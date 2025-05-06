Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз - 06.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250506/orban-reshil-poyti-na-otkrytyy-konflikt-s-zelenskim-iz-za-ugroz-1062954466.html
Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз
Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз - 06.05.2025 Украина.ру
Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на слушаниях в венгерском парламенте заявил, что решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал угрозу в его словах
2025-05-06T10:19
2025-05-06T10:20
новости
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcb611603fb4d851fc9340e4198ba085.jpg
"Мне пришлось пойти на открытый конфликт (с Зеленским - ред.), я знаю, что у этого будут последствия. До последнего времени я в целом успешно избегал ссоры (с Зеленским - ред)... как открытых пикировок, так и закулисных потасовок", - сказал Орбан.Венгерский премьер уточнил, что старался сохранять с Киевом нормальные отношения, несмотря на "несогласие по ключевым вопросам" из-за живущих на территории Украины закарпатских венгров.Ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявил, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.Орбан указывал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией.В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. Об угрозах из-за вступления Украины в ЕС - в материале Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_351b1274ac4c001cc9d82e5aca364be6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, ес
Новости, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС

Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз

10:19 06.05.2025 (обновлено: 10:20 06.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на слушаниях в венгерском парламенте заявил, что решил пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал угрозу в его словах
"Мне пришлось пойти на открытый конфликт (с Зеленским - ред.), я знаю, что у этого будут последствия. До последнего времени я в целом успешно избегал ссоры (с Зеленским - ред)... как открытых пикировок, так и закулисных потасовок", - сказал Орбан.
Венгерский премьер уточнил, что старался сохранять с Киевом нормальные отношения, несмотря на "несогласие по ключевым вопросам" из-за живущих на территории Украины закарпатских венгров.
"От этого привычного поведения мне в выходные пришлось отказаться, потому что я услышал в словах (Зеленского - ред.)... угрозу, он угрожал нам. Его слова в международной политической жизни можно интерпретировать только как прямую угрозу. А венграм угрожать нельзя, мы этого не приемлем", - отметил Орбан.
Ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявил, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Орбан указывал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией.
В апреле в Венгрии начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель.
Об угрозах из-за вступления Украины в ЕС - в материале Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Нижегородский экс-военком осужден за взятки
12:12Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области
12:01Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров
11:59Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических перемен
11:36Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?
11:35"Наши", которые победили фашизм
11:00Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев
10:19Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз
10:16Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую
09:47Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы
09:45Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
09:24Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах
09:00Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая
08:32Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга
08:11Главное за ночь 6 мая
07:12Аристократ и колхозник. Как русское небо навсегда сделало братьями по оружию француза и украинца
07:06Хроника энергетической войны. Трамп доволен ценами на нефть, экспортёры СПГ в США недовольны Трампом
07:00Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
06:42Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас
05:40Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма
Лента новостейМолния