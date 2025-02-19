"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть - 19.02.2025 Украина.ру
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"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть - 19.02.2025 Украина.ру
"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
На Мюнхенской конференции Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, не полезно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков
2025-02-19T04:45
2025-02-19T04:45
новости
россия
украина
джей ди вэнс
европа
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
ес
евросоюз
конфликт
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Говоря про итоги Мюнхенской конференции, трудно провести какие-то аналогии, отметил эксперт. Туда просто "приехал хозяин", который рассказал "своим вассалам", как теперь они будут жить. Возможно, это звучит слишком резко, но близко к правде, добавил он.Потому что в Европе все думали, что по-прежнему являются серьезным авторитетом, но, как показала нынешняя американская администрация, у них совершенно другое представление о современной Европе, о ее планах и перспективах, указал зампред.Но главное другое – вице президент США Джей Ди Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть, реализуемую во всех сферах, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.О том, как Трамп хочет преобразовать гегемонию США – в материале "Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, джей ди вэнс, европа, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, ес, евросоюз, конфликт, сша, власть, международные отношения
Новости, Россия, Украина, Джей Ди Вэнс, Европа, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, ЕС, Евросоюз, конфликт, США, власть, международные отношения

"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть

04:45 19.02.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Paul Sancya
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На Мюнхенской конференции Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, не полезно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков
Говоря про итоги Мюнхенской конференции, трудно провести какие-то аналогии, отметил эксперт. Туда просто "приехал хозяин", который рассказал "своим вассалам", как теперь они будут жить. Возможно, это звучит слишком резко, но близко к правде, добавил он.
Потому что в Европе все думали, что по-прежнему являются серьезным авторитетом, но, как показала нынешняя американская администрация, у них совершенно другое представление о современной Европе, о ее планах и перспективах, указал зампред.
"Они [американцы] приехали расставить точки, может быть, не над всеми буквами, но над некоторыми. Сюда входят, в частности, вопрос построения взаимоотношений на мировой арене; вопрос конфликта, связанного с Украиной, его оценки и перспективы", — отметил Бабаков.
Но главное другое – вице президент США Джей Ди Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть, реализуемую во всех сферах, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как Трамп хочет преобразовать гегемонию США – в материале "Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине" на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
Вчера, 19:30
Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейскогоАдминистрация Трампа, переформатировав внутреннюю политику у себя в стране, пытается найти такие же силы и в Европе. Это прежде всего европейские правые партии, которые пытаются отстоять принципы суверенного государства. Поэтому и делается ставка на евроскептиков, на тех, кто не хочет превращения ЕС в конгломерат мирового олигархата.
 
НовостиРоссияУкраинаДжей Ди ВэнсЕвропаДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиЕСЕвросоюзконфликтСШАвластьмеждународные отношения
 
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