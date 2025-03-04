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Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками - 04.03.2025 Украина.ру
Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
Официальный Лондон полностью привержен идее достижения долгосрочного мира на Украине во взаимодействии со своими главными союзниками. Об этом 4 марта заявило правительства Британии.
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:43
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владимир зеленский
переговоры
сво
военная помощь
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Офис британского правительства выступил с заявлением на тему украинской проблемы после того, как Вашингтон заблокировал военные поставки для украинской армии.Опубликовавшее заявление своего правительства издание Guardian отметило, что британский премьер-министр Кир Стармер накануне высказался в поддержку нынешнего руководства Украины. Он заявил о недопустимости установления мира на условиях России и анонсировал продолжение военной помощи Киеву.Стармер посетил Белый дом в конце февраля за день до того, как на переговоры с Дональдом Трампом прибыл Зеленский. Вскоре после этого, 3 марта президент США распорядился заблокировать военную помощь для постсоветской республики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, лондон, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, военная помощь
Новости, Украина, Британия, Лондон, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, военная помощь
Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
Официальный Лондон полностью привержен идее достижения долгосрочного мира на Украине во взаимодействии со своими главными союзниками. Об этом 4 марта заявило правительства Британии.
Офис британского правительства выступил с заявлением на тему украинской проблемы после того, как Вашингтон заблокировал военные поставки для украинской армии.
"Мы остаемся абсолютно привержены достижению долгосрочного мира на Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно и отвечает нашим интересам", - заявили в британском правительстве.
Опубликовавшее заявление своего правительства издание Guardian отметило, что британский премьер-министр Кир Стармер
накануне высказался в поддержку нынешнего руководства Украины. Он заявил о недопустимости установления мира на условиях России
и анонсировал продолжение военной помощи Киеву
.
Стармер посетил Белый дом в конце февраля за день до того, как на переговоры с Дональдом Трампом
прибыл Зеленский
. Вскоре после этого, 3 марта президент США
распорядился заблокировать военную помощь для постсоветской республики.