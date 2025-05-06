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Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз

Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз - 06.05.2025 Украина.ру

Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на слушаниях в венгерском парламенте заявил, что решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал угрозу в его словах

2025-05-06T10:19

2025-05-06T10:19

2025-05-06T10:20

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"Мне пришлось пойти на открытый конфликт (с Зеленским - ред.), я знаю, что у этого будут последствия. До последнего времени я в целом успешно избегал ссоры (с Зеленским - ред)... как открытых пикировок, так и закулисных потасовок", - сказал Орбан.Венгерский премьер уточнил, что старался сохранять с Киевом нормальные отношения, несмотря на "несогласие по ключевым вопросам" из-за живущих на территории Украины закарпатских венгров.Ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявил, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.Орбан указывал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией.В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. Об угрозах из-за вступления Украины в ЕС - в материале Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, ес