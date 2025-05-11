https://ukraina.ru/20250511/kreml-podtverdil-gotovnost-erdogana-predostavit-stambulskuyu-ploschadku-dlya-peregovorov-po-ukraine-1063045936.html
Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине - 11.05.2025 Украина.ру
Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
Президент Турции поддержал российское предложение о переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба президента России
2025-05-11T15:10
2025-05-11T15:10
2025-05-11T15:10
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Президент России Владимир Путин 11 мая провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая. Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет всё возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - сказано в официальном сообщении.Также в Кремле рассказали, что Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне.Президенты России и Турции выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике, отметили в Кремле по итогам переговоров Путина и Эрдогана.Официальная Анкара также сообщила о готовности снова представить площадку для переговоров о мире на Украине. Подробности в публикации Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине Ранее глава СБУ Василий Малюк* стал фигурантом громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы. В его защиту публично выступил Владимир Зеленский, наградив в мае 2025 года званием Герой Украины. Подробности в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Большее новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
https://ukraina.ru/20250511/ukraina-gotova-vstrechatsya-zelenskiy-otreagiroval-na-mirnoe-predlozhenie-putina-1063042397.html
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Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
Президент Турции поддержал российское предложение о переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба президента России