждать голословные заявления западных журналистов.О первых заявлениях Украины и России — в статье Евгении Кондаковой "Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции".

https://ukraina.ru/20250516/vstrechi-pered-vstrechey-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-maya-1063188557.html

https://ukraina.ru/20250516/dushitel-v-delegatsii--v-stambul-priletel-ubiytsa-kireeva-glavnoe-na-utro-16-maya-1063174175.html

https://ukraina.ru/20250515/gotovnost-k-kompromissam-i-rabochiy-nastroy-v-stambule-itogi-15-maya-1063164196.html

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эксклюзив, хроники, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, украина, россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, the economist