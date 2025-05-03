https://ukraina.ru/20250503/zelenskiy-ugrozhaet-mirovym-lideram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-3-maya-1062906052.html

Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 мая

Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 мая - 03.05.2025 Украина.ру

Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 мая

Владимир Зеленский пригрозил тем мировым лидерам, которые посетят Парад Победы в Москве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-03T13:23

2025-05-03T13:23

2025-05-03T13:23

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Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, заявил Владимир Зеленский."Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — отметил он.Ранее Зеленский уже намекал на возможные провокации на День Победы. Так, он заявлял о "болевых точках" России и о том, что в Москве "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.Кроме того, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.На свежее заявление Зеленского уже отреагировали в России."Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости заявил, что Зеленский показал свою террористическую и фашистскую суть."Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", — отметил Слуцкий.По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине — "неадеквата с замашками международного террориста"."[На параде] безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", — подчеркнул Слуцкий.Он также заявил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек и призвал действующую американскую администрацию "сделать выводы".Обстрелы и налётыУтром 3 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 9 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 8 БПЛА – над территорией Курской области, 2 – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Там же указывалось, что дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены 8 крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и 3 украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"."С 02:00 до 05:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров", — также указывалось в сводке.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 15 атак на этот регион России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 42 единицы различных боеприпасов.Пострадали 8 сотрудников МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены штабной автомобиль МЧС России и автобус городского маршрута.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных. Кроме того, в Горловке, Енакиево, Донецке, Макеевке и Ясиноватой объявлялась ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 3; Днепряны — 3; Великая Лепетиха — 2; Таврийск — 5; Алёшки — 3; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 10 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Кроме того, как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа каналу, за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 18 ударов."Обстрелам подверглись Великая Лепетиха, Князе-Григоровка и Малая Лепетиха", — отмечалось в сообщении.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Вергилевка, Отрадное, Репное и Черемошное подверглись атакам 5 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Отрадное повреждён объект торговли, в селе Черемошное — два частных домовладения", — писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское совершены атаки 3 беспилотников. Сегодня ночью в селе Богун-Городок два дрона-камикадзе нанесли удары по производственному зданию сельскохозяйственного предприятия — частично разрушена кровля."В Валуйском муниципальном округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Также над округом подавлены 3 FPV-дрона. Сегодня утром в посёлке Уразово от удара дрона повреждено здание сельхозпредприятия", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 37 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Отрадовка, Поповка, Репяховка, Романовка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущен 101 боеприпас, и атакованы 12 беспилотниками. В хуторе Фищево от удара FPV-дрона посечён осколками легковой автомобиль. В селе Отрадовка беспилотник атаковал хозяйственную постройку частного домовладения, в результате чего повреждена крыша и посечён забор", — сообщал Гладков..В Ракитянском районе в хуторе Барилов в результате атаки беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 3 артснаряда и совершены атаки 16 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены 2 домовладения, в селе Вознесеновка — один частный дом. В селе Муром повреждены 4 домовладения, из них в одном доме загорелась кровля — пожар потушен. В селе Новая Таволжанка вчера повреждён частный дом, сегодня утром дроны нанесли удары по 4 автомобилям, вследствие чего 2 машины сгорели, у двух транспортных средств повреждены кузова.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в интервью с Дениса Рудометова и Кирилла Курбатова с военным обозревателем Владиславом Угольным "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление".

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