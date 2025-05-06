Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?
11:36 06.05.2025 (обновлено: 11:59 06.05.2025)
Мерц-1
Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Об этом сообщил Reuters
Известно, что Мерц получил 310 голосов в первом туре голосования в Бундестаге, а необходимо было 316. Теперь у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. При этом кандидатура Мерца не сбрасывается со счетов. И большинство экспертов уверены, что именно он в итоге получит главное кресло страны.
24 февраля, 13:02Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы МерцаЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico
В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.
Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
24 февраля, 11:22С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что прошедшие выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор.
"Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.
О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
Подписывайся на