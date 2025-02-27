Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземам - 27.02.2025 Украина.ру
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Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземам
Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземам - 27.02.2025 Украина.ру
Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземам
Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник
2025-02-27T11:53
2025-02-27T11:54
новости
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киев
владимир зеленский
дональд трамп
редкоземельные металлы
соглашение
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Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Отмечается, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина. Зато указано, что США будут получать 50% доходов от продажи всех минеральных ресурсов страны, включая газ и нефть.Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Ранее Зеленский уже сорвал сделку по редкоземам, мотивировав это тем, что она должна касаться будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие. Также главарь киевского режима обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, редкоземельные металлы, соглашение
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, редкоземельные металлы, соглашение

Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземам

11:53 27.02.2025 (обновлено: 11:54 27.02.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник

"Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности", - говорится в публикации.

Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Отмечается, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина. Зато указано, что США будут получать 50% доходов от продажи всех минеральных ресурсов страны, включая газ и нефть.
Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.
Ранее Зеленский уже сорвал сделку по редкоземам, мотивировав это тем, что она должна касаться будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие. Также главарь киевского режима обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.
 
НовостиУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд Трампредкоземельные металлысоглашение
 
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