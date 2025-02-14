Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Задача России заключается в том, чтобы предложить США идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть на себя их сферу влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт предположил, что Россия и США могут выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется "европейским единством". США это интересует даже с точки зрения Гренландии, добавил он.
Задача России заключается в том, чтобы предложить Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Илону Маску идею позитивной для них деструкции Украины, сказал Брутер.
"Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть ту часть, которая находится в их сфере влияния или в совместном пользовании, на себя. Мы должны им объяснить, что деструкция Украины для них выгодна", — подчеркнул эксперт.
То есть Россия должна объяснить Трампу, что если он оставит Украину в нынешнем виде, хотя бы в качестве "франшизы" по линии боевого соприкосновения, то все повторится, указал Брутер.
"Ему это трудно объяснить, но Уиткоффу и Маску возможно. У них есть интерес и доступ к Трампу. Занимаясь деструкцией Украины, они сильно поднимают нужные им восточноевропейские элиты, которые со своей стороны будут оказывать давление на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:29"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалогаЕщё когда в прошлом году был опубликован "план Келлога", мы были несколько удивлены его конфронтационным тоном – в плане предполагалось угрожать России расширением военной помощи Украине и новыми санкциями. Само по себе это плохое начало диалога, даже если исходить из того, что обе стороны вынуждены будут пойти на не слишком приятные уступки