ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/gbr-ukrainy-rassleduet-bolee-25-tys-del-po-prestupleniyam-protiv-natsbezopasnosti-1062931818.html
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности - 05.05.2025 Украина.ру
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины с начала СВО расследует 2 тыс. 571 уголовное производство по преступлениям против национальной безопасности. Об этом украинское ведомство сообщило 5 мая.
2025-05-05T11:37
2025-05-05T11:37
новости
украина
гбр
криминал
уголовное дело
новые регионы
репрессии
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058332650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4caa6d9492a671e2f9a354512b918c2c.jpg
Среди расследуемых ГБР уголовных дел значатся 1,8 тыс - по фактам государственной измены, 584 производства – по коллаборационистской деятельности, 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.По состоянию на начало мая, сообщили в ГБР, 1,3 тыс лиц получили уведомление о "подозрении", 522 человека объявлены в розыск, 1,3 тыс человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму, 1,1 тыс. обвинительные акты направлены в суд.Среди последних примеров своей работы ведомство назвало расследования ы отношении бывших украинских правоохранителей, "псевдосудей", чиновников и должностных лиц, добровольно сотрудничавших с новыми властями на неподконтрольных ВСУ территориях.В апреле ГБРУ сообщало о результатах своей деятельности. Подробности в публикации Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию Экспертные мнения на эту тему представлены в публикации Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058332650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f456176689844643228d08c7fcf81668.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, гбр, криминал, уголовное дело, новые регионы, репрессии, сво
Новости, Украина, ГБР, криминал, уголовное дело, Новые регионы, репрессии, СВО

ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности

11:37 05.05.2025
 
ГБР считает деньги коррумпированных военкомов Киева
ГБР считает деньги коррумпированных военкомов Киева
Читать в
ДзенTelegram
Государственное бюро расследований Украины с начала СВО расследует 2 тыс. 571 уголовное производство по преступлениям против национальной безопасности. Об этом украинское ведомство сообщило 5 мая.
Среди расследуемых ГБР уголовных дел значатся 1,8 тыс - по фактам государственной измены, 584 производства – по коллаборационистской деятельности, 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
По состоянию на начало мая, сообщили в ГБР, 1,3 тыс лиц получили уведомление о "подозрении", 522 человека объявлены в розыск, 1,3 тыс человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму, 1,1 тыс. обвинительные акты направлены в суд.
Среди последних примеров своей работы ведомство назвало расследования ы отношении бывших украинских правоохранителей, "псевдосудей", чиновников и должностных лиц, добровольно сотрудничавших с новыми властями на неподконтрольных ВСУ территориях.
В апреле ГБРУ сообщало о результатах своей деятельности. Подробности в публикации Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Экспертные мнения на эту тему представлены в публикации Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГБРкриминалуголовное делоНовые регионырепрессииСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
12:49Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
12:34Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:34"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США
12:30Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
12:19Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
12:02Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:00Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
11:56Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
11:52Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
11:42Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
11:37ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
11:35Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
11:28"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
11:12Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
10:50Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
10:47Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
10:33Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
10:17Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Лента новостейМолния