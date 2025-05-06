Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС - 06.05.2025 Украина.ру
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Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС - 06.05.2025 Украина.ру
Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в Евросоюз, передает агентство MTI
2025-05-06T09:45
2025-05-06T09:55
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По его словам, в Брюсселе "проложили для Украины скоростную трассу вступления в ЕС", что повлечет два серьезных последствия.Он призвал граждан Венгрии, желающих предотвратить эти последствия, принять участие в опросе о вступлении Украины в ЕС.В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. Подробнее о последствиях вступления Украины в ЕС - в материале Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии на сайте Украина.ру.
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новости, украина, петер сийярто, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес
Новости, Украина, Петер Сийярто, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС

Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС

09:45 06.05.2025 (обновлено: 09:55 06.05.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в Евросоюз, передает агентство MTI
По его словам, в Брюсселе "проложили для Украины скоростную трассу вступления в ЕС", что повлечет два серьезных последствия.

"С одной стороны, десятки или даже сотни тысяч украинских рабочих наводнили бы венгерский рынок труда, лишив возможности трудоустройства десятки или сотни тысяч венгров. А украинская мафия, печально известная украинская мафия, могла бы использовать Венгрию как ворота", - сказал Сийярто.

Он призвал граждан Венгрии, желающих предотвратить эти последствия, принять участие в опросе о вступлении Украины в ЕС.
В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией.
Подробнее о последствиях вступления Украины в ЕС - в материале Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии на сайте Украина.ру.
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