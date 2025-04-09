Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, на Украине будут продолжаться боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может, Москва просто на это не согласится, считает эксперт.
"Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, боевые действия будут продолжаться. Если надо будет, они продолжатся до тех пор, пока Украина не исчезнет", — подчеркнул Ищенко.
"Если он это заявит, то и его избиратели, и не его избиратели скажут: "Почему же тогда нельзя было оставить этого старика при власти? Он же не умер еще. Пусть бы сидел себе в Белом доме, и проблем было бы меньше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
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