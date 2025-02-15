Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев - 15.02.2025 Украина.ру
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Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев
Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев - 15.02.2025 Украина.ру
Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев
Нынешняя Европа в границах ЕС действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна. Ее время безвозвратно ушло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице соцсети ВКонтакте
2025-02-15T19:03
2025-02-15T19:03
новости
европа
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джей ди вэнс
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дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал Медведев.По его мнению, на Мюнхенской конференции Вэнс "неожиданно зажёг". Потому что все рассчитывали услышать "дежурные партнёрские реверансы" Европе и комментарии слов президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта, отметил он.Он считает, что если бы Вэнс не был американским начальником, то "ему бы это припомнили". Но сейчас ему все простят, "проглотят с ненавистью ту позорную выволочку", что получили от старшего партнёра, указал зампред.Медведев назвал Вэнса "смелым парнем". По его мнению, во время своего выступления вице-президент США сказал правду о том, чего стоит современная Европа. "А мы ещё и добавить можем", – подчеркнул политик."Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна", – констатировал Медведев.Президент США Дональд Трамп также прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности."Что он сказал, что вызвало у них раздражение? Я не знаю. Я слышал его выступление, он говорил о свободе слова. Это правда, что Европа ее теряет", —заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.Во время выступления на Мюнхенской конференции Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.Вице-президент подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
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новости, европа, сша, россия, джей ди вэнс, вконтакте, ес, китай, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, политик, конфликт, германия
Новости, Европа, США, Россия, Джей Ди Вэнс, Вконтакте, ЕС, Китай, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, политик, конфликт, Германия

Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев

19:03 15.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкИнтервью премьер-министра РФ Д.Медведева пяти российским телеканалам
Интервью премьер-министра РФ Д.Медведева пяти российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Нынешняя Европа в границах ЕС действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна. Ее время безвозвратно ушло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице соцсети ВКонтакте
Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал Медведев.
По его мнению, на Мюнхенской конференции Вэнс "неожиданно зажёг". Потому что все рассчитывали услышать "дежурные партнёрские реверансы" Европе и комментарии слов президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта, отметил он.
"А он взял – и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Ещё и свободы слова нет!" – подчеркнул Медведев.
Он считает, что если бы Вэнс не был американским начальником, то "ему бы это припомнили". Но сейчас ему все простят, "проглотят с ненавистью ту позорную выволочку", что получили от старшего партнёра, указал зампред.
Медведев назвал Вэнса "смелым парнем". По его мнению, во время своего выступления вице-президент США сказал правду о том, чего стоит современная Европа. "А мы ещё и добавить можем", – подчеркнул политик.
"Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна", – констатировал Медведев.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Что он сказал, что вызвало у них раздражение? Я не знаю. Я слышал его выступление, он говорил о свободе слова. Это правда, что Европа ее теряет", —заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Во время выступления на Мюнхенской конференции Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.
Вице-президент подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
18:05
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19:03Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – Медведев
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