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ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности - 05.05.2025 Украина.ру
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины с начала СВО расследует 2 тыс. 571 уголовное производство по преступлениям против национальной безопасности. Об этом украинское ведомство сообщило 5 мая.
2025-05-05T11:37
2025-05-05T11:37
2025-05-05T11:37
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гбр
криминал
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Среди расследуемых ГБР уголовных дел значатся 1,8 тыс - по фактам государственной измены, 584 производства – по коллаборационистской деятельности, 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.По состоянию на начало мая, сообщили в ГБР, 1,3 тыс лиц получили уведомление о "подозрении", 522 человека объявлены в розыск, 1,3 тыс человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму, 1,1 тыс. обвинительные акты направлены в суд.Среди последних примеров своей работы ведомство назвало расследования ы отношении бывших украинских правоохранителей, "псевдосудей", чиновников и должностных лиц, добровольно сотрудничавших с новыми властями на неподконтрольных ВСУ территориях.В апреле ГБРУ сообщало о результатах своей деятельности. Подробности в публикации Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию Экспертные мнения на эту тему представлены в публикации Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить власть
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новости, украина, гбр, криминал, уголовное дело, новые регионы, репрессии, сво
Новости, Украина, ГБР, криминал, уголовное дело, Новые регионы, репрессии, СВО
ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины с начала СВО расследует 2 тыс. 571 уголовное производство по преступлениям против национальной безопасности. Об этом украинское ведомство сообщило 5 мая.