Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Киев поддерживает позицию нового президента США Дональда Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине. Слова украинского разведчика опубликовало местное издание "Страна.ua"
Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время.
"Ожидать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - заявил Юсов.
В конце января украинские СМИ опубликовали слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Украину ждет незавидное будущее без переговоров с РФ. Однако через какое-то время сам руководитель ведомства опроверг эту информацию, обвинив прессу во вранье.
27 января, 16:13Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*Последнее заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о незавидном будущем его страны без переговоров с РФ еще более остро выглядит на фоне его прежних людоедских угроз в адрес Москвы и русских. Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Александр Коц
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".
"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".
Еще раньше глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вероятность контактов двух президентов составляет 100%, подготовка встречи "с конструктивными последствиями" находится "в продвинутой стадии".
Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.
Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.
"Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.
Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
Когда именно могут начаться переговоры - в материале Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.