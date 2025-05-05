https://ukraina.ru/20250505/gbr-ukrainy-rassleduet-bolee-25-tys-del-po-prestupleniyam-protiv-natsbezopasnosti-1062931818.html

ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности

ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности - 05.05.2025 Украина.ру

ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности

Государственное бюро расследований Украины с начала СВО расследует 2 тыс. 571 уголовное производство по преступлениям против национальной безопасности. Об этом украинское ведомство сообщило 5 мая.

2025-05-05T11:37

2025-05-05T11:37

2025-05-05T11:37

новости

украина

гбр

криминал

уголовное дело

новые регионы

репрессии

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058332650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4caa6d9492a671e2f9a354512b918c2c.jpg

Среди расследуемых ГБР уголовных дел значатся 1,8 тыс - по фактам государственной измены, 584 производства – по коллаборационистской деятельности, 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.По состоянию на начало мая, сообщили в ГБР, 1,3 тыс лиц получили уведомление о "подозрении", 522 человека объявлены в розыск, 1,3 тыс человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму, 1,1 тыс. обвинительные акты направлены в суд.Среди последних примеров своей работы ведомство назвало расследования ы отношении бывших украинских правоохранителей, "псевдосудей", чиновников и должностных лиц, добровольно сотрудничавших с новыми властями на неподконтрольных ВСУ территориях.В апреле ГБРУ сообщало о результатах своей деятельности. Подробности в публикации Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию Экспертные мнения на эту тему представлены в публикации Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гбр, криминал, уголовное дело, новые регионы, репрессии, сво