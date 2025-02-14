Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров - 14.02.2025 Украина.ру
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Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров
Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров - 14.02.2025 Украина.ру
Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров
Задача России заключается в том, чтобы предложить США идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть на себя их сферу влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-02-14T23:14
2025-02-14T23:14
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Эксперт предположил, что Россия и США могут выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется "европейским единством". США это интересует даже с точки зрения Гренландии, добавил он.Задача России заключается в том, чтобы предложить Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Илону Маску идею позитивной для них деструкции Украины, сказал Брутер.То есть Россия должна объяснить Трампу, что если он оставит Украину в нынешнем виде, хотя бы в качестве "франшизы" по линии боевого соприкосновения, то все повторится, указал Брутер."Ему это трудно объяснить, но Уиткоффу и Маску возможно. У них есть интерес и доступ к Трампу. Занимаясь деструкцией Украины, они сильно поднимают нужные им восточноевропейские элиты, которые со своей стороны будут оказывать давление на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.руТакже на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир брутер, ес, стив уиткофф, евросоюз, илон маск, гренландия, переговоры
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Брутер, ЕС, Стив Уиткофф, Евросоюз, Илон Маск, Гренландия, переговоры

Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров

23:14 14.02.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Задача России заключается в том, чтобы предложить США идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть на себя их сферу влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт предположил, что Россия и США могут выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется "европейским единством". США это интересует даже с точки зрения Гренландии, добавил он.
Задача России заключается в том, чтобы предложить Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Илону Маску идею позитивной для них деструкции Украины, сказал Брутер.
"Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть ту часть, которая находится в их сфере влияния или в совместном пользовании, на себя. Мы должны им объяснить, что деструкция Украины для них выгодна", — подчеркнул эксперт.
То есть Россия должна объяснить Трампу, что если он оставит Украину в нынешнем виде, хотя бы в качестве "франшизы" по линии боевого соприкосновения, то все повторится, указал Брутер.
"Ему это трудно объяснить, но Уиткоффу и Маску возможно. У них есть интерес и доступ к Трампу. Занимаясь деструкцией Украины, они сильно поднимают нужные им восточноевропейские элиты, которые со своей стороны будут оказывать давление на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир БрутерЕССтив УиткоффЕвросоюзИлон МаскГренландияпереговоры
 
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23:14Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров
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