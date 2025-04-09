Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин - 09.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250409/esli-soldaty-vsu-ne-sdadutsya-v-plen-oni-budut-lezhat-na-dne-reki-i-v-posadkakh-na-prigraniche--1062419885.html
Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин
Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин - 09.04.2025 Украина.ру
Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин
Все украинские военные, которые решили сдаться — 100% оказываются в плену и остаются жить. Их щадят и без просьбы президента США Дональда Трампа. А все остальные — уже лежат в Судже, на дне рек Псел и Удава. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-09T20:56
2025-04-09T21:32
новости
суджа
сша
геннадий алехин
курская область
дональд трамп
всу
плен
пленные
украинская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89c818293432973ef32895191919af76.jpg
Эксперт сообщил, что за последнее время солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен не только в Курской области, но и в Белгородском приграничье. И здесь есть любопытные подробности, добавил он.Один из сдавшихся рассказал, что проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе ВСУ, однако в 2025 году его прикомандировали к 225-му отдельному штурмовому полку, уточнил эксперт.Военнопленный признался, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО, сообщил собеседник издания."Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена), подписавшие контракт с ВСУ — уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки", — подчеркнул Алехин.Другие украинские военнопленные рассказывают о том, что на службу их отправили силком, игнорируя все медицинские противопоказания, добавил он."Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района", — указал Алехин.Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html
суджа
сша
курская область
краснояружский район
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db8fab0277d6cffa258b2db34b269b37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суджа, сша, геннадий алехин, курская область, дональд трамп, всу, плен, пленные, украинская армия, вс рф, краснояружский район, белгородская область, война, украина, война на украине, сво, спецоперация
Новости, Суджа, США, Геннадий Алехин, Курская область, Дональд Трамп, ВСУ, плен, Пленные, украинская армия, ВС РФ, Краснояружский район, Белгородская область, война, Украина, война на Украине, СВО, Спецоперация

Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин

20:56 09.04.2025 (обновлено: 21:32 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Все украинские военные, которые решили сдаться — 100% оказываются в плену и остаются жить. Их щадят и без просьбы президента США Дональда Трампа. А все остальные — уже лежат в Судже, на дне рек Псел и Удава. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что за последнее время солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен не только в Курской области, но и в Белгородском приграничье. И здесь есть любопытные подробности, добавил он.
Один из сдавшихся рассказал, что проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе ВСУ, однако в 2025 году его прикомандировали к 225-му отдельному штурмовому полку, уточнил эксперт.
Военнопленный признался, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО, сообщил собеседник издания.
"Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена), подписавшие контракт с ВСУ — уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки", — подчеркнул Алехин.
Другие украинские военнопленные рассказывают о том, что на службу их отправили силком, игнорируя все медицинские противопоказания, добавил он.
"Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района", — указал Алехин.
Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
17:25
Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодняРаб, которому стёрли память о его прошлом и переформатировали сознание в нужном хозяину ключе. Так расшифровывается ставшее популярным в период Перестройки слово "манкурт".
 
НовостиСуджаСШАГеннадий АлехинКурская областьДональд ТрампВСУпленПленныеукраинская армияВС РФКраснояружский районБелгородская областьвойнаУкраинавойна на УкраинеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
21:02США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
20:56Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин
20:50ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов – Захарова
20:15"Пока не исчезнет Украина": Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
20:00Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
19:38ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ
19:30Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
19:01Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться
18:51Франция и Британия идут на эскалацию интервенцией в Одессу – Захарова
18:35"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос
18:23ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
17:25Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня
17:13До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте
17:02Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию
16:43Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим
16:26Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
16:14Не выходить из тени: стратегия политика Залужного
16:05Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тоже
16:03Конец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев"
Лента новостейМолния