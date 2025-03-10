Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа - 10.03.2025 Украина.ру
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Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа
Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа - 10.03.2025 Украина.ру
Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа
Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области из американского РСЗО HIMARS - плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет
2025-03-10T17:39
2025-03-10T17:39
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В воскресенье, 9 марта, ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, четыре человека погибли, в том числе 15-летний подросток, семеро получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Подробности обстрела мирного населения из американского оружия - в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что президент США рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления на Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук добавил, что в Белом доме хорошо понимают, с кем имеют дело, поэтому "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".
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новости, сша, украина, херсонская область, дональд трамп, шеремет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру
Новости, США, Украина, Херсонская область, Дональд Трамп, Шеремет, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру

Шеремет: удар по селу Великие Копани - плевок в мирные инициативы Трампа

17:39 10.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области из американского РСЗО HIMARS - плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет

"Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США. Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", - сказал он.

В воскресенье, 9 марта, ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, четыре человека погибли, в том числе 15-летний подросток, семеро получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Подробности обстрела мирного населения из американского оружия - в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что президент США рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления на Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента.
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук добавил, что в Белом доме хорошо понимают, с кем имеют дело, поэтому "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".
17:26
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НовостиСШАУкраинаХерсонская областьДональд ТрампШереметВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдумаУкраина.ру
 
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