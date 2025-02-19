"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
На Мюнхенской конференции Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, не полезно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков
Говоря про итоги Мюнхенской конференции, трудно провести какие-то аналогии, отметил эксперт. Туда просто "приехал хозяин", который рассказал "своим вассалам", как теперь они будут жить. Возможно, это звучит слишком резко, но близко к правде, добавил он.
Потому что в Европе все думали, что по-прежнему являются серьезным авторитетом, но, как показала нынешняя американская администрация, у них совершенно другое представление о современной Европе, о ее планах и перспективах, указал зампред.
"Они [американцы] приехали расставить точки, может быть, не над всеми буквами, но над некоторыми. Сюда входят, в частности, вопрос построения взаимоотношений на мировой арене; вопрос конфликта, связанного с Украиной, его оценки и перспективы", — отметил Бабаков.
Но главное другое – вице президент США Джей Ди Вэнс указал на то, что Европа "заигралась", и в своих политических инструментариях позволяет использовать то, что давно уже не модно, деструктивно и больше смахивает на авторитарную власть, реализуемую во всех сферах, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.
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