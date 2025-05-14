https://ukraina.ru/20250514/ya-khochu-chtoby-u-veteranov-svo-byl-krasnyy-ugol-zakhar-prilepin-o-pervom-v-rf-patrioticheskom-teatre-1063098882.html

Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре

Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре - 14.05.2025 Украина.ру

Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре

Многие люди считают свою жизнь трудной, но когда они увидят в патриотическом театре сильные спектакли о том, что прошли бойцы СВО, они поймут, что их проблемы — это не проблемы

2025-05-14T04:55

2025-05-14T04:55

2025-05-14T04:55

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин. Также он объяснил, как будут отбираться режиссеры, актеры и постановки для патриотического театра, раскрыл секрет вовлечения зрителя в тему спецоперации и пообещал ветеранам СВО "свой красный угол".Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение писателя Захара Прилепина о создании в стране театра патриотической драматургии. Соответствующее поручение в числе других было утверждено главой государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Его итоги опубликованы на сайте Кремля.В документе указан срок исполнения поручения — 30 ноября текущего года, а также ответственные: мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и помощник российского президента Владимир Мединский.Свое предложение Прилепин объяснил очень просто: в большинстве работающих в стране театров в настоящее время царит откровенный "нетвойнизм" (лозунг "нет войне" стал знаменем российской оппозиции, желающей поражения своей стране). Писатель добавил, что до сих пор ни один московский театр не дал значимой художественной оценки теме СВО, а в целом по стране таких не более 1%. То есть "военной темы откровенно чуждаются или боятся, ожидая любого, хоть какого-нибудь перемирия, чтоб замести тему под ковер".— Захар, есть ли среди наших бойцов те, кто пишут драматургические произведения? Кто они, можете назвать несколько имен?— Нет, на фронте не пишут драмы, там не до этого. Но если задача будет поставлена, будут и драмы. Совсем недавно у нас не было управленцев первого ряда из числа участников СВО. Но Президент поставил задачу, и появилась программа "Время героев". И вот уже одну за другой должности занимают отучившиеся по специальным программам офицеры. Ровно такие же программы должны появиться в сфере театра, в сфере литературы, в сфере кино. И для реализации таких программ нужны площадки.Ранее автор издания Украина.ру Александр Чаленко посетил III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам России. На мероприятии он узнал, что не только режиссеры и продюсеры, но и платформы, отказываются касаться темы СВО: Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших.— Современный темп жизни людей вынуждает их искать все чаще легких удовольствий и не погружаться в драму, в том числе в кино, театре. Многие люди смотрят стендапы, листают соцсети с котиками и приколами, включают комедии, а не фильмы о войне. Как при таком течении жизни привлечь людей к патриотичному контенту и теме СВО?— Надо делать хороший, как это сегодня называется, "продукт". Надо делать большой театр и честное, умное, суровое кино. Одни и те же люди смотрят стендапы, голливудские и советские фильмы о войне. Всё потому, что не надо из фильмов о войне, в том числе о СВО, делать стендапы, Голливуд или Болливуд. Надо дать этим заниматься людям, которые отвечают за каждое слово, за каждую реплику, за каждый кадр. Отвечают за правду. И им поверят. Сейчас у нас в моде всякие психологические тренинги и самоучители по выходу из депрессий. Уверяю вас, что, посмотрев сильные спектакли о том, что прошли люди, находящиеся на фронте, добрая половина потребителей всей этой психотерапевтической продукции пойдет на поправку. Потому что поймут: их проблемы — это не проблемы.— В советское время у нас была идеология (построим светлое будущее, крепкую семью, воспитаем достойные поколения). Как вы думаете, какой должна быть идеология новой России после СВО? И как театр патриотической драматургии будет ее излагать зрителю?— Идеология у нас должна быть всё той же: честь, достоинство и, насколько это возможно, равенство. Нестяжательство [одна из главных духовно-нравственных основ Святой Руси, преобладание духовно-нравственных мотивов над материальными интересами. — Ред.], добролюбие, чадолюбие. Верность предкам.Излагать всё это театр будет художественными, лишенными догматики средствами, как и положено классическому русскому театру.— Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что местными властями принято решение об отмене спектаклей театра Вахтангова, приехавшего в город с гастролями. Причина — показать севастопольцам собирались две работы режиссера Римаса Туминаса, предлагавшего бомбить Москву. Возникает вопрос, как будет проходить отбор режиссеров, актеров и произведений для патриотического театра? Ведь многие творческие люди до сих пор не сделали свой выбор относительно проведения Россией СВО. — Тут выбор в целом понятен. Иноагенты — не работают. Остальные — работают. У нас свободная страна, и никто ничего никому без законных оснований запретить не может. Мне не мешают ни другие театры, ни другие писатели. Я просто хочу, чтоб у ветеранов СВО был свой угол. Свой "красный угол" [на Руси - сакральное место дома, где размещали иконостас. Название происходит от старославянского "красивый". — Ред.]. Это место для работы и реализации, где бойцы и офицеры, которые вернутся с фронта могли бы рассказать о пережитом.В самом широком смысле это площадка: где они, в числе прочего, смогут учиться литературному и сценическому мастерству, где они смогут делиться опытом и где они однажды сумеют этот опыт воплотить в искусстве. А пацифисты… Пусть будут и пацифисты. Мы готовы к конкуренции.О том, как в итоге сложилась жизнь режиссера Туминаса, и какое наказание губернатор Развожаев пообещал своим подчиненным, допустившим утвердивших к прокату такие спектакли - в материале Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса.Есть о чем рассказать и самому Прилепину. В мае 2023 года на писателя было совершено покушение украинскими диверсантами. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, в том числе сложные переломы обеих ног. Его друг, ветеран боевых действий 27-летний Александр Шубин погиб на месте."15 января. День рождения Александра "Злого" Шубина. С днем рождения, Саша. Живу, потому что ты", - написал Прилепин в своем телеграм-канале в начале нынешнего года.Другие события дня: Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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