https://ukraina.ru/20250214/1061094991.html

Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров

Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров - 14.02.2025 Украина.ру

Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров

Задача России заключается в том, чтобы предложить США идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть на себя их сферу влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-02-14T23:14

2025-02-14T23:14

2025-02-14T23:14

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Эксперт предположил, что Россия и США могут выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется "европейским единством". США это интересует даже с точки зрения Гренландии, добавил он.Задача России заключается в том, чтобы предложить Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Илону Маску идею позитивной для них деструкции Украины, сказал Брутер.То есть Россия должна объяснить Трампу, что если он оставит Украину в нынешнем виде, хотя бы в качестве "франшизы" по линии боевого соприкосновения, то все повторится, указал Брутер."Ему это трудно объяснить, но Уиткоффу и Маску возможно. У них есть интерес и доступ к Трампу. Занимаясь деструкцией Украины, они сильно поднимают нужные им восточноевропейские элиты, которые со своей стороны будут оказывать давление на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.руТакже на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250214/1061083642.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир брутер, ес, стив уиткофф, евросоюз, илон маск, гренландия, переговоры