Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников? - 31.01.2024 Украина.ру
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Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?
Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников? - 31.01.2024 Украина.ру
Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?
Западная пресса в последнее время стала писать о том, что война в Новороссии, которая длительное время была войной артиллерии, изменила свой характер. Теперь это война дронов, на действия которых приходится примерно две трети всех потерь
2024-01-31T07:17
2024-01-31T07:18
эксклюзив
сво
спецоперация
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Так это или не так издание Украина.ру попросила ответить двух военных экспертов, которые сейчас принимают непосредственное участие в войне.Полковник Андрей Пинчук (позывной "Писарь"), командир батальона "БАРС-13""Что касается того, что война артиллерии сменилась войной дронов – это так, но только отчасти. Не хочу себя слишком рекламировать, но, если взять мою книгу "СВО. Клаузевиц и пустота", первую, а лучше вторую часть, с главой "Беспилотная революция", то я об этом писал достаточно исчерпывающе. Вы можете увидеть мои прогнозы на практике.Сегодня дроны не сменили артиллерию. Она никуда не ушла и является ключевым фактором на линии боевого соприкосновения.Те же дроны для артиллерии стали фактором, который в значительной мере изменил ее работу. Возьмите артиллерийские наставления до СВО, посмотрите на опыт Великой Отечественной войны – там на километр было 250-350 орудий, и представьте такую же концентрацию на СВО.Этого представить нельзя, потому что это невозможно. Туда, где будет размещена в таком количестве ваша артиллерия, в режиме контрбатарейной борьбы прилетит ракета. Даже несколько десятков артиллерийских стволов невозможно представить собранными в одном месте, какие там сотни. Плюс еще вопрос боеприпасов.Почему так произошло? Потому что появились дроны-наблюдатели, тяжелые и высотные дроны, а также летающие на дальние расстояния.Артиллерийская работа изменилась. Если она нормально поставлена, если есть арт-блокнот, офф мапс карта, цифровая метеостанция и, конечно же, дрон, который корректирует работу орудия, то можно работать и без пристрелочных выстрелов.Можно работать не по квадратам, а работать в режиме высокоточного, по сути, артиллерийского орудия. Оно становится крупнокалиберной дальнобойной снайперской винтовкой.Дроны изменили сам характер артиллерийской работы. Это как со спутниками. Почему возникли проблемы со спутниками? Россия выпускала спутники так же, как и раньше – единичными экземплярами. А тот же Илон Маск начал выпускать спутники десятками, сотнями, а потом тысячами – быстро, дешево и сердито.Вопрос дешевизны и скорости в данном случае является более важным, чем вопрос качества. То же самое с дронами.Можно выпускать один замечательный дрон. В России есть хорошие дроны. Но вопрос в линии фронта в тысячу - две тысячи километров. Поэтому их должно быть очень много. Они должны быть дешевыми, а на заводах должна быть постоянная производственная линия по их возобновлению. Должны быстро и легко готовиться бойцы, которые работают с дронами. Это должно происходить в онлайн-режиме. Дроны не должны быть штучным товаром.FPV-дроны, "Мавики" и прочие дроны стали, по сути, аналогом артиллерийского снаряда, что-то наподобие того, как из "Мсты" стреляют "Краснополем", барражирующим управляемым снарядом.FPV-дрон и является, по сути, таким же барражирующим снарядом, только более мобильным, более подстраивающимся под обстановку. Он не требует больших расчетов, перевозки орудия и других громоздких процессов.Когда мы говорим про дроны, мы не забываем, что они бывают не только воздушными, они бывают и морскими.Все остальные БПЛА в свою очередь делятся на тяжелые, дальние, средние, малые летающие бинокли, на сбросы и т.д.Следующий этап, который тоже был предсказан мною в "Клаузевице", это программирование роевых дронов и искусственный интеллект в качестве средства управления без оператора, набивка соответствующих алгоритмов.Нужно активно применять искусственный интеллект, который надо привязывать к дрону. Почему? Потому что сейчас дрон пока еще управляется оператором, а на операторов враг ведет охоту. Они гибнут.Следующий этап, еще более тяжелый, но он тоже неизбежно настанет так же, как и остальные этапы, о которых уже достаточно давно говорили: это гиперзвуковые дроны, морские дроны, сменяющие подводные лодки, природоподобные технологии в дронах и т.д.Когда будет технологический рывок наподобие того, что был, когда изобрели порох, тогда и будет рывок, позволяющий, с одной стороны, относительно гарантированное закрытие неба (что-то вроде израильского "Купола"), а, с другой, средства массового поражения этих дронов. Научный прогресс в этой зоне присутствует, хотя может и нескоро наступить. Мы еще можем долго топтаться в этом направлении".Донецкий офицер, позывной "Оцелот":"Вы спрашиваете почему дроны, а не артиллерия? Да потому что артиллерии во всем мире стало мало. Произошла деиндустриализация. И дело даже не столько в периодически время от времени возникающем снарядном голоде.Чтобы наглядно вам проиллюстрировать мой тезис, приведу вам цифры, которые наглядно описывают ситуацию с артиллерией во время Первой Мировой войны и сейчас, во время СВО.Согласно американскому The Military Balance на 2023 год у Украины было 1536 орудий вместе с минометами и РСЗО. Это только сухопутные силы. У России примерно в 3 раза больше также согласно этому справочнику.Возьмем Италию во время Первой Мировой войны. Почему ее? Потому что у нее и сегодняшней Украины примерно равно количество населения – порядка 36 миллионов человек.Берем второстепенный итало-австрийский фронт – его протяженность по сравнению с нынешним фронтом на Украине была не очень большой. Так вот во время битвы при Витторио-Венето осенью 1918 года у итальянцев на этом участке фронта было сосредоточено 7700 орудий, а у австрийцев – 6145 орудий.Битве предшествовала восьмидневная артподготовка. За это время итальянцы выпустили 2,5 миллиона снарядов. Да, можно сказать, что стреляли трехдюймовыми снарядами, весившими 7 кг. Но я на это парирую тем, что активно применялись и шестидюймовые снаряды, весившие свыше 40 кг, как нынешние для 155-мм пушек.Другой пример. Также осенью 1918 года уже на французском фронте американцы за три часа выпустили 3,5 миллиона снарядов. Причем батарея будущего президента Гарри Трумэна – за 4 часа выпустила 3 тысячи снарядов. После этого у Трумэна появились проблемы со слухом.Украина по данным "Файнэншл таймс" в феврале 2023 года выпускала в день 6 тысяч снарядов. "МК" со ссылкой на Американский институт изучения войны писала, что российская армия осенью 2023 года выпускала в день 10 тысяч, а летом во время "контрнаступа" – 80 тысяч снарядов.За один налет англо-американской авиации на тот или иной крупный город Германии во время Второй Мировой сбрасывала бомб в тротиловом эквиваленте, который был больше, чем у России за все время ракетных атак в течение СВО по Украине.Ну что, разница есть? Есть!Дроны сейчас действительно совершают революцию. Но нужно тут учитывать возможные антидроновые меры. Против дронов теоретически возможен качественный скачок в радиоэлектронной борьбе, который их заблокирует на линии фронта".
https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html
https://ukraina.ru/20240125/1052886524.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация
Эксклюзив, СВО, Спецоперация

Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?

07:17 31.01.2024 (обновлено: 07:18 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроизводство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове
Производство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Западная пресса в последнее время стала писать о том, что война в Новороссии, которая длительное время была войной артиллерии, изменила свой характер. Теперь это война дронов, на действия которых приходится примерно две трети всех потерь
Так это или не так издание Украина.ру попросила ответить двух военных экспертов, которые сейчас принимают непосредственное участие в войне.
29 января, 16:24
Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзеРоссийская армия после прорыва украинской обороны на юге Авдеевки продолжает наступление уже внутри города. Враг огрызается контратаками. Но наши стоят насмерть
Полковник Андрей Пинчук (позывной "Писарь"), командир батальона "БАРС-13"
"Что касается того, что война артиллерии сменилась войной дронов – это так, но только отчасти. Не хочу себя слишком рекламировать, но, если взять мою книгу "СВО. Клаузевиц и пустота", первую, а лучше вторую часть, с главой "Беспилотная революция", то я об этом писал достаточно исчерпывающе. Вы можете увидеть мои прогнозы на практике.
Сегодня дроны не сменили артиллерию. Она никуда не ушла и является ключевым фактором на линии боевого соприкосновения.
Те же дроны для артиллерии стали фактором, который в значительной мере изменил ее работу. Возьмите артиллерийские наставления до СВО, посмотрите на опыт Великой Отечественной войны – там на километр было 250-350 орудий, и представьте такую же концентрацию на СВО.
Этого представить нельзя, потому что это невозможно. Туда, где будет размещена в таком количестве ваша артиллерия, в режиме контрбатарейной борьбы прилетит ракета. Даже несколько десятков артиллерийских стволов невозможно представить собранными в одном месте, какие там сотни. Плюс еще вопрос боеприпасов.
Почему так произошло? Потому что появились дроны-наблюдатели, тяжелые и высотные дроны, а также летающие на дальние расстояния.
Артиллерийская работа изменилась. Если она нормально поставлена, если есть арт-блокнот, офф мапс карта, цифровая метеостанция и, конечно же, дрон, который корректирует работу орудия, то можно работать и без пристрелочных выстрелов.
Можно работать не по квадратам, а работать в режиме высокоточного, по сути, артиллерийского орудия. Оно становится крупнокалиберной дальнобойной снайперской винтовкой.
Дроны изменили сам характер артиллерийской работы. Это как со спутниками. Почему возникли проблемы со спутниками? Россия выпускала спутники так же, как и раньше – единичными экземплярами. А тот же Илон Маск начал выпускать спутники десятками, сотнями, а потом тысячами – быстро, дешево и сердито.
Вопрос дешевизны и скорости в данном случае является более важным, чем вопрос качества. То же самое с дронами.
Можно выпускать один замечательный дрон. В России есть хорошие дроны. Но вопрос в линии фронта в тысячу - две тысячи километров. Поэтому их должно быть очень много. Они должны быть дешевыми, а на заводах должна быть постоянная производственная линия по их возобновлению. Должны быстро и легко готовиться бойцы, которые работают с дронами. Это должно происходить в онлайн-режиме. Дроны не должны быть штучным товаром.
FPV-дроны, "Мавики" и прочие дроны стали, по сути, аналогом артиллерийского снаряда, что-то наподобие того, как из "Мсты" стреляют "Краснополем", барражирующим управляемым снарядом.
FPV-дрон и является, по сути, таким же барражирующим снарядом, только более мобильным, более подстраивающимся под обстановку. Он не требует больших расчетов, перевозки орудия и других громоздких процессов.
Когда мы говорим про дроны, мы не забываем, что они бывают не только воздушными, они бывают и морскими.
Все остальные БПЛА в свою очередь делятся на тяжелые, дальние, средние, малые летающие бинокли, на сбросы и т.д.
Следующий этап, который тоже был предсказан мною в "Клаузевице", это программирование роевых дронов и искусственный интеллект в качестве средства управления без оператора, набивка соответствующих алгоритмов.
Нужно активно применять искусственный интеллект, который надо привязывать к дрону. Почему? Потому что сейчас дрон пока еще управляется оператором, а на операторов враг ведет охоту. Они гибнут.
Следующий этап, еще более тяжелый, но он тоже неизбежно настанет так же, как и остальные этапы, о которых уже достаточно давно говорили: это гиперзвуковые дроны, морские дроны, сменяющие подводные лодки, природоподобные технологии в дронах и т.д.
Когда будет технологический рывок наподобие того, что был, когда изобрели порох, тогда и будет рывок, позволяющий, с одной стороны, относительно гарантированное закрытие неба (что-то вроде израильского "Купола"), а, с другой, средства массового поражения этих дронов. Научный прогресс в этой зоне присутствует, хотя может и нескоро наступить. Мы еще можем долго топтаться в этом направлении".
Боец ВСУ в окопе
25 января, 07:15
Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУЕсли обороняющаяся сторона говорит, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Донецкий офицер, позывной "Оцелот":
"Вы спрашиваете почему дроны, а не артиллерия? Да потому что артиллерии во всем мире стало мало. Произошла деиндустриализация. И дело даже не столько в периодически время от времени возникающем снарядном голоде.
Чтобы наглядно вам проиллюстрировать мой тезис, приведу вам цифры, которые наглядно описывают ситуацию с артиллерией во время Первой Мировой войны и сейчас, во время СВО.
Согласно американскому The Military Balance на 2023 год у Украины было 1536 орудий вместе с минометами и РСЗО. Это только сухопутные силы. У России примерно в 3 раза больше также согласно этому справочнику.
Возьмем Италию во время Первой Мировой войны. Почему ее? Потому что у нее и сегодняшней Украины примерно равно количество населения – порядка 36 миллионов человек.
Берем второстепенный итало-австрийский фронт – его протяженность по сравнению с нынешним фронтом на Украине была не очень большой. Так вот во время битвы при Витторио-Венето осенью 1918 года у итальянцев на этом участке фронта было сосредоточено 7700 орудий, а у австрийцев – 6145 орудий.
Битве предшествовала восьмидневная артподготовка. За это время итальянцы выпустили 2,5 миллиона снарядов. Да, можно сказать, что стреляли трехдюймовыми снарядами, весившими 7 кг. Но я на это парирую тем, что активно применялись и шестидюймовые снаряды, весившие свыше 40 кг, как нынешние для 155-мм пушек.
Другой пример. Также осенью 1918 года уже на французском фронте американцы за три часа выпустили 3,5 миллиона снарядов. Причем батарея будущего президента Гарри Трумэна – за 4 часа выпустила 3 тысячи снарядов. После этого у Трумэна появились проблемы со слухом.
Украина по данным "Файнэншл таймс" в феврале 2023 года выпускала в день 6 тысяч снарядов. "МК" со ссылкой на Американский институт изучения войны писала, что российская армия осенью 2023 года выпускала в день 10 тысяч, а летом во время "контрнаступа" – 80 тысяч снарядов.
За один налет англо-американской авиации на тот или иной крупный город Германии во время Второй Мировой сбрасывала бомб в тротиловом эквиваленте, который был больше, чем у России за все время ракетных атак в течение СВО по Украине.
Ну что, разница есть? Есть!
Дроны сейчас действительно совершают революцию. Но нужно тут учитывать возможные антидроновые меры. Против дронов теоретически возможен качественный скачок в радиоэлектронной борьбе, который их заблокирует на линии фронта".

 
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