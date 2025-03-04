"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Росси и США договориться до разгрома ВСУ
На всю эту "пляску вокруг переговоров" надо смотреть потому, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут договориться закончить войну неким волюнтаристским решением, не доводя дело до разгрома ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Текущая обстановка в зоне СВО – это постоянно действующий фактор. Все эти три года она медленно меняется в российскую сторону, но при этом пока нельзя сказать, что разгром ВСУ наступит уже завтра, сообщил эксперт.
Маловероятно, что это произойдет раньше, чем в конце весенне-летней кампании 2025 года, добавил он.
"А на всю эту пляску вокруг переговоров надо смотреть потому, что [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин могут договориться закончить войну неким волюнтаристским решением, не доводя дело до разгрома ВСУ", — подчеркнул Полетаев.
Он напомнил, что нечто подобное было в Южной Осетии в 2008 году. Когда был подписан план Дмитрия Медведева и Николя Саркози, грузинская армия разгромлена не была, отметил эксперт.
"Да, она была сильно потрепана и разбежалась. Но если бы [Михаил] Саакашвили собрал остатки армии в оборону и продолжил воевать, как это сделал [Владимир] Зеленский, операция по принуждению к миру затянулась бы на многие месяцы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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