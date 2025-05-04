Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге
Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. И одна из мировых войн уже на носу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
По его словам, России стоит совершенствовать свои навыки усерднее, так как она стоит на пороге большой войны.
“Капиталистическая система не привыкла выходить из масштабных экономических кризисов без мировых войн. Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. Возможно, с долларом, который является мировой валютой что-то произойдет. Возможно, Евросоюз распадется. Война на пороге”, — пояснил Стаценко.
Он отметил, что если Россия сейчас будет топтаться на месте, то ее “сомнут”. Наша страна, подчеркнул собеседник издания, в очередной раз может оказаться на грани существования.
Между тем Губарев подчеркнул, что Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.
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