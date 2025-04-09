Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха - 09.04.2025 Украина.ру
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Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха - 09.04.2025 Украина.ру
Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
ВС РФ надо уничтожать логистические центры, из которых украинские дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T21:28
2025-04-09T21:28
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Беспилотники — это оружие, на которое сделала ставку Украина и ни создадут еще немало проблем для российских военных, рассказал журналист.Поэтому надо уничтожать логистические центры, из которых дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные, указал военкор.В свое время "осинтеры" (разведка по открытым источникам, OSINT. — Ред.) провели замечательное расследование и выяснили, почему дроны едут в Житомир, отметил Ермаков."Оказалось, что там находится 190-й центр обучения и подготовки операторов БПЛА, набор в который активно рекламируется. Вот его надо уничтожить", — рассказал военкор.Он сообщил, что ему пишут неравнодушные люди из Харькова, которые "сливают" координаты мест изготовления дронов. Далее информация передается в соответствующие структуры для проверки."Все это надо и дальше выявлять и уничтожать через агентуру и открытые источники. А на фронте нам нужно больше РЭБа. У нас уже производятся эффективные комплексы. Правда, стоят "мое почтение". Но что поделать. Воевать в эпоху капитализма дорого", —заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, житомир, дроны, бпла, беспилотники, разведка, вс рф, сво, спецоперация, война, война на украине, рэб
Новости, Россия, Украина, Житомир, дроны, БПЛА, беспилотники, разведка, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, РЭБ

Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха

21:28 09.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ надо уничтожать логистические центры, из которых украинские дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Беспилотники — это оружие, на которое сделала ставку Украина и ни создадут еще немало проблем для российских военных, рассказал журналист.
Поэтому надо уничтожать логистические центры, из которых дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха, чем сейчас и занимаются российские военные, указал военкор.
В свое время "осинтеры" (разведка по открытым источникам, OSINT. — Ред.) провели замечательное расследование и выяснили, почему дроны едут в Житомир, отметил Ермаков.
"Оказалось, что там находится 190-й центр обучения и подготовки операторов БПЛА, набор в который активно рекламируется. Вот его надо уничтожить", — рассказал военкор.
Он сообщил, что ему пишут неравнодушные люди из Харькова, которые "сливают" координаты мест изготовления дронов. Далее информация передается в соответствующие структуры для проверки.
"Все это надо и дальше выявлять и уничтожать через агентуру и открытые источники. А на фронте нам нужно больше РЭБа. У нас уже производятся эффективные комплексы. Правда, стоят "мое почтение". Но что поделать. Воевать в эпоху капитализма дорого", —заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
1 апреля, 11:49
"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВОНовые средства поражения требуют новых средств защиты, которые на поверку являются хорошо забытыми старыми. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал на полигоне 87-го полка 51-й армии, где опытные спортсмены учат бойцов сбивать дроны-камикадзе с помощью ружей двенадцатого калибра.
 
НовостиРоссияУкраинаЖитомирдроныБПЛАбеспилотникиразведкаВС РФСВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеРЭБ
 
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21:28Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
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