https://ukraina.ru/20250220/1061221730.html

Утром – ресурсы, вечером - мир, соня Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 февраля

Утром – ресурсы, вечером - мир, соня Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 февраля - 20.02.2025 Украина.ру

Утром – ресурсы, вечером - мир, соня Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 февраля

СМИ рассказали, когда президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Украиной по ресурсам. Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом во время визита на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-20T13:00

2025-02-20T13:00

2025-02-20T13:00

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Как сообщили агентству Reuters два знакомых с вопросом источника, президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной до переговоров о мире."Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", — указывалось в публикации.По информации Reuters, Белый дом может пойти на упрощённую сделку в скором порядке, чтобы затем оговорить её детали. К последним относится количество украинских ресурсов, которое могло бы передать Украина Штатам.Неназванный советник Трампа подтвердил агентству намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом. Он подчеркнул, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского — Ред.) к реальности".Также источники сообщили о том, что Трампу важно, чтобы он мог публично сообщить американскому народу о том, что США возвращают потраченные на помощь Украине деньги.Другой источник сообщил о том, что украинские власти готовы заключить с США сделку по ресурсам, но она не должна выглядеть такой "хищной", как первоначально предложенная американцами.В самих же США обсуждают, как украинцы повели себя с привезшим первый вариант сделки главой Минфина США Скоттом Бессентом.Соня ЗеленскийПрезидент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолёта рассказал о том, как на Украине обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом."Туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним (Бессентом - Ред.). Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой", - заявил Трамп.При этом он указал, что "воскресит эту сделку"."Думаю, я воскрешу эту сделку, посмотрим, что произойдет, но я воскрешу её, иначе он будет не слишком доволен. И смотрите, пришло время выборов", - отметил Трамп.Официальные представители украинских властей пока никак не прокомментировали это заявление Трампа.Обстрелы и налётыУтром 20 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области", - отмечалось в сообщении.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 19 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены: жилое домостроение, автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА.В Донецке, Макеевке, Горловке, Пантелеймоновке и Енакиево объявляли ракетную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 49 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Голая Пристань — 4; Алёшки — 5; Старая Збурьевка — 4; Каховка — 5; Новая Маячка — 2; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 14; Великая Лепетиха — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Алёшки, Каховка, Голая Пристань, Новая Каховка.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. Как рассказала РИА Новости руководитель волонтёрской организации "Домик добрых дел" Светлана Козина, в регионе погиб курский волонтер и вынужденный переселенец из приграничья по имени Олег с позывным "Турист""Скорбная весть пришла сегодня. В зоне СВО погиб наш товарищ, волонтер … суджанин Олег "Турист". С первых дней вторжения ВСУ, Олег трудился вместе с нами в "Домике добрых дел" и помогал людям, которые приходили за помощью. Тем людям, которые вынуждены были покинуть дома", - отмечалось в сообщении организации 19 февраля.Как рассказала Козина агентству, что Олег был переселенцем из Суджи, после он пошел сражаться за родную курскую землю. По её словам, эта новость коснулась каждого волонтера "Домика добрых дел", ведь погибший был "частью волонтёрской семьи"."Олег был очень скромный, отзывчивый, сострадательный. Я знаю, он с семьей проживая в ПВР помогал другим, таким же переселенцам, как и он сам. Он всегда на волонтерскую смену приносил с собой листок, на котором жители ПВР (где проживал Олег), писали самые необходимые вещи, а Олег собирал для них необходимое и отвозил после смены", - сообщила Козина.В регионе продолжаются бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О будущем Украины – в статье Ивана Лизана "Failed state: жизни на Украине не будет и после мира".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, иван лизан, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, reuters, минфин