https://ukraina.ru/20250310/1061673186.html

"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского

"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского - 10.03.2025 Украина.ру

"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского

Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, что расценивается в Вашингтоне фактически как извинение за его неподобающее поведение в Белом доме. Об этом изданию The Hill сказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

2025-03-10T13:10

новости

сша

вашингтон

украина

владимир зеленский

дональд трамп

борис джонсон

politico

оппозиционная платформа - "за жизнь"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg

В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил в своей новой статье, что Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже активно ищет замену и в скором времени "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве".В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.

https://ukraina.ru/20250308/1061643335.html

сша

вашингтон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, борис джонсон, politico, оппозиционная платформа - "за жизнь"