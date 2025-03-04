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Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками

Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками - 04.03.2025 Украина.ру

Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками

Официальный Лондон полностью привержен идее достижения долгосрочного мира на Украине во взаимодействии со своими главными союзниками. Об этом 4 марта заявило правительства Британии.

2025-03-04T13:43

2025-03-04T13:43

2025-03-04T13:43

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Офис британского правительства выступил с заявлением на тему украинской проблемы после того, как Вашингтон заблокировал военные поставки для украинской армии.Опубликовавшее заявление своего правительства издание Guardian отметило, что британский премьер-министр Кир Стармер накануне высказался в поддержку нынешнего руководства Украины. Он заявил о недопустимости установления мира на условиях России и анонсировал продолжение военной помощи Киеву.Стармер посетил Белый дом в конце февраля за день до того, как на переговоры с Дональдом Трампом прибыл Зеленский. Вскоре после этого, 3 марта президент США распорядился заблокировать военную помощь для постсоветской республики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00

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новости, украина, британия, лондон, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, военная помощь