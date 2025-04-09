https://ukraina.ru/20250409/voyna-dronov-ermakov-obyasnil-pochemu-vazhno-unichtozhat-logisticheskie-tsentry-i-proizvodstvennye-tsekha-1062420205.html

Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха

Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха - 09.04.2025 Украина.ру

Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха

ВС РФ надо уничтожать логистические центры, из которых украинские дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-09T21:28

2025-04-09T21:28

2025-04-09T21:28

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Беспилотники — это оружие, на которое сделала ставку Украина и ни создадут еще немало проблем для российских военных, рассказал журналист.Поэтому надо уничтожать логистические центры, из которых дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные, указал военкор.В свое время "осинтеры" (разведка по открытым источникам, OSINT. — Ред.) провели замечательное расследование и выяснили, почему дроны едут в Житомир, отметил Ермаков."Оказалось, что там находится 190-й центр обучения и подготовки операторов БПЛА, набор в который активно рекламируется. Вот его надо уничтожить", — рассказал военкор.Он сообщил, что ему пишут неравнодушные люди из Харькова, которые "сливают" координаты мест изготовления дронов. Далее информация передается в соответствующие структуры для проверки."Все это надо и дальше выявлять и уничтожать через агентуру и открытые источники. А на фронте нам нужно больше РЭБа. У нас уже производятся эффективные комплексы. Правда, стоят "мое почтение". Но что поделать. Воевать в эпоху капитализма дорого", —заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250401/1062202680.html

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новости, россия, украина, житомир, дроны, бпла, беспилотники, разведка, вс рф, сво, спецоперация, война, война на украине, рэб