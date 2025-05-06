Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз
10:19 06.05.2025 (обновлено: 10:20 06.05.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на слушаниях в венгерском парламенте заявил, что решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал угрозу в его словах
"Мне пришлось пойти на открытый конфликт (с Зеленским - ред.), я знаю, что у этого будут последствия. До последнего времени я в целом успешно избегал ссоры (с Зеленским - ред)... как открытых пикировок, так и закулисных потасовок", - сказал Орбан.
"От этого привычного поведения мне в выходные пришлось отказаться, потому что я услышал в словах (Зеленского - ред.)... угрозу, он угрожал нам. Его слова в международной политической жизни можно интерпретировать только как прямую угрозу. А венграм угрожать нельзя, мы этого не приемлем", - отметил Орбан.
Ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявил, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Орбан указывал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией.
В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель.
Об угрозах из-за вступления Украины в ЕС - в материале Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
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