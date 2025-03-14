https://ukraina.ru/20250314/1061793253.html

Срок годности украинца, "но есть нюансы". Главное на Украине на утро 14 марта

Срок годности украинца, "но есть нюансы". Главное на Украине на утро 14 марта - 14.03.2025 Украина.ру

Срок годности украинца, "но есть нюансы". Главное на Украине на утро 14 марта

Президент России Владимир Путин отреагировал на американские предложения. В Верховной раде заявили о "сроке годности" украинцев

2025-03-14T09:10

2025-03-14T09:10

2025-03-14T10:16

эксклюзив

хроники

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

верховная рада

вооруженные силы украины

слуга народа

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061793129_0:0:1652:929_1920x0_80_0_0_4a2ec7c218d57e7245ea0c3fb2b8e038.jpg

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения о 30-дневном перемирии, поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот столько усилий предлагает для установления мира на Украине."У всех у нас хватает своих текущих дел. Но многие лидеры государств — и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики — занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны", — заявил российский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта.По словам Путина, эта деятельность направлена на благородную цель.При этом президент России отметил, что РФ согласна на предложения прекратить огонь, но выступает за то, чтобы это привело к долгосрочному миру и устранению первоначальной причины украинского кризиса."И мы за [установление перемирия на 30 суток]. Но есть нюансы", — подчеркнул Путин.Так он задал вопрос, что Россия будет делать с "участком вклинения [ВСУ] в Курскую область"."Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие — просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", — подчеркнул Путин.Он также отметил, что нет ясности и по поводу других участков фронта, на которых наступает армия России."Как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения", — отметил Путин.Президент России задал вопрос, как будут использоваться 30 суток перемирия — для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, на саму Украину поставлялось оружие и чтобы вновь мобилизованные подразделения прошли подготовку."Или ничего этого не будет делаться?" — спросил Путин.Также президент РФ отметил, что есть вопросы по поводу контроля и верификации, как именно России будет гарантировано, что ничего вышеуказанного происходить не будет, как в целом будет организован контроль."А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете – почти две тысячи километров! Кто определит, где и кто нарушил возможную договорённость о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет "сваливать" нарушение этой договорённости? Это всё вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон", — также задал вопрос Путин.При этом он отметил, что идея перемирия сама по себе правильная и Россия её, безусловно, поддерживает. Но есть вопросы, которые нужно обсудить."Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнёрами на этот счёт переговорить, может быть, с Президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", — подытожил президент России.Вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в Москве встретился с российскими представителями очень высокого ранга. Как заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключалась и встреча американца на самом высоком уровне."Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, <…> в том числе экономический аспект", — отметил помощник президента.Позднее стало известно, что Уиткофф покинул Россию. На настоящий момент о содержании его переговоров ничего не известно.При этом стало известно, что Путин поговорил по телефону с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Обсуждалась в т. ч. и Украина."Уиткофф улетел. Никаких комментариев. Челночная дипломатия началась. Причем улетел в Баку, то есть докладывать Трампу будет из посольства не на территории России. Тем временем Президент Путин по телефону поговорил с принцем Саудовской Аравии Сальманон аль Саудом. То есть, существует обмен информацией и с саудитами. Значит, Россия и США слушают друг друга, а все остальное - дымовая завеса", — отметил политолог Марат Баширов.Он задал вопрос, сдадутся ли противники Трампа, для которых нахождение консенсуса США и России по многим вопросам - "крах многих бизнес-политических проектов".Срок годности украинцевУехавшие с Украины и за три года не вернувшиеся обратно, потеряли моральную возможность называть себя украинцами, заявил народный депутат от фракции партии "Слуги народа" Олег Дунда."Я вам скажу: тот, кто уехал... Я все понимаю – кто-то испугался, кто-то решил пересидеть. Но если ты за три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец. Ты, с моей точки зрения, — этически, не законодательно – утратил возможность называть себя украинцем", — подчеркнул Дунда.Он заявил, что нельзя получать права, не неся никаких обязанностей."Ведь права – это всегда обязанности. Обязанность – это всегда права. И тебе нельзя: это я хочу, и я беру по Конституции, а это я не хочу и не беру. Так нельзя. И ты этически уже не украинец", – сказал нардеп.Дунда также заявил, что те, кто вернутся на Украину позднее, будут преследовать меркантильные интересы."История знает много примеров, когда люди возвращались и через пять, и через десять лет. Как правило, у этих людей нет Родины. Где им лучше, там они и живут. Им лучше в Польше – они живут в Польше. Завтра им лучше в Германии – они будут жить в Германии. Когда Украина покажет головокружительный экономический рост – они сразу вернутся", – отметил Дунда.У многих такие слова вызвали негативную реакцию."Народный депутат Дунда (мой любимчик) заявил, что украинец после трёх лет пребывания за рубежом автоматически теряет право называться "политическим украинцем". Ну вот так он определил. Оказывается, у политического украинства есть срок годности. Как у сыра или селедки", — отметил украинский политолог Константин Бондаренко.Он порадовался тому, что находится в эмиграции только полтора года, т. к. по истечении заявленного Дундой срока придётся решать вопрос национальной идентичности."Здесь , как говорится, главное, быть внимательным: хуже всего не то, что по истечении трёх лет вне Украины украинцы становятся неукраинцами. Хуже всего то, что по истечении пятилетнего срока пребывания во власти некоторые политики становятся дундами. А это уже не лечится", — подытожил Бондаренко.Между тем ряд опросов выехавших с Украины в Европу свидетельствует: многие украинцы не намерены возвращаться на Родину даже после окончания боевых действий.О переговорах в Москве - в статье Алексея Туманова "Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами".

https://ukraina.ru/20250313/1061785897.html

https://ukraina.ru/20250313/1061772372.html

https://ukraina.ru/20250313/1061762957.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, верховная рада, вооруженные силы украины, слуга народа, россия, украина, сша