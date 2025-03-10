"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского - 10.03.2025 Украина.ру
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"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского
"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского - 10.03.2025 Украина.ру
"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского
Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, что расценивается в Вашингтоне фактически как извинение за его неподобающее поведение в Белом доме. Об этом изданию The Hill сказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон
2025-03-10T13:10
2025-03-10T13:10
новости
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
дональд трамп
борис джонсон
politico
оппозиционная платформа - "за жизнь"
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В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил в своей новой статье, что Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже активно ищет замену и в скором времени "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
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новости, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, борис джонсон, politico, оппозиционная платформа - "за жизнь"
Новости, США, Вашингтон, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Politico, Оппозиционная платформа - "За Жизнь"

"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского

13:10 10.03.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, что расценивается в Вашингтоне фактически как извинение за его неподобающее поведение в Белом доме. Об этом изданию The Hill сказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. Он фактически извинился. И сказал: "О нет, нет, мы все-таки хотели бы эту сделку". Думаю, у него было неприятное пробуждение", - сказал Джонсон, добавив, что на Украине были недовольный этой ситуацией, но теперь США должны вернуть Зеленского за стол переговоров.

В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.
В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.
Фото: Зеленский
8 марта, 17:28
"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над КурскомНа фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил в своей новой статье, что Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже активно ищет замену и в скором времени "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".
В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.
Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.
В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.
Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
 
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