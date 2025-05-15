Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции
18:46 15.05.2025 (обновлено: 19:12 15.05.2025)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры правительственных делегаций РФ и Украины всё же состоятся, вот с каким настроем к ним подошли стороны
Российские представители с самого утра в Стамбуле ждали делегацию Украины, причём неизвестно в каком составе, а они лишь к обеду прилетели в Анкару вместе с Владимиром Зеленским, где у него были запланированы переговоры с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего украинский лидер и должен был объявить, состоится ли сегодня встреча делегаций.
Наконец СМИ сообщили, что самолёт с украинскими чиновниками вылетит из турецкой столицы в Стамбул в 16:00, а затем - что он задерживается на полчаса. Выступление для СМИ помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию, анонсировали на 17:30.
Тем временем Зеленский объявил, что сам в Стамбул не полетит.
"Всё же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, первых шагов по окончанию войны, а именно - прекращения огня, я принял решение сейчас отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех, безусловно. Главы Службы безопасности Украины (Василия Малюка* - ред.), начальника Генштаба (Андрея Гнатова - ред.) не будет, но делегацию возглавит министр обороны (Рустем Умеров - ред.). Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что украинская делегация на переговорах намерена обсуждать прекращение огня.
"Можно договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнём спорить о деталях, могут пройти годы войны", - сказал он.
Журналисты спросили, а если представители России не согласятся, будет ли это означать, что переговоры провалились и на том завершены. Зеленский прямого ответа не дал, а лишь повторил, что, по его мнению, безусловное прекращение огня - первый шаг к миру.
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Комментируя готовность к территориальным уступкам ради мира, Зеленский заявил: "Мы не пойдём на юридическое признание всех оккупированных территорий российскими".
Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться сегодня вечером или завтра, точное время до сих пор неизвестно. Украинские чиновники, которые останутся в Стамбуле и в пятницу, проведут также встречи с представителями США (да, американцы тоже там) и Турции.
Зеленский снова посетовал, что российский президент, мол, направил делегацию "низкого уровня" - на контрасте с делегацией Украины в составе его самого, нескольких министров, глав СБУ и Генштаба ВСУ - тем самым демонстрируя неуважение президенту США Дональду Трампу и турецкому лидеру Эрдогану и своё нежелание завершать войну, а возобновить прямые переговоры предложил просто, чтоб избежать жёстких американских санкций. И сразу же обещал попросить США, ЕС и страны Глобального юга ввести таковые, если РФ не продемонстрирует реальной готовности к завершению войны.
Заодно пожаловался ещё и на Соединённые Штаты, которые, как утверждает Зеленский, давят на Украину больше, чем на Россию.
"Поэтому мы хотим, чтобы была демонстрация давления на Путина", - добавил он.
При этом, как рассказал некий западный дипломат на условиях анонимности газете The Washington Post, союзники Украины уговаривали Зеленского направить своих представителей на переговоры с российской делегацией, чтобы не стать тем, кто срывает процесс.
"Многие говорят украинцам: просто идите. Появитесь, покажите, что вы ничего не блокируете", - сказал собеседник американского издания.
При этом Зеленский даже выразил согласие с Россией, правда, с оговоркой.
"Путь, когда русские говорят про прямые переговоры, - правильный. Поэтому выбранное направление прямых переговоров - правильное, а что с этим будет - не знаю", - сказал он.
03:41Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех порВ четверг, 15 мая, по инициативе президента РФ Владимира Путина возобновляются прямые переговоры между Россией и Украиной, прерванные три года назад, с того же места – в Стамбуле, где стороны достигли договорённости по мирному соглашению. Тогда по инициативе украинской стороны они были сорваны. Так на чём же Москва и Киев тогда остановились?
Выступление Мединского было кратким, но ёмким.
Он подробно рассказал о состоявшемся минувшим вечером совещании, на котором президент РФ определил задачи делегации на предстоящей встрече с украинскими представителями.
"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - подчеркнул Мединский, тем самым ответив на претензии Зеленского.
"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - подчеркнул Мединский, тем самым ответив на претензии Зеленского.
Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, отметил помощник президента РФ.
"Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - подытожил Мединский.
После чего российская делегация отправилась из генконсульства РФ в президентский офис Долмабахче, где должна пройти встреча с украинскими чиновниками, и будет ждать информации о переговорах,
*внесён в России в перечень террористов и экстремистов
О том, кто вошёл в состав делегацию РФ, которую целый день критикует Зеленский, и почему Владимир Путин остановил свой выбор именно на них, читайте в статье Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФ
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