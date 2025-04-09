Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование - 09.04.2025 Украина.ру
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Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование - 09.04.2025 Украина.ру
Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, на Украине будут продолжаться боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-09T20:15
2025-04-09T20:15
новости
украина
россия
дональд трамп
война
джо байден
белый дом
дипломатия
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сша
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Президент США Дональд Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может, Москва просто на это не согласится, считает эксперт.Президент США все это прекрасно понимает, но у него очень сложное внутриполитическое положение, указал политолог. Трамп не может позволить себе признать провал на этом направлении и сказать: "С Россией мы поругались, возвращаемся к политике [экс-президента США Джо] Байдена", добавил он."Если он это заявит, то и его избиратели, и не его избиратели скажут: "Почему же тогда нельзя было оставить этого старика при власти? Он же не умер еще. Пусть бы сидел себе в Белом доме, и проблем было бы меньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, дональд трамп, война, джо байден, белый дом, дипломатия, мир, сша, избиратели
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, война, Джо Байден, Белый дом, дипломатия, мир, США, Избиратели

Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование

20:15 09.04.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, на Украине будут продолжаться боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может, Москва просто на это не согласится, считает эксперт.
"Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, боевые действия будут продолжаться. Если надо будет, они продолжатся до тех пор, пока Украина не исчезнет", — подчеркнул Ищенко.
Президент США все это прекрасно понимает, но у него очень сложное внутриполитическое положение, указал политолог. Трамп не может позволить себе признать провал на этом направлении и сказать: "С Россией мы поругались, возвращаемся к политике [экс-президента США Джо] Байдена", добавил он.
"Если он это заявит, то и его избиратели, и не его избиратели скажут: "Почему же тогда нельзя было оставить этого старика при власти? Он же не умер еще. Пусть бы сидел себе в Белом доме, и проблем было бы меньше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Йохан Бекман
15:42
Йохан Бекман: Россия может договориться с Трампом по Одессе и Аляске, но Европа продолжит с ней борьбуТрампа в свое время вдохновил пример Крыма, поэтому сейчас он хочет забрать себе Гренландию, Канаду и Панамский канал. И Россия может закрыть на это глаза, потребовав от Трампа уступить себе Одессу и Николаев, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
20:00Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
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19:30Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
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