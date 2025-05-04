Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге - 04.05.2025 Украина.ру
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Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге
Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге - 04.05.2025 Украина.ру
Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге
Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. И одна из мировых войн уже на носу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2025-05-04T07:15
2025-05-04T07:15
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По его словам, России стоит совершенствовать свои навыки усерднее, так как она стоит на пороге большой войны.Он отметил, что если Россия сейчас будет топтаться на месте, то ее “сомнут”. Наша страна, подчеркнул собеседник издания, в очередной раз может оказаться на грани существования.О том же ранее говорил и боец ВС РФ Павел Губарев, некогда избранный "народным губернатором" Донбасса. В интервью изданию Украина.ру он заявил, что перемирие между Россией и США возможно, однако Большой войны при противостоянии “всех против всех” не избежать.Между тем Губарев подчеркнул, что Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/mozhno-skazat-chto-ni-odna-iz-storon-ne-zhelaet-mira--skorobogatyy-1062757630.html
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Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге

07:15 04.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. И одна из мировых войн уже на носу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
По его словам, России стоит совершенствовать свои навыки усерднее, так как она стоит на пороге большой войны.
“Капиталистическая система не привыкла выходить из масштабных экономических кризисов без мировых войн. Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. Возможно, с долларом, который является мировой валютой что-то произойдет. Возможно, Евросоюз распадется. Война на пороге”, — пояснил Стаценко.
Он отметил, что если Россия сейчас будет топтаться на месте, то ее “сомнут”. Наша страна, подчеркнул собеседник издания, в очередной раз может оказаться на грани существования.
О том же ранее говорил и боец ВС РФ Павел Губарев, некогда избранный "народным губернатором" Донбасса. В интервью изданию Украина.ру он заявил, что перемирие между Россией и США возможно, однако Большой войны при противостоянии “всех против всех” не избежать.
Между тем Губарев подчеркнул, что Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.
Фото: Россия и США
26 апреля, 07:00
Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — СкоробогатыйПо состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру. К миру как к отсутствию войны. И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.
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