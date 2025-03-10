В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти - 10.03.2025 Украина.ру
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В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти
В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти - 10.03.2025 Украина.ру
В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти
Президент США Дональд Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления пока Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента. Об этом написала немецкая газета Bild
2025-03-10T15:28
2025-03-10T15:28
новости
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
politico
bild
оппозиционная платформа - "за жизнь"
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Не скрывали этой цели и в команде Трампа, в частности, несколько дней назад его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что путем приостановки помощи Украине Вашингтон подталкивают ее к переговорам по урегулированию конфликта.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил в своей новой статье, что Зеленский уже не устраивает США, Вашингтон активно ищет замену и в скором времени "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, politico, bild, оппозиционная платформа - "за жизнь"
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Politico, Bild, Оппозиционная платформа - "За Жизнь"

В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти

15:28 10.03.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп рассматривает остановку поставок оружия на Украину как рычаг давления пока Владимира Зеленского. А именно - не планирует размораживать поставки, пока главарь киевского режима не освободит кресло украинского президента. Об этом написала немецкая газета Bild
"За закрытыми дверьми Трамп намеренно хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? С помощью политического давления. Пока 47-летний мужчина находится у власти, новых американских вооружений для Киева может больше не быть", - говорится в материале.
Не скрывали этой цели и в команде Трампа, в частности, несколько дней назад его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что путем приостановки помощи Украине Вашингтон подталкивают ее к переговорам по урегулированию конфликта.
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил в своей новой статье, что Зеленский уже не устраивает США, Вашингтон активно ищет замену и в скором времени "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".
В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.
Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.
В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.
Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
Фото: Зеленский
8 марта, 17:28
"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над КурскомНа фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях
 
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