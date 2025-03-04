Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками - 04.03.2025 Украина.ру
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Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками - 04.03.2025 Украина.ру
Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
Официальный Лондон полностью привержен идее достижения долгосрочного мира на Украине во взаимодействии со своими главными союзниками. Об этом 4 марта заявило правительства Британии.
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:43
новости
украина
британия
лондон
кир стармер
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
сво
военная помощь
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Офис британского правительства выступил с заявлением на тему украинской проблемы после того, как Вашингтон заблокировал военные поставки для украинской армии.Опубликовавшее заявление своего правительства издание Guardian отметило, что британский премьер-министр Кир Стармер накануне высказался в поддержку нынешнего руководства Украины. Он заявил о недопустимости установления мира на условиях России и анонсировал продолжение военной помощи Киеву.Стармер посетил Белый дом в конце февраля за день до того, как на переговоры с Дональдом Трампом прибыл Зеленский. Вскоре после этого, 3 марта президент США распорядился заблокировать военную помощь для постсоветской республики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, британия, лондон, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, военная помощь
Новости, Украина, Британия, Лондон, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, военная помощь

Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками

13:43 04.03.2025
 
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© Public domain
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Официальный Лондон полностью привержен идее достижения долгосрочного мира на Украине во взаимодействии со своими главными союзниками. Об этом 4 марта заявило правительства Британии.
Офис британского правительства выступил с заявлением на тему украинской проблемы после того, как Вашингтон заблокировал военные поставки для украинской армии.
"Мы остаемся абсолютно привержены достижению долгосрочного мира на Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно и отвечает нашим интересам", - заявили в британском правительстве.
Опубликовавшее заявление своего правительства издание Guardian отметило, что британский премьер-министр Кир Стармер накануне высказался в поддержку нынешнего руководства Украины. Он заявил о недопустимости установления мира на условиях России и анонсировал продолжение военной помощи Киеву.
Стармер посетил Белый дом в конце февраля за день до того, как на переговоры с Дональдом Трампом прибыл Зеленский. Вскоре после этого, 3 марта президент США распорядился заблокировать военную помощь для постсоветской республики.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
 
НовостиУкраинаБританияЛондонКир СтармерДональд ТрампВладимир ЗеленскийпереговорыСВОвоенная помощь
 
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