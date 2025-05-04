Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру
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Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру
Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
Украинские политики пытаются нагнетать обстановку в преддверии парада в честь 80-летия Победы
2025-05-04T09:40
2025-05-04T09:40
эксклюзив
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале перепостил картину с горящим Кремлём в Москве и Владимиром Зеленским над ним."Этот день мы приближали, как могли", — гласила надпись на картинке.Под ней были эмодзи со скрещёнными пальцами."Красиво нарисовал", — указал в следующей записи Ермак.Народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в телеграм-канале опубликовала коллаж ИИ, на котором над Кремлём и над Покровским собором (храмом Василия Блаженного) был "ядерный гриб".В другой записи Безуглая призвала воздержаться от поездок в Москву на парад в честь 80-летия Победы."Советую туда просто никому не ехать — на всякий случай", заявила Безуглая.Так он прокомментировала прозвучавшее ранее заявление Зеленского, в котором угрожал мировым лидерам, которые приедут в столицу России на торжества в честь Победы.На публикации украинских чиновников и политиков обратили внимание их коллеги. Сбежавший с Украины народный депутат Артём Дмитрук прокомментировал публикации в телеграм-канале Ермака."Наркотики употребляют они, а ракеты летят по обычным людям", — отметил Дмитрук, разместив у себя в телеграм-канале скриншот записей главы Офиса президента Украины.Публикацию Ермака обсудил и российский политолог Михаил Баширов."Этот пост разместил в Сети глава офиса Зеленского - некий Ермак. Полезный идиот. С картинкой всё понятно, но зачем так подставлять своего шефа Зе? Если в инфовойну вступают уже Зе и Ермак - значит плохи у них дела, а кокса надо поменьше потреблять. Сохраню в ленте, посмеемся потом", — написал он в своём телеграм-канале.До этого российский военкор Евгений Поддубный прокомментировал угрозы Зеленского по поводу парада в Москве."Угрозы просроченного к 9 мая, как мне кажется такая попытка спровоцировать. Очень он поверил в то, что "впечатлительностью" Трампа можно воспользоваться. Ну и да, 9 мая на Украине давно не праздник Победы, а день поражения, оттого и перемирия в Киеве не хотят", — отметил Поддубный.Его коллега — военкор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Коц предположил, что в случае, если украинские военные и спецслужбы решат атаковать парад на День Победы, их ожидает жёсткий удар."Что-то мне подсказывает, что если наркомана накроет и он решится ударить по Параду Победы, по Киеву полетит все, что может летать, включая "Орешники". Посеешь ветер - пожнешь бурю", — указал Коц.До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский, очевидно, блефует, т. к. понимает всю тяжесть последствий удара."Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — отмечал Медведев.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского — неслучайны."Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", — написала она в своём телеграм-канале.Она указала на то, что Зеленский предал своих предков и свой народ."То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца", — заявила Захарова.Официальный представитель МИД РФ напомнила о терактах украинских спецслужб в Африке."То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", — подчеркнула Захарова.Она напомнила, что "после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше"."Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой. Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", — указала она.По словам Захаровой, "снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам".О сделке между Украиной и США — в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"".
https://ukraina.ru/20250503/zlobnyy-narkodzhin-i-monolog-neadekvatnogo-cheloveka-dve-ataki-v-moloko-itogi-3-maya-1062909499.html
https://ukraina.ru/20250503/zelenskiy-ugrozhaet-mirovym-lideram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-3-maya-1062906052.html
https://ukraina.ru/20250503/massirovannaya-ataka-na-novorossiysk-glavnoe-na-utro-3-maya-1062903875.html
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Егор Леев
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96
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, владимир зеленский, андрей ермак, мария захарова, офис президента, совбез
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Мария Захарова, Офис президента, Совбез

Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

09:40 04.05.2025
 
© Фото : Мар'яна Безугла / Telegramколлаж Безуглой удар по Москве
коллаж Безуглой удар по Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Мар'яна Безугла / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские политики пытаются нагнетать обстановку в преддверии парада в честь 80-летия Победы
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале перепостил картину с горящим Кремлём в Москве и Владимиром Зеленским над ним.
"Этот день мы приближали, как могли", — гласила надпись на картинке.
Под ней были эмодзи со скрещёнными пальцами.
"Красиво нарисовал", — указал в следующей записи Ермак.
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в телеграм-канале опубликовала коллаж ИИ, на котором над Кремлём и над Покровским собором (храмом Василия Блаженного) был "ядерный гриб".
В другой записи Безуглая призвала воздержаться от поездок в Москву на парад в честь 80-летия Победы.
"Советую туда просто никому не ехать — на всякий случай", заявила Безуглая.
Так он прокомментировала прозвучавшее ранее заявление Зеленского, в котором угрожал мировым лидерам, которые приедут в столицу России на торжества в честь Победы.
На публикации украинских чиновников и политиков обратили внимание их коллеги. Сбежавший с Украины народный депутат Артём Дмитрук прокомментировал публикации в телеграм-канале Ермака.
"Наркотики употребляют они, а ракеты летят по обычным людям", — отметил Дмитрук, разместив у себя в телеграм-канале скриншот записей главы Офиса президента Украины.
Вчера, 18:10
Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 маяУкраинские политики и эксперты прокомментировали заявление Владимира Зеленского по поводу безопасности на параде в честь 80-летия Победы в Москве. Украина совершила две массированные атаки в Чёрном море
Публикацию Ермака обсудил и российский политолог Михаил Баширов.
"Этот пост разместил в Сети глава офиса Зеленского - некий Ермак. Полезный идиот. С картинкой всё понятно, но зачем так подставлять своего шефа Зе? Если в инфовойну вступают уже Зе и Ермак - значит плохи у них дела, а кокса надо поменьше потреблять. Сохраню в ленте, посмеемся потом", — написал он в своём телеграм-канале.
До этого российский военкор Евгений Поддубный прокомментировал угрозы Зеленского по поводу парада в Москве.
"Угрозы просроченного к 9 мая, как мне кажется такая попытка спровоцировать. Очень он поверил в то, что "впечатлительностью" Трампа можно воспользоваться. Ну и да, 9 мая на Украине давно не праздник Победы, а день поражения, оттого и перемирия в Киеве не хотят", — отметил Поддубный.
Его коллега — военкор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Коц предположил, что в случае, если украинские военные и спецслужбы решат атаковать парад на День Победы, их ожидает жёсткий удар.
"Что-то мне подсказывает, что если наркомана накроет и он решится ударить по Параду Победы, по Киеву полетит все, что может летать, включая "Орешники". Посеешь ветер - пожнешь бурю", — указал Коц.
До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский, очевидно, блефует, т. к. понимает всю тяжесть последствий удара.
"Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — отмечал Медведев.
Вчера, 13:23
Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 маяВладимир Зеленский пригрозил тем мировым лидерам, которые посетят Парад Победы в Москве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского — неслучайны.
"Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", — написала она в своём телеграм-канале.
Она указала на то, что Зеленский предал своих предков и свой народ.
"То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца", — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила о терактах украинских спецслужб в Африке.
"То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что "после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше".
Город-герой Новороссийск
Вчера, 09:38
Массированная атака на Новороссийск. Главное на утро 3 маяУкраина попыталась атаковала Новороссийск, ранено четыре человека
"Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой. Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", — указала она.
По словам Захаровой, "снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам".
О сделке между Украиной и США — в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"".
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