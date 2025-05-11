Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250511/turtsiya-predostavlyaet-ploschadku-dlya-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1063044561.html
Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру
Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
На пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент и Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникаций турецкого лидера со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
2025-05-11T14:05
2025-05-11T14:05
новости
украина
турция
россия
эрдоган
владимир путин
эммануэль макрон
переговоры
переговоры по украине 2025
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы."Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - сказано в официальном сообщении.Эрдоган также заявил о важности продолжать сотрудничество в деле начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению турецкого лидера, также важно осторожно осуществлять процессы восстановления Украины.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.После этого Владимир Зеленский прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина Также известна реакция Запада на мирную инициативу Кремля. Подробности в публикации "Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
https://ukraina.ru/20250511/ustoychivyy-mir-na-ukraine-vozmozhen-tolko-cherez-serznye-peregovory---peskov-1063044085.html
украина
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, турция, россия, эрдоган, владимир путин, эммануэль макрон, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Турция, Россия, Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, международные отношения, Международная политика

Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине

14:05 11.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент и Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникаций турецкого лидера со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - сказано в официальном сообщении.
Эрдоган также заявил о важности продолжать сотрудничество в деле начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению турецкого лидера, также важно осторожно осуществлять процессы восстановления Украины.
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
13:40
Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - ПесковТолько через серьёзные переговоры может быть найдено решение об установлении устойчивого мира на Украине, руководство которой не смогло соблюсти даже трёхдневного перемирия. Об этом 11 мая в общении с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
После этого Владимир Зеленский прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
Также известна реакция Запада на мирную инициативу Кремля. Подробности в публикации "Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТурцияРоссияЭрдоганВладимир ПутинЭммануэль Макронпереговорыпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныновости переговоровСВОкогда закончится СВО: прогнозыновости СВО Россиямеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
14:05Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
13:40Устойчивый мир на Украине возможен только через серьёзные переговоры - Песков
13:14Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
13:10Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая
12:56Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
12:33Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
12:02"Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина
11:50Как отвечать тем, кто ворует НАШУ Победу: Скориков дал хороший совет
11:43"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
11:10Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
10:44Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:08"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
09:43Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
09:21Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
Лента новостейМолния