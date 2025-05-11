Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
На пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент и Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникаций турецкого лидера со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - сказано в официальном сообщении.
Эрдоган также заявил о важности продолжать сотрудничество в деле начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению турецкого лидера, также важно осторожно осуществлять процессы восстановления Украины.
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
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