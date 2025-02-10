https://ukraina.ru/20250210/1060965854.html

Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться

Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться - 10.02.2025 Украина.ру

Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Киев поддерживает позицию нового президента США Дональда Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине. Слова украинского разведчика опубликовало местное издание "Страна.ua"

2025-02-10T16:59

2025-02-10T16:59

2025-02-10T16:59

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Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время.В конце января украинские СМИ опубликовали слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Украину ждет незавидное будущее без переговоров с РФ. Однако через какое-то время сам руководитель ведомства опроверг эту информацию, обвинив прессу во вранье.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине"."Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".Еще раньше глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вероятность контактов двух президентов составляет 100%, подготовка встречи "с конструктивными последствиями" находится "в продвинутой стадии". Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала."Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Когда именно могут начаться переговоры - в материале Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250127/1060600482.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, василий небензя, владимир путин, госдума, оон