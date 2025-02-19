https://ukraina.ru/20250219/1061177855.html

"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть

"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть - 19.02.2025 Украина.ру

"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть

На Мюнхенской конференции Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, не полезно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков

2025-02-19T04:45

2025-02-19T04:45

2025-02-19T04:45

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мюнхенская конференция по безопасности

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Говоря про итоги Мюнхенской конференции, трудно провести какие-то аналогии, отметил эксперт. Туда просто "приехал хозяин", который рассказал "своим вассалам", как теперь они будут жить. Возможно, это звучит слишком резко, но близко к правде, добавил он.Потому что в Европе все думали, что по-прежнему являются серьезным авторитетом, но, как показала нынешняя американская администрация, у них совершенно другое представление о современной Европе, о ее планах и перспективах, указал зампред.Но главное другое – вице президент США Джей Ди Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть, реализуемую во всех сферах, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.О том, как Трамп хочет преобразовать гегемонию США – в материале "Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html

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новости, россия, украина, джей ди вэнс, европа, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, ес, евросоюз, конфликт, сша, власть, международные отношения