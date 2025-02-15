https://ukraina.ru/20250215/1061104904.html

Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев

Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев - 15.02.2025 Украина.ру

Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев

Нынешняя Европа в границах ЕС действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна. Ее время безвозвратно ушло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице соцсети ВКонтакте

2025-02-15T19:03

2025-02-15T19:03

2025-02-15T19:03

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Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал Медведев.По его мнению, на Мюнхенской конференции Вэнс "неожиданно зажёг". Потому что все рассчитывали услышать "дежурные партнёрские реверансы" Европе и комментарии слов президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта, отметил он.Он считает, что если бы Вэнс не был американским начальником, то "ему бы это припомнили". Но сейчас ему все простят, "проглотят с ненавистью ту позорную выволочку", что получили от старшего партнёра, указал зампред.Медведев назвал Вэнса "смелым парнем". По его мнению, во время своего выступления вице-президент США сказал правду о том, чего стоит современная Европа. "А мы ещё и добавить можем", – подчеркнул политик."Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна", – констатировал Медведев.Президент США Дональд Трамп также прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности."Что он сказал, что вызвало у них раздражение? Я не знаю. Я слышал его выступление, он говорил о свободе слова. Это правда, что Европа ее теряет", —заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.Во время выступления на Мюнхенской конференции Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.Вице-президент подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".

https://ukraina.ru/20250215/1061103802.html

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новости, европа, сша, россия, джей ди вэнс, вконтакте, ес, китай, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, политик, конфликт, германия