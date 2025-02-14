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Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраля

Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру

Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраля

Украина прибегла к провокации на Чернобыльской АЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-14T13:00

2025-02-14T13:00

2025-02-14T13:37

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Утром 14 февраля Владимир Зеленский сообщил о том, что саркофагу Чернобыльской АЭС был якобы нанесён удар российским дроном с взрывчаткой."Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей", — заявил Зеленский.Он назвал произошедшее "террористической угрозой всему миру".При этом Зеленский заявил, что пожар погасили, радиационный фон не повышался. В то же время он заявил о "существенных" повреждения укрытия.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале сообщил, что в Мюнхене украинцы уже рассказали о произошедшем."Много информации сегодня дадим нашим американским партнёром об ударе <...> Сейчас атмосфера такова, что все очень злы от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а по-настоящему злы. Ведь в 80-ых года Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать", — написал Ермак.В других записях он попытался подлизаться к нынешним властям США."США много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС. <...> Строительство закончили, когда президентом США был Дональд Трамп", — заявил Ермак.В такое совпадение не поверили."Аккурат в первый день работы новой контактной группы по урегулированию конфликта России и Украины совершена очередная провокация. Цель понятна — сорвать переговорный процесс и сделать вид, что у Украины есть основания не начинать переговоры", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.По его мнению, сейчас таких провокаций будет всё больше и они будут все более серьёзными, и российским военным стоит быть к этому готовыми."Что касается удару по Чернобыльской АЭС, то первый вопрос, который возникает, — на протяжении трех лет не били по Чернобыльской АЭС, но накануне Мюнхенской конференции ударили. Зачем? С военной точки зрения смысла бить по станции нет. С экономической тоже. Станция не работает. А вот у Украины есть прямая заинтересованность ударить по станции самой, чтобы обвинить в этом Россию накануне конференции", — также подчеркнул Царёв.Кто-то предположил, что это — не последняя провокация Украины и дальше украинские власти попытаются придумать что-то ещё, притом гораздо страшнее.Обстрелы и налётыУтром 14 февраля Минобороны России рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата: 41 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Воронежской области и четыре БПЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 32 удара.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили в общей сложности 103 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.Огнём ВСУ были повреждены одно жилое домостроение, один автомобиль и три объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому, Калининскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА. Также объявлялась ракетная и авиационная опасность в ДНР, в т.ч. ракетная опасность объявлялась в Горловке, Донецке, Селидово и Авдеевке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 50 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 18; Великая Лепетиха — 9; Новая Каховка — 5; Катериновка — 2; Каховка — 4; Ольгино — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор в Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка и Алёшки.Позднее канал со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в Алёшках в результате обстрела жилого сектора получил ранение мужчина 1969 года рождения."Пострадавший госпитализирован с диагнозом: минно-взрывная травма, осколочные ранения спины", - гласила информация от экстренных служб.Также был пострадавший в Новой Каховке."Пострадавшим оказался мужчина 1962 года рождения. Госпитализирован с минно-взрывной травмой, травматическим отрывом правой стопы", — сообщили в экстренных службах.Позднее стало известно, что при обстреле в Алёшках также получила ранение женщина 1949 года рождения."Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: контузия головного мозга", — рассказали в экстренных службах.Утром 14 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале рассказал об атаках Вооружённых сил Украины на регион."Сегодня утром противник обстрелял рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе. Около 7 часов утра на автодороге Пологи – Чапаевка украинский БПЛА атаковал автобус местного назначения. Автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту. По предварительной информации, людей в салоне не было. Водитель получил контузию, ему оказывается медицинская помощь", — написал Балицкий в 09:35.Позднее он сообщил о других атаках."ВСУ обстреляли из артиллерийского орудия Пологовский муниципальный округ. Пострадал мужчина 1961 года рождения, получил осколочное ранение бедра, ему оказана медицинская помощь. Также противник обстрелял территорию Запорожской ТЭС, вследствие чего было нарушено штатное электроснабжение в ряде населенных пунктов. На данный момент электроснабжение в Каменско-Днепровском муниципальном округе восстановлено полностью, в Энергодаре – частично", — писал Балицкий в 12:21.Аварийные бригады коммунальных служб работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий ударов.Утром 14 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Малиновка, сёлам Нехотеевка, Отрадное, Черемошное, Щетиновка, Ясные Зори, а также хутору Церковный выпущено 4 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 19 беспилотников, 11 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 3 частных дома, один автомобиль и сельхозпредприятие", — писал Гладков.В Борисовском районе село Зозули атаковано беспилотником, село Цаповка подверглось обстрелу с применением 10 боеприпасов. Без последствий."В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Дальний, сёла Борки, Долгое, Колыхалино, Конопляновка, Кукуевка, Логачёвка, Новопетровка, Пристень и Шелаево подверглись атакам 22 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Кукуевка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погиб мирный житель. Повреждены 11 частных домовладений, 11 автомобилей, трактор и объект торговли", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Голофеевка, Грушевка, Новое и Коновалово, а также хутору Екатериновка нанесены удары 7 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Новое в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавший со множественными осколочными ранениями ног госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Повреждены гараж и легковой автомобиль."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Почаево выпущено 19 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены автомобиль и оборудование на территории предприятия", — отмечалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник. Повреждена линия электропередачи — аварийные службы восстанавливают электроснабжение в селе Лазареново и хуторе Юрков."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка и Репяховка произведено 2 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 2 снаряда, и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет", — сообщил Гладков.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 17 беспилотников самолётного типа. Повреждены 6 частных домовладений.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Белянка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников, из которых 7 сбиты. На участке автодороги Графовка — Ивановка в результате атаки дрона повреждён легковой автомобиль, в селе Муром от попадания снаряда разрушена кровля частного дома", — отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Пострадал мирный житель. Село Кулешовка Красногвардейского района подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В Белгородском районе в посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения — возгорание ликвидировано бойцами самообороны. В доме выбиты окна. Ещё один беспилотник нанёс удар по производственному предприятию в селе Весёлая Лопань — повреждено остекление", — написал Гладков в своём канале в 12:07.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

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хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, вячеслав гладков, чаэс