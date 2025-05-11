https://ukraina.ru/20250511/erdogan-zaveril-putina-v-gotovnosti-k-peregovoram-po-ukraine-1063045702.html

Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине

Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине - 11.05.2025 Украина.ру

Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил российского лидера Владимира Путина в готовности к проведению переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникаций турецкого лидера.

2025-05-11T14:39

2025-05-11T14:39

2025-05-11T14:39

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Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты обсудили двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы, сказано в официальном сообщении."Президент Эрдоган заявил президенту России Путину во время беседы, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и что Турция готова провести переговоры, которые обеспечат постоянное урегулирование. Президент Эрдоган заявил, что открылось окно возможностей для мира и что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров", - сообщило управление коммуникаций турецкого лидера.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.После этого стало известно, что снова Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине Владимир Зеленский уже прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина

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