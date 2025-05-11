https://ukraina.ru/20250511/turtsiya-predostavlyaet-ploschadku-dlya-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1063044561.html

Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине

Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине - 11.05.2025 Украина.ру

Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине

На пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент и Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникаций турецкого лидера со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

2025-05-11T14:05

2025-05-11T14:05

2025-05-11T14:05

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Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы."Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - сказано в официальном сообщении.Эрдоган также заявил о важности продолжать сотрудничество в деле начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению турецкого лидера, также важно осторожно осуществлять процессы восстановления Украины.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.После этого Владимир Зеленский прокомментировал событие дня. Подробности в публикации "Украина готова встречаться": Зеленский отреагировал на мирное предложение Путина Также известна реакция Запада на мирную инициативу Кремля. Подробности в публикации "Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной

https://ukraina.ru/20250511/ustoychivyy-mir-na-ukraine-vozmozhen-tolko-cherez-serznye-peregovory---peskov-1063044085.html

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