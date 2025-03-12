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Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий
Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий - 12.03.2025 Украина.ру
Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий
Киев должен вывести войска с оккупированных территорий России, призвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-03-12T11:21
2025-03-12T11:21
2025-03-12T11:21
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"Если режим Зеленского заговорил о перемирии, и это не очередной стендап с их стороны, то им следовало бы подкрепить свои заявления реальными делами и начать с вывода своих войск с оккупированных ВСУ частей ДНР, ЛНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Рогов.По его словам, если киевский режим думает, что им позволено требовать что-либо от России, а взамен они будут и дальше творить беспредел на оккупированных территориях и у границ России, то сильно ошибается.Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Подробнее о встрече - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, владимир рогов, россия, сша, владимир зеленский, общественная палата, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Владимир Рогов, Россия, США, Владимир Зеленский, общественная палата, Вооруженные силы Украины
Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорий
Киев должен вывести войска с оккупированных территорий России, призвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Если режим Зеленского заговорил о перемирии, и это не очередной стендап с их стороны, то им следовало бы подкрепить свои заявления реальными делами и начать с вывода своих войск с оккупированных ВСУ частей ДНР, ЛНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Рогов.
По его словам, если киевский режим думает, что им позволено требовать что-либо от России, а взамен они будут и дальше творить беспредел на оккупированных территориях и у границ России, то сильно ошибается.
Накануне в Саудовской Аравии
прошла встреча делегаций США
и Украины
. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона
по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.