https://ukraina.ru/20250304/1061491677.html

"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Росси и США договориться до разгрома ВСУ

"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Росси и США договориться до разгрома ВСУ - 04.03.2025 Украина.ру

"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Росси и США договориться до разгрома ВСУ

На всю эту "пляску вокруг переговоров" надо смотреть потому, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут договориться закончить войну неким волюнтаристским решением, не доводя дело до разгрома ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-04T04:30

2025-03-04T04:30

2025-03-04T04:30

новости

сша

россия

украина

сергей полетаев

дональд трамп

переговоры

владимир путин

южная осетия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061488727_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c2c1f3eba149892bac3e0ab95b1453d1.jpg

Текущая обстановка в зоне СВО – это постоянно действующий фактор. Все эти три года она медленно меняется в российскую сторону, но при этом пока нельзя сказать, что разгром ВСУ наступит уже завтра, сообщил эксперт.Маловероятно, что это произойдет раньше, чем в конце весенне-летней кампании 2025 года, добавил он.Он напомнил, что нечто подобное было в Южной Осетии в 2008 году. Когда был подписан план Дмитрия Медведева и Николя Саркози, грузинская армия разгромлена не была, отметил эксперт. "Да, она была сильно потрепана и разбежалась. Но если бы [Михаил] Саакашвили собрал остатки армии в оборону и продолжил воевать, как это сделал [Владимир] Зеленский, операция по принуждению к миру затянулась бы на многие месяцы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061464941.html

сша

россия

украина

южная осетия

грузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, сергей полетаев , дональд трамп, переговоры, владимир путин, южная осетия, дмитрий медведев, николя саркози, грузия, война, всу, сво, спецоперация