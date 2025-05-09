https://ukraina.ru/20250509/1053690039.html

"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм

"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм - 09.05.2025 Украина.ру

"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм

Это просто нужно помнить для понимания общего отношения коллективного Запада к России – вопрос официального представителя МИД России Марии Захаровой к президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу его желания повоевать с Россией

2025-05-09T08:13

2025-05-09T08:13

2025-05-09T08:13

эксклюзив

франция

германия

россия

мария захарова

адольф гитлер

зарубежье

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Стоило только Макрону сказать, что НАТО, членом которой является Франция, готова послать свои войска на Украину воевать с Россией, как Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале: "Эммануэль, вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?"И напомнила, что же это за "Шарлемань" такая диковинная: "В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками рейхстага и рейхсканцелярии".Это чистая правда, ребята. Из истории сегодня известно: 30 апреля 1945 года покончил с собой фюрер немецкого народа Адольф Гитлер. Нервы этого "сверхчеловека сверхчеловеков" не выдержали: боялся, что русские обстреляют рейхсканцелярию снарядами с усыпляющим газом, его возьмут таким образом в плен и будут возить в клетке по Москве. Если такая идея была, то надо сказать прямо: шикарно было бы, прикольно – фюрера бы заплевали, и он просто утоп бы в ненависти к себе.Потом капитулировал Берлин. Но под ружьем у гитлеровских генералов еще оставался миллион солдат, среди которых были и бойцы французской дивизии СС "Шарлемань". Еще 1 мая они продолжали сражаться на Лейпцигерштрассе, вокруг Министерства авиации и на Потсдамерплатц. И только утром 2 мая, вслед за объявлением о капитуляции немецкой столицы, последние 30 бойцов "Шарлеманя" покинули бункер рейхсканцелярии, где кроме них уже не оставалось никого живого. Последние из 300 прибывших в Берлин. Упорные были фанатики, сверхидейные нацисты и хорошо подготовленные солдаты…В ходе боев за Берлин действительно были награждены Рыцарским крестом Железного креста французские эсэсовцы: командир штурмбатальона гауптштурмфюрер Анри-Жозеф Фене, ухитрившийся подбить из противотанкового гранатомета "панцерфауст" 8 танков, унтерштурмфюрер Эжен Воло (8 танков) и обершарфюрер Франсуа Апполло (6 танков). Общее же число советских танков, уничтоженных в боях за Берлин бойцами "Шарлемани", составило, согласно одним источникам, 62 единицы.И были эти французы добровольцами, которые в апреле 1945-го сами вызвались идти защищать Берлин. К тому времени в рядах дивизии, насчитывавшей в начале 1945 года около 7,5 тысячи бойцов, оставалось не более 1100 человек. Пожелавших прекратить борьбу командир дивизии освободил от присяги и отпустил по домам, а из решивших сражаться до конца 300 человек сформировал штурмовой батальон, вместе с которым 24 апреля на девяти грузовиках отправился в Берлин. Прорваться туда им удалось через северо-западные пригороды за несколько часов до того, как советские войска полностью замкнули вокруг города кольцо блокады.А уходили они последними. И упомянутый выше гауптштурмфюрер Анри-Жозеф Фене дожил до 2002 года и в мемуарах писал: "Если бы война закончилась иначе, если бы победа оказалась на нашей стороне, неужели вы думаете, что я бы сожалел об этом. Мне не в чем раскаиваться. Нам, и тем и другим, не в чем раскаиваться из того, что мы совершили как по отдельности, так и все вместе. Мы не бесчестные люди. Даже если другие думают так, важно только наше мнение о людях, которые разделили с нами эту судьбу и о которых я могу сказать: "Они были хорошими людьми, и я восхищаюсь ими".Другой ветеран-эсэсовец Кристиан де Ля Мазьер (1922–2006) писал о боях в Берлине в 1945-м еще круче: "Мы совершенно не думали о смерти. Совершенно. Только сражаться. Продолжать сражаться. Мы жили и сражались только для того, чтобы сражаться. Верность до конца. Верность до конца… Поверьте мне, я сожалею лишь об одном. О том, что не записался добровольцем еще раньше".И что самое удивительное: "Шарлемань" изначально создавалось как крайне мотивированное идеологически, напичканное фанатиками, антибольшевистское и антирусское формирование. Сама дивизия "Шарлемань" была оформлена лишь 10 февраля 1945 года, но формироваться ее предшественники и составные части начали 5 августа еще 1941 года, когда с согласия французского правительства был сформирован "Легион французских волонтеров против большевизма", известный также под названием "Французского Добровольческого легиона против большевизма" или "Французского антибольшевицкого добровольческого легиона" (Legion des Volontaires Francais contre le Bolchevisme) – LVF.Французские добровольцы LVF носили германскую армейскую форму серо-зеленого цвета "фельдграу". Их единственным отличием от других военнослужащих германского вермахта был нарукавный щиток с тремя вертикальными полосами цветов французского национального (государственного) флага – "триколора" (синей, белой и красной).Изначально французские добровольцы-эсэсовцы ваффен-СС должны были удовлетворять следующим требованиям: 1) безупречное состояние здоровья; 2) арийское происхождение (без примеси иудейской крови); 3) возраст от 20 до 25 лет. Впрочем, в плане удовлетворения волонтеров этим возрастным критериям применялась определенная гибкость: известны случаи зачисления юношей в возрасте всего 17 лет. Кроме того, формировался он исключительно из граждан Франции, среди которых были и… русские – эмигранты-белогвардейцы и их потомки. Немцы с этим согласились.LVF был зачислен в ряды германского вермахта 638-й или "Трехцветный" полк сухопутных войск и уже в ноябре 1941-го принял участие в битве под Москвой. Со всеми вытекающими из той битвы последствиями – огреб по полной.И только с марта 1943 года начался набор французских добровольцев в ряды ваффен-СС. И если создание LVF являлось частной инициативой ряда французских политических партий, части СС из французов благословили французские власти. Они сначала разрешили набор в вермахт. А потом и в СС. В сентябре 1943-го начали с французского добровольческого полка СС. Позднее разросся до размеров "Французской добровольческой штурмовой бригады СС", которая и пошла на войну против Красной армии. И в феврале, собрав всех французских добровольцев, стала 33-й гренадерской дивизию ваффен-СС "Шарлемань".Остатки дивизии сдались американцам. И уже тогда, в 1945-м, появились первые признаки реабилитации прислужников нацизма.Всемирно известен такой случай: 12 (по некоторым данным, 13) бойцов "Шарлемани" были переданы войскам так называемой "Свободной Франции", которые наступали на Берлин вместе с американцами. И попали на глаза французскому командующему – генералу Филиппу Леклерку де Отклоку.Генерал только-только посетил концлагерь смерти Дахау, был под впечатлением от увиденного и набросился на соотечественников. Он начал всячески оскорблять пленников, презрительно называя их бошами и предателями. А когда же гневно спросил: "Как же вы, французы, могли носить немецкую форму?", один из пленных не выдержал и дерзко ответил: "Так же, как вы, генерал, можете носить американскую".Леклерк впал в ярость и приказал расстрелять пленных, и 8 мая они были расстреляны. А потом начались рассказы о том, как мужественно они при этом себя вели: пообщались с католическим священником, наотрез отказались от завязывания глаз или "гуманной" стрельбы им в спину, а непосредственно перед казнью запели Марсельезу и стали кричать "Да здравствует Франция!".Леклерк был непробиваем – он знал цену предателям и приказал не хоронить тела, оставив их валяться на поляне. И только три дня спустя по заявлению местных жителей-немцев, их похоронили американцы.Через два года, в 1947-м, немцы же перенесли прах казненных к монументу с гранитной плитой, на которой изображен один из символов Франции "королевская лилия", и написаны слова: "12 храбрым сынам Франции". Во как! Но все ведь логично: союзники-каннибалы благодарили своих.Понятно же, что историю французских эсэсовцев попытались навязать и российским либерально-патриотическим любителям коллаборационистов и компрадоров, считающим, что сотрудничество с Гитлером ради победы над большевизмом оправдано и уместно, а генерал Андрей Власов и его приспешники, возглавившие подобных предателей и потом повешенные по суду в Москве в 1946-м, – национальные-де герои новой России.А все потому, что даже среди расстрелянных Леклерком эсэсовцев был один русский – оберштурмфюрер СС Сергей Кротов. Он сын бывшего русского консула на Мадагаскаре, после ранения лечился баварском госпитале, попал в плен к американцам и был выдан ими французам. Под расстрел. Он вроде бы перед тем написал жене: "Моя любимая жена, я исполнил свой долг, сражаясь с большевиками и безбожниками. Этим утром я сдался американцам, французские солдаты ведут меня на расстрел. Моя дорогая жена, прости меня, позаботься о том, чтобы наши дети помнили, что их отец был всегда справедлив и очень любил их. Моя дорогая жена, моя дорогая Симона, целую тебя от всего сердца, целую мою бедную мать и детей. Всегда веруй в Бога и прощай зло, которое нам несправедливо причиняют. Прощай, Сергей Кротов".Перед самым расстрелом у этого фанатика вроде бы сдали нервы и он кричал: "Вы не имеете права расстреливать меня! Я женат! Ведь я даже не француз!" Однако затем он взял себя в руки и держался мужественно до конца, успев крикнуть перед смертью: "Vive lа France!".Еще больше нынешние власовцы и поклонники белогвардейщины гордятся другим не менее колоритным и, с их точки зрения, героическим русским "шарлеманцем" – штандартеноберюнкером Сергеем Протопоповым. Он вообще подается как внук последнего министра внутренних дел Российской империи Александра Протопопова, погиб 29 апреля, обороняя подступы к рейхсканцелярии, и был посмертно удостоен Железного креста за мужество на последней церемонии награждения отличившихся эсэсовцев, состоявшейся в штабе дивизии на станции "Штадтмитте" в ночь с 29 на 30 апреля.Но вот беда-то. И министр Протопопов был признан даже современниками больным на голову (на посту страдал циркулярным психозом, в современной терминологии — биполярным аффективным расстройством), что, правда, не помешало большевикам шлепнуть его 27 октября 1918 года в порядке "административного усмотрения (расстройство психики)" в Москве.И у министра было две дочери, которые носили фамилии Чельцова и Никольская, а значит, никакого "внука Сергея" от них в природе быть не могло, что они, собственно, всем и заявили. Но реанимации и реабилитации фашизма, нацизма и их прислужников нужен миф, и он живет. Как же: за большевиков, мол, воевали французы из авиадивизии "Нормандия-Неман", но вот "правильные" русские, уже тогда "со светлыми лицами" защищали фюрербункер Гитлера и последними награждались его Железными крестами.Так что г-жа Захарова из МИД России справедливо заподозрила, что историю дивизии СС "Шарлемань" будут раскручивать для возгонки не только новой волны русофобии и эскалации милитаризма, но и для окончательной легализации нацизма и фашизма как некого проявления "коллективной европейскости", а не антигуманных политических мировоззрений и идеологий.Коллективный Запад сегодня активно ищет идеологические подпорки и исторические обоснования для нового похода против России. И с трудом находит. А вот Адольф Гитлер сразу нашел – им стал германский нацизм и итальянский фашизм. Но они осуждены на Нюрнбергском трибунале, значит, сегодня их нужно и реабилитировать, и реанимировать. А перед этим героизировать трупы политических упырей (по-ихнему – глорифицировать).И нынешние садовники, которые вновь собрались силой оружия окультурить окружающие джунгли, решили не мудрствовать лукаво, а взять на вооружение испытанные кровавые постулаты. А для этого переписать историю и запутать сознание россиян, извратить моральные представления и память, подменить идентичность, вырастить вместо патриотов "европейцев", "общечеловеков", на худой конец, "либералов". И уже из них набирать новых эсэсовцев.Так было в Прибалтике, так развивается сегодня в странах Европы и так уже есть на Украине, которую уже превратили в инструмент войны против России. Теперь важно взорвать Россию изнутри.

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эксклюзив, франция, германия, россия, мария захарова, адольф гитлер, зарубежье