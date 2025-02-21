https://ukraina.ru/20250221/1061249470.html

Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля

Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля - 21.02.2025 Украина.ру

Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля

В субботу, 22 февраля, члены украинской диаспоры проведут акции в поддержку Украины по всему миру. В США рассказали о том, как на Украине обогащалась предыдущая американская администрация

2025-02-21T08:50

2025-02-21T08:50

2025-02-21T08:50

эксклюзив

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дональд трамп

владимир зеленский

демократическая партия

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Украинский волонтёр Сергей Притула призвал сограждан по всему миру присоединиться к акции, организованной Всемирным конгрессом украинцев."Украинцы и украинки за границей. Пришло ваше время! Время напомнить миру, что мы есть и нас много. Время выходить на улицу и громко стать плечом к плечу за Родину (ориг. Неньку — Ред.)!" - написал Притула в соцсети Х.Он дал ссылку на интерактивную карту Всемирного конгресса украинцев, указав, что акции пройдут по всему миру. Притула призвал живущих за рубежом украинцев присоединиться к акциям "или самостоятельно организовать движ", если города, в котором те проживают, нет на карте конгресса."Сейчас очень ответственное время для всех, кому небезразлична судьба Украины! Прошу выходить и звать на улицы также ваших друзей, родичей и знакомых! Украинцев по всему миру много, покажите себя, вместе вы сила!" - написал Притула.Волонтёр также попросил о "лютом и несдержанном репосте".Ранее, 20 февраля, местные органы власти на Украине начали принимать обращения в поддержку Владимира Зеленского. В обращениях указывалось, что украинцы сами вправе решать, когда проводить выборы и кого на этих выборах избирать во власть.Многие рассмотрели в этом ответ украинской власти на слова президента США Дональда Трампа и его окружения. Ранее Трамп заявлял, что рейтинг Зеленского упал до 4% процентов. Самого Зеленского президент США называл "посредственным комиком" и "диктатором"."Он отказывается проводить выборы, у него очень низкие рейтинги в украинских опросах, и единственное, что у него действительно хорошо получалось, — это играть на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны", - в итоге написал Трамп.В ответ на Украине одновременно вышли результаты соцопросов, свидетельствующие о якобы высоком рейтинге Зеленского. Также ряд публичных лиц, близких к власти, выступил с критикой Трампа и заявлениями о том, что рейтинг Зеленского высок."В 2010 году, незадолго до президентских выборов, один из сотрудников региональных штабов действующего президента (и кандидата) Виктора Ющенко сказал сакраментальную фразу: "Что вы рассуждаете о низких рейтингах Виктора Андреевича Ющенко? Вы задумывались над тем, каким был рейтинг Иисуса Христа в день казни?". Думаю, этими словами Зеленский мог бы ответить Трампу", - прокомментировал подобные публикации опросов и заявления украинский политолог Константин Бондаренко.По его словам, богохульство "вряд ли является самым большим грехом, за которые Владимиру Александровичу (Зеленскому — Ред.) придётся отчитываться перед Всевышним".Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что количество "упавших на колени с призывами объединиться с не вполне вменяемым клоуном-диктатором, убивающим Украину" показывает, что основная масса публичного общественного мнения на Украине — масса приспособленцев и трусов "с наглухо отбитыми мозгами".Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) особо подчеркнул, что самое весёлое в происходящем то, что на кухнях все говорят с точностью до наоборот.Тем временем острые высказывания украинских мейнстримных политиков в адрес действующей американской администрации заметили в США."Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо", - заявил 20 февраля на брифинге в Белом доме советник американского президента Майк Уолтц.А в США уже вовсю занялись вопросом, куда на самом деле направлялись деньги, заявленные как выделенные на помощь Украине средства.Распил под жёлто-синим предлогомГлава Департамента эффективности правительства, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что значительная часть выделенных Украине денег не покинула пределы США."Значительный процент денег, "выделяемых Украине", на самом деле в конечном итоге приносил пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Поэтому Зеленский и говорит, что получил лишь половину денег", - написал он в X.Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, в которой утверждалось, что выделенные Украине деньги "отмывались и попадали обратно к Национальному комитету Демократической партии".До этого Трамп заявил, что пришло время узнать, куда подевались все выделенные США Украине деньги."Пришло время выяснить, что случилось со всеми деньгами. Он (Зеленский — Ред.) заявил, что не знает, где половина денег, или что-то вроде того. А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине", - отметил Трамп.Ранее, в начале февраля, Зеленский заявлял, что Украина не получала ту сумму, которую называют в США."Мы сегодня слышим от Соединённых Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], $177 млрд, сказать точнее, такая точная цифра звучала. <...> Или $200 млрд, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно", - подчеркнул Зеленский.По его словам, Украина получила только около $70 млрд и то, оружием.."Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. <...> Но как президент, я зафиксирую — мы получили больше $70 млрд, $76 млрд с чем-то", - подчёркивал Зеленский.В то же время, в начале февраля пресс-служба Службы внешней разведки России заявила, что штаб-квартире НАТО в скором времени обнародуют сведения о присвоении лично Зеленским и членами его команды более полутора миллиардов долларов средств, предназначавшихся на закупку боеприпасов.Также СВР сообщила, что руководство НАТО планирует вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тыс. погибших украинских военных, которые продолжают числиться живыми.Таким образом, боевые действия на Украине стали предлогом для расхищения средств и на самой Украине, и в США.О том, как Украина ищет новых спонсоров — в статье Павла Котова "Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны".

https://ukraina.ru/20250220/1061235483.html

https://ukraina.ru/20250220/1061221730.html

https://ukraina.ru/20250220/1061218771.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, демократическая партия, служба внешней разведки , нато, украина, сша, киев