https://ukraina.ru/20250409/poka-ne-zakonchitsya-ukraina-ischenko-o-tom-kak-moskva-budet-vyigryvat-diplomaticheskoe-sorevnovanie-1062415533.html

Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование

Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование - 09.04.2025 Украина.ру

Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование

Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, на Украине будут продолжаться боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-09T20:15

2025-04-09T20:15

2025-04-09T20:15

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Президент США Дональд Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может, Москва просто на это не согласится, считает эксперт.Президент США все это прекрасно понимает, но у него очень сложное внутриполитическое положение, указал политолог. Трамп не может позволить себе признать провал на этом направлении и сказать: "С Россией мы поругались, возвращаемся к политике [экс-президента США Джо] Байдена", добавил он."Если он это заявит, то и его избиратели, и не его избиратели скажут: "Почему же тогда нельзя было оставить этого старика при власти? Он же не умер еще. Пусть бы сидел себе в Белом доме, и проблем было бы меньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/1062411075.html

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новости, украина, россия, дональд трамп, война, джо байден, белый дом, дипломатия, мир, сша, избиратели