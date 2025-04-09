https://ukraina.ru/20250409/esli-soldaty-vsu-ne-sdadutsya-v-plen-oni-budut-lezhat-na-dne-reki-i-v-posadkakh-na-prigraniche--1062419885.html

Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин

Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин - 09.04.2025 Украина.ру

Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин

Все украинские военные, которые решили сдаться — 100% оказываются в плену и остаются жить. Их щадят и без просьбы президента США Дональда Трампа. А все остальные — уже лежат в Судже, на дне рек Псел и Удава. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-09T20:56

2025-04-09T20:56

2025-04-09T21:32

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суджа

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геннадий алехин

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всу

плен

пленные

украинская армия

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Эксперт сообщил, что за последнее время солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен не только в Курской области, но и в Белгородском приграничье. И здесь есть любопытные подробности, добавил он.Один из сдавшихся рассказал, что проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе ВСУ, однако в 2025 году его прикомандировали к 225-му отдельному штурмовому полку, уточнил эксперт.Военнопленный признался, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО, сообщил собеседник издания."Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена), подписавшие контракт с ВСУ — уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки", — подчеркнул Алехин.Другие украинские военнопленные рассказывают о том, что на службу их отправили силком, игнорируя все медицинские противопоказания, добавил он."Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района", — указал Алехин.Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html

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