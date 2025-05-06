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Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?

Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ? - 06.05.2025 Украина.ру

Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Об этом сообщил Reuters

2025-05-06T11:36

2025-05-06T11:36

2025-05-06T11:59

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Известно, что Мерц получил 310 голосов в первом туре голосования в Бундестаге, а необходимо было 316. Теперь у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. При этом кандидатура Мерца не сбрасывается со счетов. И большинство экспертов уверены, что именно он в итоге получит главное кресло страны.В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что прошедшие выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор."Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20250224/1061313427.html

https://ukraina.ru/20250224/1061310033.html

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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, алексей пушков, бундестаг, reuters, politico