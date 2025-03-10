Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа
Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области из американского РСЗО HIMARS - плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет
"Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США. Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", - сказал он.
В воскресенье, 9 марта, ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, четыре человека погибли, в том числе 15-летний подросток, семеро получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Подробности обстрела мирного населения из американского оружия - в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки.
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