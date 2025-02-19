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"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США - 19.02.2025 Украина.ру
"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
США на теперь представляют совсем другие люди, с которыми возможно обсуждать не только украинскую проблему. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-19T20:17
2025-02-19T20:17
2025-02-19T20:17
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Итоги переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии президенту доложили, сообщил Путин. Он дал высокую оценку переговорам и констатировал их результативность."Первое, о чём бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянные выдворения дипломатов и из Вашингтона, и из Москвы ни к чему хорошему не приводят", - сказал российский лидер.Отвечая на вопросы журналистов, он пошутил, заметив, что если так дело дальше пойдёт, то в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Их труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства, заметил президент.Среди других вопросов, представляющих взаимный интерес для Москвы и Вашингтона, Путин отметил экономику, совместную работу на мировых энергетических рынках, космонавтику.Российский лидер отметил, что посредничество ЕС в диалоге Москвы с Вашингтоном избыточно. Переговоры делегаций России и США высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам приговоров 18 февраля Москва и Вашингтон констатировали положительный результат. Лидеры западноевропейских стран возмутились отказом России и США видеть их и киевских чиновников за столом переговоров в Эр-Рияде. Дональд Трамп заявил в ответ, что у его критиков было три года для реализации своих потенциалов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
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новости, россия, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, переговоры, украина, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, Украина, международные отношения, Международная политика
"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
США на теперь представляют совсем другие люди, с которыми возможно обсуждать не только украинскую проблему. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Итоги переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии президенту доложили, сообщил Путин. Он дал высокую оценку переговорам и констатировал их результативность.
"Первое, о чём бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянные выдворения дипломатов и из Вашингтона
, и из Москвы
ни к чему хорошему не приводят", - сказал российский лидер.
Отвечая на вопросы журналистов, он пошутил, заметив, что если так дело дальше пойдёт, то в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Их труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства, заметил президент.
"Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес, - продолжил Путин. - Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имею в виду и наше присутствие до сих пор в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединённые Штаты, и Российская Федерация – несмотря на то, что, конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением".
Среди других вопросов, представляющих взаимный интерес для Москвы и Вашингтона, Путин отметил экономику, совместную работу на мировых энергетических рынках, космонавтику.
"Всё это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения на встрече в Эр-Рияде. Оценка положительная, - сказал Путин. - И в целом, как мне докладывали, она была очень доброжелательной. Как мне сказали наши участники, с американской стороны это были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, – во всяком случае в двусторонних контактах этого ничего не было, – настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы".
Российский лидер отметил, что посредничество ЕС в диалоге Москвы с Вашингтоном избыточно.
Переговоры делегаций России и США высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров
, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
. В делегацию США вошли помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц
, госсекретарь Марко Рубио
и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
.
По итогам приговоров 18 февраля Москва и Вашингтон констатировали положительный результат. Лидеры западноевропейских стран возмутились отказом России и США видеть их и киевских чиновников за столом переговоров в Эр-Рияде. Дональд Трамп
заявил в ответ, что у его критиков было три года для реализации своих потенциалов.