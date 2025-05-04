https://ukraina.ru/20250504/rossiya-mozhet-okazatsya-na-grani-suschestvovaniya-statsenko-o-mirovoy-voyne-kotoraya-uzhe-na-poroge-1062841864.html

Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге

Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге - 04.05.2025 Украина.ру

Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге

Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. И одна из мировых войн уже на носу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2025-05-04T07:15

2025-05-04T07:15

2025-05-04T07:15

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По его словам, России стоит совершенствовать свои навыки усерднее, так как она стоит на пороге большой войны.Он отметил, что если Россия сейчас будет топтаться на месте, то ее “сомнут”. Наша страна, подчеркнул собеседник издания, в очередной раз может оказаться на грани существования.О том же ранее говорил и боец ВС РФ Павел Губарев, некогда избранный "народным губернатором" Донбасса. В интервью изданию Украина.ру он заявил, что перемирие между Россией и США возможно, однако Большой войны при противостоянии “всех против всех” не избежать.Между тем Губарев подчеркнул, что Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, ес, война, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы