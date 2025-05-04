https://ukraina.ru/20250504/ukrainskie-politiki-prodolzhayut-nagnetat-glavnoe-na-utro-4-maya-1062911347.html

Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру

Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая

Украинские политики пытаются нагнетать обстановку в преддверии парада в честь 80-летия Победы

2025-05-04T09:40

2025-05-04T09:40

2025-05-04T09:40

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале перепостил картину с горящим Кремлём в Москве и Владимиром Зеленским над ним."Этот день мы приближали, как могли", — гласила надпись на картинке.Под ней были эмодзи со скрещёнными пальцами."Красиво нарисовал", — указал в следующей записи Ермак.Народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в телеграм-канале опубликовала коллаж ИИ, на котором над Кремлём и над Покровским собором (храмом Василия Блаженного) был "ядерный гриб".В другой записи Безуглая призвала воздержаться от поездок в Москву на парад в честь 80-летия Победы."Советую туда просто никому не ехать — на всякий случай", заявила Безуглая.Так он прокомментировала прозвучавшее ранее заявление Зеленского, в котором угрожал мировым лидерам, которые приедут в столицу России на торжества в честь Победы.На публикации украинских чиновников и политиков обратили внимание их коллеги. Сбежавший с Украины народный депутат Артём Дмитрук прокомментировал публикации в телеграм-канале Ермака."Наркотики употребляют они, а ракеты летят по обычным людям", — отметил Дмитрук, разместив у себя в телеграм-канале скриншот записей главы Офиса президента Украины.Публикацию Ермака обсудил и российский политолог Михаил Баширов."Этот пост разместил в Сети глава офиса Зеленского - некий Ермак. Полезный идиот. С картинкой всё понятно, но зачем так подставлять своего шефа Зе? Если в инфовойну вступают уже Зе и Ермак - значит плохи у них дела, а кокса надо поменьше потреблять. Сохраню в ленте, посмеемся потом", — написал он в своём телеграм-канале.До этого российский военкор Евгений Поддубный прокомментировал угрозы Зеленского по поводу парада в Москве."Угрозы просроченного к 9 мая, как мне кажется такая попытка спровоцировать. Очень он поверил в то, что "впечатлительностью" Трампа можно воспользоваться. Ну и да, 9 мая на Украине давно не праздник Победы, а день поражения, оттого и перемирия в Киеве не хотят", — отметил Поддубный.Его коллега — военкор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Коц предположил, что в случае, если украинские военные и спецслужбы решат атаковать парад на День Победы, их ожидает жёсткий удар."Что-то мне подсказывает, что если наркомана накроет и он решится ударить по Параду Победы, по Киеву полетит все, что может летать, включая "Орешники". Посеешь ветер - пожнешь бурю", — указал Коц.До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский, очевидно, блефует, т. к. понимает всю тяжесть последствий удара."Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — отмечал Медведев.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского — неслучайны."Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву", — написала она в своём телеграм-канале.Она указала на то, что Зеленский предал своих предков и свой народ."То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца", — заявила Захарова.Официальный представитель МИД РФ напомнила о терактах украинских спецслужб в Африке."То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", — подчеркнула Захарова.Она напомнила, что "после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше"."Поэтому фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой. Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", — указала она.По словам Захаровой, "снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам".О сделке между Украиной и США — в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"".

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https://ukraina.ru/20250503/zelenskiy-ugrozhaet-mirovym-lideram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-3-maya-1062906052.html

https://ukraina.ru/20250503/massirovannaya-ataka-na-novorossiysk-glavnoe-na-utro-3-maya-1062903875.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, москва, владимир зеленский, андрей ермак, мария захарова, офис президента, совбез